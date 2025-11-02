U.E.
Dronele suspecte observate deasupra unei baze militare din Belgia urmăreau să spioneze avioanele de vânătoare și muniția, spune ministrul belgian al Apărării
Dronele suspecte observate în weekend deasupra unei baze militare belgiene erau destinate spionării avioanelor de vânătoare și a muniției, a declarat duminică ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.
„Ele (dronele) vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice”, a declarat el pentru postul belgian RTBF, informează Politico Europe.
Francken a anunțat duminică că a fost lansată o anchetă după ce au fost semnalate aparate de zbor fără pilot care survolau baza militară Kleine Brogel din nordul Belgiei.
Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și include o prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare F-16 fabricate în SUA, cu capacitate nucleară, ale Belgiei, și acolo vor fi staționate și avioanele F-35.
Incidentul din acest weekend este unul dintre numeroasele incidente recente din Belgia și din alte părți ale Europei.
În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusească a fost urmărită deasupra României, iar drone de origine necunoscută – dar cu un grad ridicat de suspiciune la adresa Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.
Francken nu a atribuit Moscovei ultimele incursiuni ale dronelor în Belgia, dar a sugerat că nu există prea mulți alți vinovați clari. „Rușii încearcă să facă acest lucru în toate țările europene”, a declarat el pentru RTBF.
„Sunt rușii cei responsabili acum? Nu pot afirma acest lucru, dar motivele sunt clare, iar modul de acțiune este, de asemenea, foarte clar”, a spus el.
„Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării trebuie să se pregătească pentru asta”, a adăugat Francken.
Ministrul belgian al apărării urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan în valoare de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de combatere a dronelor.
Într-o intervenție la Radio 1, acesta a declarat că pachetul va finanța sisteme de detectare, dispozitive de bruiaj și arme anti-drone pentru protejarea instalațiilor cheie.
COMISIA EUROPEANA
Ziua internațională de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor. Comisia Europeană face apel la „toate statele să protejeze jurnaliștii”: Presa liberă este inima democrației
Presa liberă este inima democrației, subliniază Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, cu ocazia Zilei internaționale de eliminare a impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor.
În mesajul lor, cei trei oficiali ai executivului european amintesc că „societatea depinde de jurnaliștii care scot la lumină nedreptățile și îi trag la răspundere pe cei aflați la putere” și deplâng faptul că „în întreaga lume, jurnaliștii continuă să fie uciși, torturați, hărțuiți, reținuți și forțați să se exileze”.
„Federația Internațională a Jurnaliștilor a raportat cât de fatală a fost căutarea adevărului în multe părți ale lumii în 2025. Dreptul internațional umanitar este clar: jurnaliștii sunt civili și trebuie protejați în orice moment. Fiecare atac împotriva lor trebuie investigat prompt, independent și eficient. Toți autorii trebuie trași la răspundere. UE sprijină jurnalismul independent la nivel mondial și oferă protecție celor expuși riscului. De asemenea, depunem eforturi pentru a combate amenințările tot mai mari din sfera digitală, unde jurnaliștii se confruntă din ce în ce mai des cu hărțuire coordonată, supraveghere ilegală și campanii menite să îi discrediteze sau să îi intimideze”, subliniază Kallas, Virkkunen și McGrath într-un comunicat al Comisiei Europene.
Din 2015, prin intermediul mecanismului ProtectDefender.EU, UE a oferit sprijin direct unui număr de aproape 13 000 de jurnaliști aflați în pericol în întreaga lume, dintre care 943 numai în perioada septembrie 2024-august 2025.
Două noi proiecte finanțate de UE, în valoare totală de 20 de milioane de euro, consolidează în prezent mass-media independentă în peste 40 de țări, cu un accent special pe jurnaliste, pe reportajele despre grupurile minoritare sau pe zonele cu o acoperire mediatică redusă.
Cei trei membri ai Comisiei Europene evidențiază că „în UE, promovarea pluralismului și a libertății mass-mediei a stat în centrul eforturilor UE de consolidare a democrației și a statului de drept”.
„Legea europeană privind libertatea mass-mediei a instituit garanții solide pentru mass-media și jurnaliști, asigurându-le posibilitatea de a-și desfășura activitatea fără presiuni nejustificate. Comisia Europeană continuă să monitorizeze evoluțiile legate de libertatea și pluralismul mass-media, inclusiv în ceea ce privește siguranța și protecția jurnaliștilor în toate statele membre ale UE, precum și în anumite țări candidate la aderare, prin intermediul rapoartelor anuale privind statul de drept. În plus, UE sprijină un mecanism de reacție rapidă la nivel european pentru monitorizarea și sprijinirea libertății mass-media și a siguranței jurnaliștilor, implementat în prezent de MFRR.eu”, au prezentat aceștia eforturile depuse de UE.
În încheiere, Kallas, Virkkunen și McGrath fac apel la ”toate statele să își respecte obligațiile: să protejeze jurnaliștii și să garanteze tragerea la răspundere”.
„Munca jurnaliștilor permite societăților să vadă clar și să acționeze”, conchid aceștia.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă”
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii, informează Politico Europe și BBC.
„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.
Shein este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.
În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea. Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.
„Reamintim că distribuirea de pornografie infantilă prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro”, a declarat DGCCRF în comunicatul de sâmbătă.
Agenția a contactat și autoritatea franceză de reglementare a platformelor Arcom, care este responsabilă de reglementarea companiilor precum Shein.
Platformei i s-a ordonat să ia rapid măsurile corespunzătoare.
Shein a declarat pentru Agence France-Presse că articolele au fost eliminate de pe platformă și că a fost lansată o anchetă pentru a afla cum au reușit vânzătorii să eludeze procesele de control.
DGCCRF a semnalat, de asemenea, procurorului și Arcom că conținutul pornografic, cum ar fi păpușile sexuale cu aspect de adulți, este disponibil fără măsuri de filtrare pentru a restricționa accesul minorilor, ceea ce este, de asemenea, împotriva legii franceze.
Shein este foarte controversat în Franța: cel mai recent incident este apariția platformei în magazinul universal BHV din Paris, care a stârnit indignarea furnizorilor.
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.
Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.
„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.
Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:
- Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.
- Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.
- Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.
- Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.
Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.
Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.
Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.
Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.
