După întâlnirea cu Zelenski, Nicușor Dan anunță că va merge pe 11 iunie la summitul de la Odessa: România va continua să sprijine Ucraina. E vorba despre propria noastră securitate

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au avut luni o primă întrevedere bilaterală, în contextul summitului de la Vilnius al formatului “București 9”, care grupează aliații NATO de pe flancul estic și căruia i s-au alăturat pentru prima dată aliații din țările nordice.

“M-am întâlnit cu președintele Zelenski la summitul B9 de la Vilnius. Poporul ucrainean continuă să dea dovadă de mare curaj în apărarea valorilor noastre comune de libertate și democrație. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar prin forță. România va continua să fie alături de Ucraina și să aprofundeze legăturile noastre bilaterale în beneficiul popoarelor noastre“, a scris Nicușor Dan, pe X, după întrevedere.

I met with @ZelenskyyUa at the #B9Summit in Vilnius. The Ukrainian people continue to show great courage in defending our shared values of freedom and democracy. A just and lasting peace can only be achieved through strength. Romania will continue to stand with Ukraine and… pic.twitter.com/Y7Br5atWM8

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au avut în urmă cu două săptămâni o convorbire telefonică, la o zi după victoria lui Dan în alegerile prezidențiale, în cadrul căreia liderul de la Kiev l-a invitat pe noul omolog de la București să efectueze o vizită în Ucraina.

La sosirea la summitul de la Vilnius, Zelenski anunțase că va avea o întâlnire cu Dan, subliniind că “România este foarte importantă”.

La primul summit pentru președintele Nicușor Dan, noul lider de la Cotroceni și omologii săi de pe flancul estic al NATO și din țările nordice aliate au stabilit luni, la Vilnius, că o creștere a bugetelor pentru apărare ale aliaților non-americani la 5% din PIB, precum și prezența militară a SUA în flancul estic al NATO și angajamentele extinse de descurajare rămân vitale pentru securitatea euro-atlantică, după cum arată declarația comună a summitului care a adus laolaltă, în premieră, aliații de pe flancul estic al NATO și țările nordice din cadrul Alianței.

Aliații de pe flancul estic și cei din țările nordice au reafirmat sprijinul deplin pentru independența și integritatea teritorială a Ucrainei, susținând “calea ireversibilă a integrării euroatlantice, inclusiv aderarea la NATO”.

Ulterior, în cadrul unor declarații de presă, președintele Dan a precizat că discuția cu Zelenski a fost una protocolară și că foarte probabil va participa la un summit la Odessa, pe 11 iunie.

Întrebat dacă România mai transparentă în ceea ce privește acest ajutor militar acordat Ucrainei, șeful statului a precizat că nu a reușit să evalueze “până în momentul acesta care sunt beneficiile, care sunt riscurile”, dar a indicat că astfel de discuții tehnice ar putea avea loc pe 11 iunie, la Odessa.

“În orice caz, România va continua să sprijine Ucraina, pentru că e vorba de propria noastră securitate, adică una este să fim în situația existentă, cu un vecin pe frontiera de est – Ucraina, cu care avem un tratat din ’97 și alta este să avem Rusia sau o țară, (…) care devine Belarus. (…) Foarte probabil, o să merg la summitul de la Odessa din 11 iunie și acolo discuțiile vor fi mai tehnice“, a mai spus el.

La rândul său, președintele ucrainean i-a mulțumit, într-o postare pe X, omologului român pentru că a confirmat participarea la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est care va avea loc la Odessa.

“Am discutat despre eforturile diplomatice menite să obțină pacea în Ucraina și în întreaga Europă, despre reuniunea de la Istanbul și despre necesitatea de a consolida sancțiunile împotriva Rusiei pentru a împiedica Moscova să își extindă producția militară și să continue războiul. O atenție deosebită a fost acordată viitorului summit NATO de la Haga. Îi mulțumesc lui Nicușor Dan pentru asigurarea că Ucraina poate conta pe sprijinul continuu al României, pe susținerea aderării Ucrainei la UE și NATO și pe confirmarea participării personale a președintelui la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est care va avea loc la Odesa”, a scris Zelenski.

I met for the first time with Romania’s new President, @NicusorDanRO, and congratulated him on his election victory.

We discussed diplomatic efforts aimed at achieving peace in Ukraine and across Europe, the meeting in Istanbul, and the need to strengthen sanctions against… pic.twitter.com/bbr0mVAca7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2025