Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse

Aeronavele fără pilot la bord care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau preluate sub control de către forțele aeriene aflate în subordinea Ministerului Apărării de la Chișinău.

Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare la 1 septembrie, informează Moldpres, citat de Agerpres.

Totodată, în cazul dronelor, care survolează ilegal spațiul aerian al țării și este imposibilă interceptarea acestora, Poliția de Frontieră va avea dreptul să le imobilizeze sau să le distrugă, prin dezactivarea funcțiilor de comandă, de control sau de comunicații.

De asemenea, în cazul în care vor exista informații verificate și confirmate referitoare la utilizarea neautorizată a spațiului aerian național de către o aeronavă civilă sau de stat cu pilot la bord, Ministerul Apărării va asigura protecția spațiului aerian, iar autoritățile vor colabora în vederea acordării sprijinului pentru asigurarea securității spațiului aerian național.

Totodată, documentul elaborat de Ministerul Apărării reglementează raporturile juridice, organizaționale și administrative, apărute în procesul de asigurare a securității spațiului aerian național, modul de acțiune în diverse situații aeriene și competențele specifice privind aprobarea executării măsurilor de securitate aeriană.

Necesitatea proiectului de lege a fost generată de situația de securitate la nivel regional și național, precum și de lacunele existente în legislația din domeniu.

Și România a introdus, în această primăvară, o lege ce permite autorităților să doboare dronele care pătrund ilegal în spațiul său aerian.

În comparație cu țara noastră, care se bucură de umbrela de securitate a NATO ce se traduce inclusiv prin poliție aeriană comună, Republica Moldova încearcă să își consolideze supravegherea spațiului aerian prin încheierea de acorduri cu parteneri care gândesc la fel.

Un astfel de acord de cooperare în domeniul apărării este cel cu Franța, semnat în luna martie a anului 2024, care cuprinde și achiziționarea unui radar Ground Master 200, comandat deja de Kiev. Pe 20 decembrie 2023, Chișinăul a primit din Franța un radar Ground Master (GM) 200, în valoare de aproximativ 14 milioane de euro.

Acest acord vine să completeze parteneriatul de securitate și apărare semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană la Bruxelles pe 21 mai 2024 și pe cel pe care Chișinăul l-a parafat cu Marea Britanie.