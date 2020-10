Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și demografie, în dialog cu cetățenii privind solidaritatea între generații și schimbările demografice (14 octombrie)

Președintele Consiliului European, Charles Michel, salută acordul de încetare al focului între Armenia și Azerbaidjan.

„Încetarea focului umanitar dintre Armenia și Azerbaidjan este un pas esențial către reducerea tensiunilor. Fac apel la părțile implicare să urmărească încetarea focului și să se evite violențele suplimentare și să nu pună în pericol civilii. Negocierile fără condiții prealabile trebuie reluate fără întârziere pentru Nagorno Karabakh”, a scris Charles Michel pe contul pe Twitter.

The humanitarian ceasefire between Armenia and Azerbaijan is an essential step towards deescalation

I call on parties to observe ceasefire and to avoid further violence and putting civilians at risk

Negotiations without preconditions must resume without delay #NagornoKarabakh

