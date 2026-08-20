Dronă marină încărcată cu explozibil, distrusă de un F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep. Miruță: Am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană

Ministrul interimar al Apărării anunță că o dronă marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a detaliat Miruță într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, „a fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.”

„În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, mai arată ministrul interimar al Apărării.

El a completat că, „prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană.”