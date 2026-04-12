După 16 ani, Viktor Orban pierde puterea și își recunoaște înfrângerea: Peter Magyar câștigă alegerile din Ungaria, pe fondul unei prezențe record la vot de 77,8%

Peter Magyar, liderul opoziției și fondatorul partidului Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit rezultatelor parțiale, după ce premierul în exercițiu Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pentru victorie, informează Politico și Euronews.

„Prim-ministrul Viktor Orban tocmai m-a sunat pentru a ne felicita pentru victorie”, a anunțat Peter Magyar, într-o postare publicată duminică seară.

La rândul său, Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în fața liderului opoziției: „Este dureros pentru noi, dar este clar că nu ni s-a încredințat responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător”, a declarat șeful guvernului ungar, citat de MTI, preluat de Agerpres.

El a mai declarat că nu a muncit niciodată atât de mult într-o campanie electorală.



Orban a amintit totodată că două milioane și jumătate de unguri au avut încredere în partidul său, Fidesz, și au votat pentru acesta.



„Orice s-ar întâmpla, vom servi patria chiar și în opoziție”, le-a spus Orban susținătorilor săi duminică seara la Budapesta. „Sarcina este clară: acum că povara muncii guvernamentale nu mai este pe umerii noștri, trebuie să ne consolidăm propria comunitate”, a mai transmis el.

Victoria marchează un moment politic major, care pune capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban și deschide perspectiva unei schimbări de direcție în politica internă și externă a Ungariei.

Scrutinul din 12 aprilie a fost unul dintre cele mai importante din ultimele decenii, fiind însoțit de o mobilizare fără precedent, cu o prezență la vot de 77,8%, cel mai ridicat nivel din istoria post-comunistă a țării.

Potrivit datelor parțiale, după numărarea a aproximativ 66,7% din voturi, partidul Tisza condus de Peter Magyar este în frunte și se îndreaptă spre o victorie clară. Estimările indică obținerea a circa 136 de mandate din totalul de 199, în timp ce partidul Fidesz al lui Viktor Orban ar urma să obțină aproximativ 56 de locuri.

Dacă acest rezultat se confirmă, Peter Magyar ar putea obține o majoritate calificată, care i-ar permite să modifice elemente-cheie ale sistemului construit de Viktor Orban în ultimul deceniu și jumătate, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.

La nivel european, oficialii de la Bruxelles au pregătit în ultimele luni două scenarii: continuarea blocajelor sub Viktor Orban sau o eventuală resetare prudentă a relațiilor în cazul unei victorii a lui Peter Magyar, deși persistă rezerve față de ambii lideri.

Viktor Orban, aflat la putere din 2010 și lider al partidului naționalist Fidesz, a fost în mod constant o sursă de tensiuni în relația cu instituțiile europene, folosind frecvent sau amenințând cu dreptul de veto în dosare-cheie.

Cel mai recent episod a avut loc în luna martie, când Budapesta a blocat un împrumut de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei, pe fondul unui conflict legat de conducta Drujba.

De cealaltă parte, Peter Magyar, care a fondat partidul Tisza în urmă cu doi ani, a promis restabilirea relațiilor Ungariei cu Uniunea Europeană și NATO, un angajament primit pozitiv la Bruxelles.

Totuși, liderul opoziției nu este perceput drept un liberal pro-european în sens clasic, ceea ce alimentează o anumită prudență în rândul oficialilor europeni privind direcția viitoare a Ungariei.