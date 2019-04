După incendiul de la Catedrala Notre-Dame, Franța dorește să creeze un „mecanism de cooperare” la nivelul UE pentru a proteja mai bine patrimoniul european

Liderii europeni au transmis un mesaj de solidaritate pentru victimele din atentatele din Sri Lanka. În Duminica Pastelui catolic, peste 158 de persoane și-au perdut viața și peste 400 de persoane au fost rănite în capitala din Colombo.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker transmite pe Twitter: „A fost cu groază și tristețe când am auzit de bombardamente din Sri Lanka, costul vieții a fost plătit de atât de mulți oameni. Transmit condoleanțele mele sincere familiilor victimelor care s-au adunat să se închine pașnic sau să vină să viziteze această frumoasă țară. Suntem pregătiți să îi susținem.”

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 21 aprilie 2019



„Chiar și în Duminica Paștelui, există cei care seamănă ura și culeg moartea. Atacurile din bisericile din Sri Lanka depun reprezintă un adevărat genocid comis împotriva creștinilor. Să ne rugăm pentru victimele nevinovate și să lucrăm în favoarea libertății religiei din întreaga lume.”, transmite preleședintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

Even on Easter Sunday, there are those who sow hatred and reap death. The attacks in #SriLanka churches testify to a real genocide perpetrated against Christians. Let us pray for the innocent victims and work towards religious freedom around the world. — Antonio Tajani (@EP_President) 21 aprilie 2019

Donald Tusk, președintele Consiliului European, este alături de victimele atentatelor și susținte printr-un mesaj pe Twitter ca astăezi este „un Paște tragic în Sri Lanka. Gândurile mele sunt cu familiile celor uciși în atacurile din biserici și hoteluri și cu cei care încă luptă pentru viața lor.”

A tragic Easter in Sri Lanka. My thoughts are with the families of those killed in the attacks on churches and hotels; and those still fighting for their lives. — Donald Tusk (@eucopresident) 21 aprilie 2019

UPDATE

Bilanţul seriei de explozii produse duminică la biserici şi hoteluri de lux din Sri Lanka a crescut la 158 de morţi, dintre care 35 de străini, transmite AFP citând o sursă din cadrul poliţiei, relatează Agerpres.

Alte 254 de persoane au fost internate la spital în capitala Colombo şi încă 60 de răniţi au fost înregistraţi în două dintre explozii survenite în afara capitalei.

Cel puţin 64 de oameni au murit chiar în capitală, unde au fost lovite de explozii trei hoteluri şi o biserică, alţi 67 de oameni au murit în atacul de la o biserică din Negombo, la nord de Colombo, iar alţi 25 la o altă biserică în Batticaloa, în estul statului insular, conform aceleiaşi surse. Încă o explozie produsă duminică după amiaza la un hotel dintr-o suburbie a capitalei Colombo s-a soldat cu doi morţi, a anunţat ulterior poliţia. Responsabili din spitale citaţi de dpa au afirmat că 185 de oameni, dintre care 12 străini şi-au pierdut viaţa în explozii, iar alţi 400 au fost răniţi. Atentatele nu au fost revendicate deocamdată, iar autorităţile nu au vorbit de o acţiune teroristă.