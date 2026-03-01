După Khamenei, Bruxellesul evocă un nou început pentru Iran, dar avertizează asupra unui risc real de instabilitate: „Poporul iranian are din nou speranță”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că, odată cu dispariția lui Khamenei, pentru poporul iranian se deschide un nou moment de speranță. Ea a subliniat că viitorul Iranului trebuie să fie decis de cetățenii săi, avertizând totodată asupra riscului de instabilitate regională și asupra necesității protejării vieților civile.

„Tocmai am vorbit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Suntem pe deplin solidari cu Regatul Hașemit al Iordaniei în urma atacurilor iraniene de ieri. Odată cu dispariția lui Khamenei, poporul iranian are din nou speranță. Trebuie să ne asigurăm că viitorul le aparține și că ei îl pot revendica și modela”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

De asemenea, aceasta a avertizat că există un risc real de instabilitate, care ar putea împinge regiunea într-o spirală a violenței.

„Colaborăm îndeaproape cu toți actorii cheie, precum și cu partenerii noștri regionali, pentru a proteja stabilitatea și securitatea și pentru a proteja viețile civililor. Iordania este un partener prețios pentru Europa în regiune și va juca un rol cheie în perioada următoare”, a adăugat von der Leyen.

Într-un mesaj similar, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că moartea lui Ali Khamenei reprezintă un moment decisiv în istoria Iranului.

„Ceea ce va urma este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul în care poporul său ar putea avea mai multă libertate să-l modeleze. Sunt în contact cu partenerii, inclusiv cu cei din regiunea care suportă greul acțiunilor militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice de detensionare a situației”, a scris Kallas, pe X.

Trump a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.