Coronavirus: După decretarea stării de urgență, Ungaria anunță închiderea granițelor pentru cetățenii străini

Președintele Consiliului European Charles Michel i-a convocat pentru marți pe cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la un nou summit prin videoconferință pentru a discuta măsurile statelor membre cu privire la combaterea răspândirii coronavirusului.

”Controlarea răspândirii virusului, furnizarea de echipamente medicale suficiente, intensificarea cercetării și limitarea recesiunii economice sunt cruciale”, a scris Michel pe Twitter, anunțând convocarea reuniunii.

March 16, 2020