După întâlnirea cu Angela Merkel și Emmanuel Macron, Donald Tusk își pierde speranța unui acord pentru șefia Comisiei Europene: Sunt mai degrabă prudent decât optimist

Corespondență din Bruxelles

Președintele Consiliului European Donald Tusk a revenit joi asupra mesajului transmis în scrisoarea sa tradițională către liderii europeni pentru convocarea Consiliului European, când a afirmat că este un ”optimist prudent” în privința ajungerii la un acord pentru numirile la vârful instituțiilor UE.

În urma unei întrevederi cu cancelarul german Angela Merkel și cu președintele francez Emmanuel Macron, Tusk a scris pe Twitter: ”Ultima rundă de consultări privind numirile înainte de începerea Consiliului European. Ieri am fost un optimist prudent. Astăzi sunt mai degrabă prudent decât optimist”.

Last round of consultations on appointments before the start of #EUCO. Yesterday I was cautiously optimistic. Today I’m more cautious than optimistic. pic.twitter.com/AbRqfpPaYT

— Donald Tusk (@eucopresident) June 20, 2019