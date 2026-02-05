EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE.
Eurodeputatul anticipează „negocieri importante, atât pe dimensiunea bugetului, cât și pe modul în care vor fi alocați banii pentru ca justiția să funcționeze mai bine la nivel european”.„După aproape două ore de negocieri, am reușit să să obțin sprijinul necesar la nivel grupurilor politice cu privire la propunerea mea de creștere a bugetului pentru justiție în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Vorbim despre 0,8 miliarde de euro pentru justiție, un buget de aproape trei ori mai mare decât cel actual”, a detaliat Negrescu, raportor al Comisiei pentru afaceri juridice privind viitorul buget multianual al UE dedicat justiției.
Europarlamentarul a explicat complexitatea circuitului adoptării unui dosar într-o comisie de specialitate a Parlamentului European.
„Pentru ca un dosar să ajungă la vot într-o comisie de specialitate, este nevoie de negocieri serioase cu toate grupurile politice din Parlamentul European. Așa funcționează democrația europeană: prin dialog, argumente și construcție de majorități”, a menționat Victor Negrescu.
Vicepreședintele Parlamentului European a prezentat și contextul care a determinat această solicitare.
„Am susținut această creștere pentru că, din păcate, în Uniunea Europeană există încă mulți cetățeni care nu au acces real la o justiție funcțională. O justiție eficientă nu este un lux, ci o garanție fundamentală a drepturilor fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de o coordonare mai bună între statele membre și de un act de justiție mai rapid, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai spus Victor Negrescu.
După această etapă, urmează votul în Comisia pentru afaceri juridice.
„Sunt încrezător că vom obține majoritatea necesară pentru a trece acest raport și a crește alocările dedicate justiției în bugetul european viitor”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Atunci când vorbim despre cancer, nu trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru supleant în Comisia pentru sănătate publică din Parlamentul European, susține apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv de membri ai grupului PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, pentru alocarea acestei sume în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu o destinație clară pentru oncologie.
„În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Atunci când vorbim despre această boală cumplită, nu mai trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Trebuie să facem tot ceea ce este omenește posibil să creștem șansele pacienților care suferă de cancer de a câștiga bătălia pentru viață. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Citiți și: Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente
De asemenea, eurodeputatul a amintit că Uniunea Europeană a lansat, în 2021, Planul european de combatere a cancerului, cu o finanțare de patru miliarde de euro, fiind structurat în jurul câtorva domenii importante: prevenire, depistare timpurie, diagnosticare și tratament, calitatea vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor.
„În Parlamentul European, am votat, în 2022, raportul care conține recomandările Comitetului special BECA (Beating Cancer – Să învingem cancerul). Printre altele, am cerut Comisiei Europene să abordeze inegalitățile dintre statele membre în ceea ce privește accesul la asistență medicală și să facă din investițiile în infrastructura de sănătate o prioritate a fondurilor politicii de coeziune”, a adăugat Dan Motreanu.
El a adăugat că, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, va acționa pentru ca, în viitorul buget al UE, să fie alocate resurse suficiente pentru prevenirea, diagnosticarea precoce, tratarea și cercetarea cancerului.
„Trebuie să reducem disparitățile dintre statele membre și să garantăm acces egal la tratamente de calitate. Susțin apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv colegi din grupul PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, alocarea acestor două miliarde în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu destinație clară pentru oncologie”, a concluzionat deputatul european.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gabriela Firea sprijină măsurile de protejare a fetelor și femeilor de violența domestică: Accesul la justiție este un drept universal, nu un privilegiu
Eurodeputatul Gabriela Firea, membru al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European, sprijină prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să le susțină la sesiunea din acest an a Comisiei ONU privind statutul femeii.
„Toate femeile trebuie să se simtă sprijinite, când au nevoie ajutor. Protecția reală în fața violenței domestice se face cu polițiști, avocați, procurori, judecători, asistenți sociali empatici și pregătiți să înțeleagă victimele violenței domestice. Am votat în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitate de gen – FEMM, din Parlamentul European, pentru prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să le susțină la sesiunea din acest an a Comisiei ONU privind statutul femeii”, a subliniat Firea.
Aceasta a semnalat că „legile sunt doar cuvinte pe hârtie dacă sistemul judiciar nu funcționează ca un scut, iar victimele nu se simt cu adevărat susținute și protejate”.
În context, Gabriela Firea sprijină:
- Magistrați specializați. „Avem nevoie de judecători și procurori bine pregătiți, care să înțeleagă trauma victimelor și să ofere protecție imediată”, a reliefat eurodeputatul.
- Asistență juridică gratuită. Gabriela Firea evidențiază obligația autorităților de a asigura un „ajutor legal calculat pe veniturile proprii ale femeii, independent de cele ale soțului agresor” pentru că „nicio victimă nu trebuie să renunțe la dreptate din cauza lipsei banilor”.
- Fără victimizare secundară. „Poliția și instanțele trebuie să fie spații de siguranță, nu locuri unde victimele sunt judecate sau intimidate”, mai arată europarlamentarul.
În încheiere, Gabriela Firea a atras atenția că „fără justiție, nu există egalitate”.
„Voi susține în Parlamentul European demersurile prin care toate fetele și femeie să fie protejate cu adevărat. Accesul la justiție este un drept universal, nu un privilegiu”, a conchis europarlamentarul.
Potrivit unui sondaj, două treimi dintre români cred că numărul cazurilor de violență domestică împotriva femeilor a crescut în ultima perioadă.
