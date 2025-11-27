Drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie integrate în toate politicile UE, cere Parlamentul European, prezentând o serie de propuneri

Parlamentul a adoptat prioritățile sale pentru strategia UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități după 2024.

Raportul, adoptat cu 409 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 109 abțineri, solicită o strategie actualizată ambițioasă și eficientă pentru perioada 2025-2030, care să includă măsuri concrete, precum și instrumente juridice, arată un comunicat al Parlamentului European.

Cetățenii UE cu dizabilități se confruntă în continuare cu prea multe obstacole în ceea ce privește accesul la locuri de muncă, protecție socială, educație, asistență medicală, locuințe și servicii digitale, afirmă eurodeputații.

Garanția privind ocuparea forței de muncă și competențele și definiția la nivelul UE a „dizabilității”

Pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă a persoanelor cu dizabilități și pentru a crește rata de ocupare a acestora, eurodeputații propun o garanție privind ocuparea forței de muncă și competențele, finanțată de UE, precum și măsuri pentru îmbunătățirea accesului la formare și educație.

Raportul invită, de asemenea, Comisia să propună o definiție la nivelul UE a „”dizabilității” pentru a se asigura că toți cetățenii UE cu dizabilități se bucură de drepturi egale. În cazul în care autoritățile publice și private nu respectă obligațiile UE în materie de accesibilitate, ar trebui să existe sancțiuni și penalități clare, potrivit eurodeputaților.

Accentul pe femeile și fetele cu dizabilități

Raportul acordă o atenție specială situației femeilor și fetelor cu dizabilități, subliniind necesitatea de a combate discriminarea de care se lovesc și de a le îmbunătăți accesul la asistență medicală, participare și protecție.

De asemenea, raportul solicită o mai bună accesibilitate în domeniul sportului, transporturilor, produselor și tehnologiilor digitale.

În final, eurodeputații salută platformele și legislația existente, precum AccessibleEU, Actul european privind accesibilitatea și Directiva privind accesibilitatea web, dar subliniază necesitatea consolidării și punerii în aplicare a acestor instrumente.

În martie 2021, Comisia Europeană a adoptat o strategie pentru perioada 2021-2030 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care include AccessibleEU, cardul european pentru persoane cu dizabilități și platforma pentru dizabilități. Strategia cuprinde programe și inițiative lansate înainte de 2024. Prin raportul adoptat astăzi, Parlamentul European propune noi inițiative pentru a doua jumătate a deceniului.