INTERNAȚIONAL
Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse
Aeronavele fără pilot la bord care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau preluate sub control de către forțele aeriene aflate în subordinea Ministerului Apărării de la Chișinău.
Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare la 1 septembrie, informează Moldpres, citat de Agerpres.
Totodată, în cazul dronelor, care survolează ilegal spațiul aerian al țării și este imposibilă interceptarea acestora, Poliția de Frontieră va avea dreptul să le imobilizeze sau să le distrugă, prin dezactivarea funcțiilor de comandă, de control sau de comunicații.
De asemenea, în cazul în care vor exista informații verificate și confirmate referitoare la utilizarea neautorizată a spațiului aerian național de către o aeronavă civilă sau de stat cu pilot la bord, Ministerul Apărării va asigura protecția spațiului aerian, iar autoritățile vor colabora în vederea acordării sprijinului pentru asigurarea securității spațiului aerian național.
Totodată, documentul elaborat de Ministerul Apărării reglementează raporturile juridice, organizaționale și administrative, apărute în procesul de asigurare a securității spațiului aerian național, modul de acțiune în diverse situații aeriene și competențele specifice privind aprobarea executării măsurilor de securitate aeriană.
Necesitatea proiectului de lege a fost generată de situația de securitate la nivel regional și național, precum și de lacunele existente în legislația din domeniu.
Și România a introdus, în această primăvară, o lege ce permite autorităților să doboare dronele care pătrund ilegal în spațiul său aerian.
În comparație cu țara noastră, care se bucură de umbrela de securitate a NATO ce se traduce inclusiv prin poliție aeriană comună, Republica Moldova încearcă să își consolideze supravegherea spațiului aerian prin încheierea de acorduri cu parteneri care gândesc la fel.
Un astfel de acord de cooperare în domeniul apărării este cel cu Franța, semnat în luna martie a anului 2024, care cuprinde și achiziționarea unui radar Ground Master 200, comandat deja de Kiev. Pe 20 decembrie 2023, Chișinăul a primit din Franța un radar Ground Master (GM) 200, în valoare de aproximativ 14 milioane de euro.
Acest acord vine să completeze parteneriatul de securitate și apărare semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană la Bruxelles pe 21 mai 2024 și pe cel pe care Chișinăul l-a parafat cu Marea Britanie.
INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski îl acuză pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pace în Ucraina, afirmând că „ei nu vor să pună capăt acestui război”.
Zelenski a subliniat că Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra instalațiilor unei companii americane din Mukachevo, și că numărul presupuselor provocări împotriva țărilor NATO, inclusiv Lituania și Polonia, este în creștere. „Acestea nu sunt accidente – este impudența Rusiei”, a afirmat el, informează The Guardian.
„Ne așteptăm ca partenerii noștri să răspundă în mod principial. Acest război trebuie să ia sfârșit. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Putin nu înțelege decât forța și presiunea”.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să se intensifice presiunea asupra Rusiei, în contextul în care Moscova a intensificat atacurile asupra Ucrainei, în ciuda eforturilor globale de a opri războiul devastator, informează Politico Europe.
Citiți și: Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Zelenski cere „sancțiuni puternice” împotriva Rusiei: „Nu există încă niciun semnal din partea Moscovei că ar intenționa să se angajeze în negocieri de pace”
Rusia a lansat miercuri seara 574 de drone de atac și 40 de rachete împotriva Ucrainei, ucigând cel puțin o persoană și rănind 18, au declarat autoritățile ucrainene.
Moscova a vizat orașe aflate la distanță de linia frontului, printre care Mukachevo, Lviv și Lutsk, iar pagube au fost raportate și în alte orașe, inclusiv în capitala Kiev.
Unul dintre atacurile cu rachete ar fi lovit sediul unui producător american de electronice din Mukachevo, care are aproximativ 800 de angajați în tura de noapte, a declarat un angajat al companiei pentru The Kyiv Independent.
Atacul masiv vine după o săptămână de eforturi intense pentru pace din partea președintelui american Donald Trump și a liderilor europeni. În ciuda eforturilor diplomatice, inclusiv summitul de vinerea trecută din Alaska între Trump și președintele rus Vladimir Putin, un armistițiu real, darămite pacea, pare o perspectivă îndepărtată.
