După noi atacuri masive ale Rusiei asupra orașelor Dnipro și Odesa, Zelenski cere sprijin internațional: „Fiecare pachet de apărare reprezintă literalmente protejarea unor vieți”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se alătură ințiativei președintelui Volodimir Zelenski, #BringKidsBack, pentru a cere regimului de la Kremlin întoarcerea în siguranță a copiilor ucraineni, care au fost forțați și amenințați să își părăsească țara.

„În acest an de Paște, în timp ce ne întâlnim cu cei dragi, mii de copii ucraineni rămân separați de ai lor – luați din casele lor de către Rusia. Mă alătur inițiativei #BringKidsBack a președintelui Zelenski pentru a cere întoarcerea lor în siguranță. Nu poate exista pace fără dreptate – și nu poate exista dreptate până când toți copiii ucrainenu nu sunt înapoi acasă”, a scris președintele Consiliului European într-un mesaj pe contul X.

This Easter, as we come together with loved ones, thousands of Ukrainian children remain separated from theirs—taken from their homes by Russia.

I’m joining President @ZelenskyyUa’s #BringKidsBack initiative to demand their safe return.

There can be no peace without justice—and… pic.twitter.com/Aqc8pNfI9C

— António Costa (@eucopresident) April 16, 2025