Dronele suspecte observate deasupra unei baze militare din Belgia urmăreau să spioneze avioanele de vânătoare și muniția, spune ministrul belgian al Apărării

Dronele suspecte observate în weekend deasupra unei baze militare belgiene erau destinate spionării avioanelor de vânătoare și a muniției, a declarat duminică ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.

„Ele (dronele) vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde se află muniția și alte informații extrem de strategice”, a declarat el pentru postul belgian RTBF, informează Politico Europe.

Francken a anunțat duminică că a fost lansată o anchetă după ce au fost semnalate aparate de zbor fără pilot care survolau baza militară Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și include o prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare F-16 fabricate în SUA, cu capacitate nucleară, ale Belgiei, și acolo vor fi staționate și avioanele F-35.

Incidentul din acest weekend este unul dintre numeroasele incidente recente din Belgia și din alte părți ale Europei.

În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusească a fost urmărită deasupra României, iar drone de origine necunoscută – dar cu un grad ridicat de suspiciune la adresa Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.

Francken nu a atribuit Moscovei ultimele incursiuni ale dronelor în Belgia, dar a sugerat că nu există prea mulți alți vinovați clari. „Rușii încearcă să facă acest lucru în toate țările europene”, a declarat el pentru RTBF.

„Sunt rușii cei responsabili acum? Nu pot afirma acest lucru, dar motivele sunt clare, iar modul de acțiune este, de asemenea, foarte clar”, a spus el.

„Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării trebuie să se pregătească pentru asta”, a adăugat Francken.

Ministrul belgian al apărării urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan în valoare de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de combatere a dronelor.

Într-o intervenție la Radio 1, acesta a declarat că pachetul va finanța sisteme de detectare, dispozitive de bruiaj și arme anti-drone pentru protejarea instalațiilor cheie.