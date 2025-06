Drapelul european aniversează 40 de ani ca simbol al idealurilor UE de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei

Astăzi, 29 iunie, sărbătorim 40 de ani de la adoptarea drapelului european ca emblemă oficială a Uniunii Europene și 70 de ani de la crearea acestuia ca simbol al identității și unității Europei!

Cu 12 stele aurii pe fond albastru, acesta este ușor de recunoscut, fiind sinonim cu proiectul european care îi unește pe toți cetățenii UE. Cu timpul, drapelul a devenit și un simbol al idealurilor UE de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei.

On 29 June 1985, European leaders chose a flag to represent a shared vision.

Twelve stars, not for nations but for unity, harmony and hope.

A symbol that has grown with us. From a sign of peace to a reflection of our values.

Today, we celebrate 40 years of the EU flag. 🇪🇺 pic.twitter.com/kq5Ib6Ru8s

— European Commission (@EU_Commission) June 29, 2025