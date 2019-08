După negocieri maraton, țările UE au desemnat-o pe Kristalina Georgieva drept candidat pentru a conduce Fondul Monetar Internaţional

Actualul director al Băncii Mondiale și fost vicepreședinte al Comisiei Europene, Kristalina Georgieva a fost desemnată vineri de miniștrii de finanțe din țările UE pentru a-i succeda lui Christine Lagarde în funcția de director al Fondului Monetar Internațional, urmând să devină primul director al FMI din Europa de Est.

”Guvernele Uniunii Europene au desemnat-o pe Kristalina Georgieva din Bulgaria drept candidatul UE pentru a conduce Fondul Monetar Internațional, după mai mult de 12 ore de discuții și voturi, pe fondul diviziunilor din blocul format din 28 de națiuni”, scrie Reuters, în condițiile în care vineri țările UE au avut de ales între patru candidați.

Contracandidații lui Georgieva au fost Jeroen Dijsselbloem, fost ministru de Finanțe al Olandei și fost șef al Eurogrupului, Olli Rehn, actual guvernator al Băncii Centrale din Finlanda, și Nadia Calvino, ministrul Economiei din Spania.

Ultimii doi dintre candidați s-au retras pe parcursul zilei de vineri, astfel că runda finală de negocieri și voturi a fost axată pe alegerea unui candidat pentru șefia FMI dintre Georgieva și Dijsselbloem.

Potrivit Agerpres, candidaţii pentru conducerea FMI trebuiau prezentaţi până pe 6 septembrie, iar procesul de selectare a unui candidat a fost condus de ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire.

Georgieva a fost felicitată imediat de Jeroen Dijsselbloem și de Nadia Calvino.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.