REPUBLICA MOLDOVA
Desant european la Chișinău în ajun de alegeri: Macron, Merz și Tusk vor celebra Ziua Independenței R. Moldova alături de Maia Sandu. Nicușor Dan, așteptat peste Prut de Ziua Limbii Române
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk vor participa săptămâna viitoare la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării, cu o lună înainte de alegerile parlamentare considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului.
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat președinția de peste Prut.
Potrivit agendei, ceremonia de întâmpinare a președintelui Franței, Emmanuel Macron, cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, va începe la ora 16.00.
Cei trei lideri, împreună cu Președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul Președinției, în jurul orei 17.00, și, mai apoi, se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.
Pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române, va veni la Chișinău președintele român Nicușor Dan.
“Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, a conchis președinția de la Chișinău.
Traiectoria europeană a Republicii Moldova a adus deja țării cel mai mare sprijin financiar din istorie, respectiv planul de reformă și creștere de aproape 1,9 miliarde de euro în următorii trei ani, și deschiderea formală a negocierilor de aderare, așteptându-se lansarea tratativelor pentru primul cluster, care cuprinde mai multe capitole din totalul celor 35 de capitole de aderare.
În ceea ce privește Bucureștiul, șeful statului român a efectuat în luna iunie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
România își intensifică sprijinul pentru Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un scrutin crucial pentru viitorul parcursului european al țării, în vreme ce președinta Maia Sandu și guvernul acuză Rusia de încercări de destabilizare prin instrumente de război hibrid și acțiuni de dezinformare și manipulare. Mai mult, Maia Sandu a avertizat că Rusia vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie.
În context, premierul Ilie Bolojan se va afla sâmbătă, 23 august, la Chișinău pentru prima sa vizită în calitate de prim-ministru, anterior deplasându-se în țara vecină din postura de președinte interimar.
Vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova coincide cu împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
INTERNAȚIONAL
Șefa diplomației europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană”: „Putin râde, nu oprește crimele”
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care președintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”, informează EFE, potrivit Agerpres.
În declarații acordate BBC, Kallas s-a pronunțat împotriva presiunilor asupra Ucrainei de a ceda teritorii Rusiei.
Regiunea Donbas din estul Ucrainei este de mult timp disputată de Rusia, iar agresiunea militară a forțat 1,5 milioane de ucraineni să fugă în ultimul deceniu, amintește BBC.
Ucraina a refuzat să cedeze Rusiei regiunea Donbas, deși președintele american Donald Trump a insistat asupra necesității unui „schimb de teritorii”.
Kallas a făcut referire și la garanțiile de securitate pentru Ucraina, subiect discutat luni la Washington, în cadrul reuniunii dintre președintele american și mai mulți lideri europeni – printre care Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer – care a urmat întâlnirii de săptămâna trecută din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
„Cea mai puternică garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a declarat Kallas, subliniind importanța stabilirii unor garanții care să nu fie doar teoretice.
Șefa diplomației europene a adăugat că revine statelor membre ale așa-numitei „coaliții a celor dispuși” să stabilească fiecare ce contribuție va avea și a precizat că, deocamdată, nu este clar în ce formulă vor opera aceste forțe.
Referitor la summitul din Alaska, Kallas a declarat că Putin a obținut „tot ce și-a dorit”, „a fost primit foarte bine și a dorit să nu i se impună sancțiuni, lucru pe care l-a și realizat”.
„Putin râde; nu oprește crimele, ci mai degrabă le intensifică. Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie”, a subliniat Kallas.
Săptămâna aceasta, Kaja Kallas a anunțat că Uniunea Europeană va avea pregătit următorul pachet de sancțiuni contra Rusiei până luna viitoare, măsurile restrictive urmând să vizeze economia de război a agresorului.
Președintele american Donald Trump a declarat joi într-un interviu telefonic că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.
Statele Unite doresc ca europenii să-și asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune. The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, care ar urma să fie definitivat în maximum zece zile.
