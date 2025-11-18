Connect with us

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE

După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră

Published

19 seconds ago

on

© Administrația Prezidențială

România este așteptată să adere cât mai repede la Agenția Internațională de Energie, în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului l-a primit la Palatul Cotroceni pe  Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie, care i-a transmis formal că România este așteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizație în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

“Aderarea la OCDE este o condiție pentru ca țara noastră să facă parte și din Agenția Internațională de Energie, întrucât doar membrii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pot face parte din IEA. Organizația aduce împreună cei mai buni specialiști în energie din întreaga lume și România poate beneficia de expertiza lor”, a precizat președintele, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului și șeful AIE au discutat “despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă și despre competitivitatea economiei europene în contextul global și investițiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetățenii și companiile noastre să fie cât de curând la prețuri mai mici decât cele de astăzi”.

“Europa și România pot realiza aceste obiective pe termen mediu, sunt însă necesare multe investiții publice și private, determinare politică și coordonare europeană. Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea și la masa la care se discută politicile energetice europene și globale. Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, a conchis președintele.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru OCDE pentru integritate publică, anunță președintelui Senatului

Published

4 days ago

on

November 14, 2025

By

© Senatul României

Sub conducerea președintelui Senatului, Mircea Abrudean, delegația României a participat la reuniunea Grupului de lucru OCDE pentru integritate publică, unde a obținut o evaluare pozitivă pentru progresele înregistrate în consolidarea transparenței și a integrității procesului decizional.

Potrivit comunicatului oficial, rezultatele confirmă angajamentul României de a implementa reforme legislative și administrative menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului.

În cadrul intervențiilor susținute, delegația României a prezentat reformele legislative implementate pentru transparentizarea procesului decizional, inclusiv obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terții interesați în Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI).

De asemenea, au fost evidențiate progresele recente în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile și autoritățile publice.

„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate și transparență a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI și gestionarea conflictelor de interese pentru situațiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt pași importanți, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătățirea culturii transparenței și integrității în mecanismul decizional, care va conduce și la creșterea încrederii publice în autoritățile statului. În urma discuțiilor avute în cadrul Grupului de lucru s-a desprins concluzia că accentul din partea Organizației va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile și standardele OCDE”, a declarat Mircea Abrudean.

OCDE a apreciat progresele substanțiale realizate de România, evidențiind angajamentul politic ferm la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrității și transparenței publice.

În marja reuniunii, Președintele Senatului Mircea Abrudean a avut o discuție de lucru cu Elsa Pilichowski, directorul Departamentului privind Guvernanța Publică din cadrul Secretariatului OCDE.

Delegația României a fost alcătuită din ministrul Justiției, Radu Marinescu, Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, Președintele Comisiei speciale parlamentare comune pentru aderarea la OCDE, Violeta Alexandru, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE și secretar de stat în MAE, Luca Niculescu, precum și experți din Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională de Integritate și echipa de coordonare OCDE din MAE.

Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.

România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.

România, gazda reuniunii OCDE dedicate cooperării internaționale anticorupție. Ministrul Justiției: Rămânem un partener activ în eforturile internaționale de promovare a integrității

Published

1 week ago

on

November 10, 2025

By

© Ministerul Justiției

Ministrul justiției, Radu Marinescu, a participat la sesiunea de deschidere a celei de-a XV-a Reuniuni a Rețelei de Aplicare a Legii (Law Enforcement Network – LEN) din cadrul Rețelei Anticorupție a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN), informează un comunicat oficial al Ministerului Justiției. 

Evenimentul, organizat la București, reunește reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din statele membre și partenere ale OCDE, inclusiv procurori și investigatori specializați în combaterea corupției, fiind dedicat consolidării cooperării internaționale și schimbului de bune practici în domeniul aplicării legii.

Obiectivul principal al Rețelei LEN este de a sprijini formarea profesională și cooperarea între practicienii implicați în investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție, prin promovarea celor mai moderne metode de investigare și consolidare a legăturilor profesionale între autoritățile din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale.

În cadrul sesiunii de deschidere, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a reafirmat angajamentul ferm al României de a consolida cadrul legislativ și instituțional anticorupție, printr-o cooperare strânsă între toate autoritățile publice implicate în implementarea recomandărilor Grupului de lucru anti-mită al OCDE (WGB), proces subsumat obiectivului strategic de aderare a României la OCDE.

Ministrul Justiției a evidențiat progresele semnificative realizate de România în alinierea la standardele Convenției anti-mită a OCDE, menționând adoptarea Legii nr. 156/2025 – un pas decisiv în modernizarea cadrului legislativ național. Totodată, a subliniat importanța schimbului de experiență între practicieni și a cooperării operaționale în cazurile de corupție transnațională, elemente esențiale pentru o justiție eficientă și credibilă.

Ministerul Justiției reafirmă angajamentul României de a rămâne un partener activ și de încredere în eforturile internaționale de promovare a integrității, bunei guvernări și statului de drept, contribuind la consolidarea cooperării regionale în domeniul combaterii corupției.

Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică

Published

1 week ago

on

November 8, 2025

By

© Concordia

În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”. 

El a arătat cum țara noastră a ajuns în acest punct făcând alegeri strategice corecte: „NATO ne-a dat securitate, UE și Piața Unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori”. Următoarea miză, a subliniat acesta, este aderarea la OCDE, care va aduce României „standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin, pe termen lung”. „Toate acestea ne oferă credibilitate, care se traduce în dobânzi mai mici și investiții noi venite în România”, a spus Șucu.

„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili. Dar ca să putem face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, de disciplină și de colaborare. Avem nevoie de un plan de care să ne ținem”, a spus Dan Șucu.

Acesta a precizat că România are nevoie să fie parte activă a deciziilor europene, mai ales într-un moment în care Uniunea trece printr-un proces amplu de transformare.

„Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Draghi și alți lideri europeni spun clar: Europa trebuie să se miște mai repede, să taie birocrația și să ia decizii cu viteză dacă vrea să rămână în cursă. Din acest motiv Concordia va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba Piața Unică în următorii 10 ani. Vrem ca vocile companiilor din România să fie auzite direct, la masa deciziilor”, a adăugat acesta.

 

El a explicat că firmele membre Concordia – peste 4.000 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați – contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.

„Bunăstarea acestei țări vine din deciziile pe care dumneavoastră le luați zilnic: în ce investiți, pe cine angajați, ce produse și servicii dezvoltați – voi sunteți forța reală a economiei noastre. În economiile europene mature, mediul de afaceri s-a organizat într-o singură voce care contează. Vă las două exemple relevante în acest sens: în Italia, Confindustria și, în Franța, MEDEF – fiecare reprezintă 85% din PIB și sunt actori care influențează procesul decizional și contribuie la predictibilitate. Acesta este modelul pe care vă încurajez să îl urmăm și noi – să fim o voce și mai puternică a celor care muncesc, investesc și creează valoare în România”, a punctat Dan Șucu.

De asemenea, președintele Confederației Patronale Concordia a avertizat că Europa traversează un moment critic, în care încearcă să își regăsească relevanța la nivel mondial, în timp ce marile economii ale lumii, Statele Unite și China, accelerează investițiile în economia viitorului și își simplifică în paralel reglementările.

El a subliniat că Polonia, Cehia și țările baltice au demonstrat că progresele rapide sunt posibile. „Și noi putem. Dar avem nevoie de o strategie națională care să ofere direcție și continuitate”, a adăugat acesta.

„România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional. România are nevoie ca mediul de afaceri să facă următorul pas – de la executant economic, la lider strategic. Să venim cu soluții. Să propunem politici publice, nu doar să reacționăm la ele. Să fim lideri înseamnă să ne asumăm responsabilitatea nu doar pentru companiile noastre, ci pentru direcția economică a întregii țări”, a spus Dan Șucu.

Dan Șucu a subliniat că, în acest context, dialogul social autentic are un rol esențial, arătând că o confederație patronală puternică, precum Concordia, trebuie să fie o voce prezentă și credibilă, cu un mandat clar pro-business, atât în țară, cât și la Bruxelles. El a explicat că, în ultimii ani, Concordia și-a consolidat capacitatea instituțională nu pentru un acces formal la factorii de decizie, ci pentru a putea influența deciziile care schimbă real economia României.

„Să fie foarte clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că mediul privat cunoaște realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem dinamica pieței, simțim nevoile consumatorilor înainte ca ele să devină statistici. Planurile de business ale companiilor se fac pe termen lung. Nu poți planifica viitorul dacă regulile și deciziile se schimbă peste noapte”, a mai spus Dan Șucu.

În încheiere, Dan Șucu a precizat că România reprezintă „cea mai frumoasă poveste economică a Europei din ultimii 20 de ani” — o țară care a crescut de 4 ori în această perioadă. El a subliniat că această poveste de succes „trebuie apărată și accelerată, nu compromisă”.

„Viitorul României nu îl va scrie nimeni în locul nostru. Avem o alegere simplă: fie continuăm să stingem focuri, fie construim împreună o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toți românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri: vom veni întotdeauna cu soluții concrete și vom da direcția economică a României”, a concluzionat președintele Confederației Patronale Concordia.

