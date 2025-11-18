După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră

În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”.

El a arătat cum țara noastră a ajuns în acest punct făcând alegeri strategice corecte: „NATO ne-a dat securitate, UE și Piața Unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori”. Următoarea miză, a subliniat acesta, este aderarea la OCDE, care va aduce României „standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin, pe termen lung”. „Toate acestea ne oferă credibilitate, care se traduce în dobânzi mai mici și investiții noi venite în România”, a spus Șucu.

„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili. Dar ca să putem face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, de disciplină și de colaborare. Avem nevoie de un plan de care să ne ținem”, a spus Dan Șucu.

Acesta a precizat că România are nevoie să fie parte activă a deciziilor europene, mai ales într-un moment în care Uniunea trece printr-un proces amplu de transformare.

„Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Draghi și alți lideri europeni spun clar: Europa trebuie să se miște mai repede, să taie birocrația și să ia decizii cu viteză dacă vrea să rămână în cursă. Din acest motiv Concordia va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba Piața Unică în următorii 10 ani. Vrem ca vocile companiilor din România să fie auzite direct, la masa deciziilor”, a adăugat acesta.

El a explicat că firmele membre Concordia – peste 4.000 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați – contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.

„Bunăstarea acestei țări vine din deciziile pe care dumneavoastră le luați zilnic: în ce investiți, pe cine angajați, ce produse și servicii dezvoltați – voi sunteți forța reală a economiei noastre. În economiile europene mature, mediul de afaceri s-a organizat într-o singură voce care contează. Vă las două exemple relevante în acest sens: în Italia, Confindustria și, în Franța, MEDEF – fiecare reprezintă 85% din PIB și sunt actori care influențează procesul decizional și contribuie la predictibilitate. Acesta este modelul pe care vă încurajez să îl urmăm și noi – să fim o voce și mai puternică a celor care muncesc, investesc și creează valoare în România”, a punctat Dan Șucu.

De asemenea, președintele Confederației Patronale Concordia a avertizat că Europa traversează un moment critic, în care încearcă să își regăsească relevanța la nivel mondial, în timp ce marile economii ale lumii, Statele Unite și China, accelerează investițiile în economia viitorului și își simplifică în paralel reglementările.

El a subliniat că Polonia, Cehia și țările baltice au demonstrat că progresele rapide sunt posibile. „Și noi putem. Dar avem nevoie de o strategie națională care să ofere direcție și continuitate”, a adăugat acesta.

„România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional. România are nevoie ca mediul de afaceri să facă următorul pas – de la executant economic, la lider strategic. Să venim cu soluții. Să propunem politici publice, nu doar să reacționăm la ele. Să fim lideri înseamnă să ne asumăm responsabilitatea nu doar pentru companiile noastre, ci pentru direcția economică a întregii țări”, a spus Dan Șucu.

Dan Șucu a subliniat că, în acest context, dialogul social autentic are un rol esențial, arătând că o confederație patronală puternică, precum Concordia, trebuie să fie o voce prezentă și credibilă, cu un mandat clar pro-business, atât în țară, cât și la Bruxelles. El a explicat că, în ultimii ani, Concordia și-a consolidat capacitatea instituțională nu pentru un acces formal la factorii de decizie, ci pentru a putea influența deciziile care schimbă real economia României.

„Să fie foarte clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că mediul privat cunoaște realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem dinamica pieței, simțim nevoile consumatorilor înainte ca ele să devină statistici. Planurile de business ale companiilor se fac pe termen lung. Nu poți planifica viitorul dacă regulile și deciziile se schimbă peste noapte”, a mai spus Dan Șucu.

În încheiere, Dan Șucu a precizat că România reprezintă „cea mai frumoasă poveste economică a Europei din ultimii 20 de ani” — o țară care a crescut de 4 ori în această perioadă. El a subliniat că această poveste de succes „trebuie apărată și accelerată, nu compromisă”.

„Viitorul României nu îl va scrie nimeni în locul nostru. Avem o alegere simplă: fie continuăm să stingem focuri, fie construim împreună o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toți românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri: vom veni întotdeauna cu soluții concrete și vom da direcția economică a României”, a concluzionat președintele Confederației Patronale Concordia.