Dragoș Tudorache, președintele Comisiei pentru inteligență artificială din PE: Inteligența artificială va schimba modul în care lucrăm și ne va transforma economia

Eurodeputatul Dragoș Tudorache(USR PLUS, Renew Europe), președintele Comisiei speciale pentru inteligență artificială din Parlamentul European (AIDA), a organizat luni o conversație la nivel înalt despre viitorul educației într-o economie bazată pe inteligența artificială, evenimentul făcând parte dintr-o serie de alte evenimente pe care acesta le găzduiește sub numele de „AI: Going Global”, axându-se pe viitorul inteligenței artificiale, la nivel mondial.

Evenimentul a fost co-organizat cu compania globală de software RPA UiPath și s-a învârtit în jurul unor întrebări precum: „Cum ne putem asigura că umplem decalajul dintre nevoile industriei și educație, astfel încât forța de muncă să se poată adapta cât mai ușor posibil?”.

În cadrul conversației, invitații au abordat teme precum transformarea sistemului educațional pentru a pregăti generațiile mai tinere pentru inteligența artificială și au dezbătut subiectul educației ca motor al conducerii europene în domeniul AI, la nivel mondial.

„Cred că inteligența artificială este o metodă care va transforma natura modului de a trăi și va schimba modul în care lucrăm. Ne va transforma viața, societatea, economia, diplomația și democrația”, a declarat Dragoș Tudorache.

„Datorită acestor motive pe care le-am susținut de la bun început și de la începutul Comisiei speciale pentru inteligență artificială (AIDA), consider că inteligența artificială este ceva diferit de toate celelalte lucruri pe care le facem, fiind foarte necesară, de altfel”, a adăugat eurodeputatul.

Acesta a subliniat că la baza inteligenței artificiale trebuie să fie educația, iar sistemul educațional trebuie să înceapă educarea în acest sens, deoarece „modul în care ne ocupăm de inteligența artificială are un impact important”.

„Avem nevoie de competențe, de oameni instruiți, de dezvoltatori și de ingineri, pentru a fi capabili să înțeleagă inteligența artificială. Inteligența artificială are un efect transformativ, iar calea către locurile de muncă din viitor trebuie să arate modul în care adaptăm sistemul educațional, care trebuie să fie în linie cu progresul tehnologiei”, a punctat Dragoș Tudorache.

De asemenea, acesta a amintit că educația este geopolitică, având o natură transatlantică și este necesar să existe o colaborare cu partenerii din SUA pentru a asigura un viitor digital construit în jurul valorilor și idealurilor comune.

Daniel Dines , CEO and CO fondator UiPath a luat parte la conversația la nivel înalt, declarând că Uipath este o companie de software pentru întreprinderi, care oferă asistență specială clienților pentru sarcinile repetitive, tehnologia imitând astfel utilizatorii umani.

„Este asemănător cu un test de conducere a mașinilor în care tehnologia imită șoferii umani. Nu vă imaginați un robot fizic. Este ca un robot care rulează în interiorul computerului. În timp ce deschideți practic aplicații, tehnologia noastră este capabilă să vă imite și să vă ajute în aceeași sarcină”, a transmis acesta.

„Suntem capabili să ajutăm cu adevărat clienții noștri să automatizeze aceste lucruri la o mulțime de sarcini manuale repetitive. De exemplu, spitalul Cleveland Cleaning din SUA a folosit sistemul nostru pentru a automatiza înregistrarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 și am fost capabili să reducem întregul proces de la 50 de minute la 3 minute”, a explicat Daniel Dines.

UiPath, prima companie românească „unicorn”, a reușit să vândă acțiuni peste intervalul de preţ ţintit cu ocazia Ofertei sale Publice Iniţiale (IPO) derulată la Bursa de la New York, strângând 1,34 de miliarde de dolari.

UiPath, companie care numără printre acţionari nume precum Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia, utilizează inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari companii şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în domenii precum contabilitate şi resurse umane.

Înfiinţată în România în anul 2005 sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, compania are printre clienţi entităţi precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald’s Corp, Duracell şi Swiss Re. În anul fiscal care s-a încheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a înregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai reduse decât pierderile din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.