Violența domestică, reflectată în mass media
81.6% dintre români declară că au auzit în ultima perioadă discutându-se în mass media despre cazuri de violență domestică la adresa femeilor. 18.4% spun că nu au auzit discutându-se despre acest subiect în ultima perioadă.
Urmărire știri despre violența domestică
18% din respondenți spun că au urmărit foarte mult știrile despre violența domestică la adresa femeilor, 28.7% destul de mult, 31.2% destul de puțin, iar 3.3% deloc. 0.4% nu știu sau nu răspund.
Declară că au urmărit foarte mult și destul de mult știrile despre violența domestică la adresa femeilor mai ales: votanții PSD și USR, persoanele peste 60 de ani și locuitorii din București.
Evoluția numărului de cazuri de violență domestică
64.2% dintre cei chestionați cred că, în ultima perioadă, numărul femeilor care au suferit de acte de agresiune violentă în familie a crescut. 4.2% sunt de părere că a scăzut, 19.1% că a rămas la fel de mare, iar 3.3% că a rămas la fel de mic. 8.9% spun că nu știu / nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.
Votanții PSD și AUR, femeile, persoanele peste 60 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din urbanul mic cred într-o proporție mai mare decât restul populației că numărul femeilor care au suferit de acte de agresiune violentă în familie a crescut. Sunt de părere că numărul cazurilor de violență domestică a rămas la fel de mare mai ales: votanții USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București.
Activitatea poliției în combaterea violenței domestice
Întrebați în ce măsură sunt mulțumiți sau nemulțumiți de activitatea politiei romane in ceea ce privește combaterea violentei domestice la adresa femeilor, 7.1% spun că sunt foarte mulțumiți, 18.1% mai degrabă mulțumiți, 35.6% mai degrabă nemulțumiți, iar 34.9% foarte nemulțumiți. 4.4% nu știu sau nu răspund.
Uniunea Europeană dispune deja de o legislație care combate violența împotriva femeilor. Actul normativ incriminează următoarele infracțiuni în întreaga UE: mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, schimbul de imagini intime fără consimțământ, hărțuirea cibernetică, hărțuirea cibernetică și incitarea cibernetică la ură sau violență.
Săvârșirea acestor infracțiuni va fi pedepsită cu pedepse cu închisoarea cuprinse între cel puțin un an și cinci ani. Directiva vine, de asemenea, cu o listă extinsă de circumstanțe agravante, cum ar fi săvârșirea infracțiunii împotriva unui copil, a unui fost sau actual soț sau partener sau a unui reprezentant public, a unui jurnalist sau a unui apărător al drepturilor omului, care atrage după sine sancțiuni mai severe.
Directiva conține, de asemenea, norme detaliate privind măsurile de asistență și protecție pe care statele membre ar trebui să le ofere victimelor.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă.
În acest context, Victor Negrescu amintește că în noiembrie 2025, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ privind protecția minorilor în mediul online, document care propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale a copiilor și tinerilor.
„Dezbaterea despre prezența copiilor pe rețelele sociale este una importantă, dar trebuie să meargă dincolo de discuția privind interzicerea”, subliniază eurodeputatul.
Raportul Parlamentului European susține, printre altele, stabilirea unui prag minim armonizat de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii online, cu posibilitatea accesului între 13 și 16 ani doar cu consimțământul părinților. Documentul solicită, de asemenea, aplicarea strictă a legislației europene existente, în special a Legii privind serviciile digitale (DSA), pentru a obliga platformele să elimine caracteristicile dăunătoare și manipulatoare și să protejeze sănătatea și drepturile utilizatorilor tineri.
Potrivit lui Victor Negrescu, raportul mai prevede evaluări clare și sancțiuni pentru platformele care nu respectă obligațiile privind protecția minorilor, dezvoltarea unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, precum și introducerea unui design digital „safe-by-default”. Totodată, este subliniată necesitatea consolidării capacității autorităților naționale și a cooperării la nivelul Uniunii Europene pentru o aplicare consecventă a regulilor.
Eurodeputatul român arată că, pe baza acestor discuții și bilanțuri europene, a propus de-a lungul timpului o serie de soluții concrete, pentru care a obținut sprijin financiar și susținere din partea societății civile. Printre acestea se numără adoptarea unei Cărți Naționale a Drepturilor Cetățenilor în Mediul Online, implementarea integrală a raportului Parlamentului European privind educația digitală, precum și utilizarea fondurilor din Programul Operațional Educație și PNRR pentru formare și instruire digitală.
Victor Negrescu pledează, de asemenea, pentru aplicarea coerentă a legislației europene DSA, DMA (Digital Market Act – Legea privind piețele digitale) și AI Act în România, introducerea principiului potrivit căruia „ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online”, separarea platformelor dedicate minorilor de cele pentru adulți și dezvoltarea unor infrastructuri digitale cu scop exclusiv educațional.
În final, eurodeputatul subliniază importanța consultării reale a tinerilor și părinților în elaborarea oricărei strategii publice privind mediul digital și avertizează că soluțiile propuse există deja, fiind ancorate în realitatea legislativă europeană și națională.
„Aceste soluții nu sunt doar declarații de intenție, ci sunt ancorate în realitatea legislativă și societală națională și europeană. Acum este nevoie de voință politică pentru a le transforma în practici de protecție eficientă”, concluzionează Victor Negrescu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
