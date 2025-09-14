Dronă rusească în spațiul aerian al României: Zelenski afirmă că Moscova caută extinderea războiului; Piloții români au avut aprobarea de a doborî drona, transmite Moșteanu

O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești, ridicate în aer la 18:05 pentru a monitoriza situația generată de atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, au confirmat pătrunderea neautorizată a aparatului pe teritoriul național. Drona a fost urmărită până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

MApN a precizat că aparatul nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru populație, dar locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-ALERT.

În aceeași seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, afirmând că drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc și a survolat timp de 50 de minute spațiul aerian al NATO.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută o extindere evidentă a războiului”, a transmis Zelenski pe X, adăugând că drone ruseşti au fost prezente sâmbătă pe tot parcursul zilei în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv de-a lungul frontierei cu Belarus.

Și în cazul incidentului din Polonia, mai mulți aliați NATO au precizat că a fost vorba despre o provocare a Rusiei, o testare a reacţiei NATO, nefiind o întâmplare sau un caz accidental, fapt susținut și de prim-ministrul polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radoslaw Sikorsi după ce președintele american Donald Trump a insinuat că poate Moscova a comis “o eroare”.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat într-o postare pe Facebook că legislația actuală permite armatei române și aliaților care execută misiuni de poliție aeriană să doboare dronele inamice intrate în spațiul național.

„Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament, unde m-am ‘luptat’ politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. (…) Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a scris Moșteanu, după ce anterior acesta afirmase într-o emisiune TV că dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte.

El a adăugat că normele care stabilesc lanțul de comandă pentru aeronave cu pilot se află acum pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință, iar până atunci decizia revine ministrului sau unui împuternicit. Totodată, oficialul a punctat că Rusia va continua să provoace România și NATO, dar răspunsul va fi ferm.

„Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare. (…) Prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare”, a asigurat Moșteanu.

Contextul incidentului aerian din România este unul regional tensionat.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

În urma acestor evenimente, premierul polonez Donald Tusk a anunțat sâmbătă că starea de urgență instituită la frontieră a fost ridicată. „Mulțumim tuturor celor implicați în operațiunea aeriană și terestră. Rămânem vigilenți”, a transmis Tusk.

Totodată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania.