După atacurile SUA, Marea Britanie face apel la Iran „să revină la masa negocierilor” pentru „a pune capăt acestei crize”

Premierul britanic Keir Starmer a îndemnat Iranul să revină la masa negocierilor și a declarat că stabilitatea în regiune rămâne o prioritate, după ce Statele Unite au bombardat trei instalații nucleare din Iran.

„Programul nuclear al Iranului reprezintă o amenințare gravă la adresa securității internaționale. Iranului nu i se poate permite niciodată să dezvolte o armă nucleară, iar SUA au luat măsuri pentru a atenua această amenințare. Situația din Orientul Mijlociu rămâne volatilă, iar stabilitatea în regiune este o prioritate. Facem apel la Iran să revină la masa negocierilor și să ajungă la o soluție diplomatică pentru a pune capăt acestei crize”, a declarat Keir Starmer într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

