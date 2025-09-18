După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”

Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor, relatează Associated Press.

Trump și Starmer au organizat o masă rotundă cu lideri din mediul de afaceri în momentul semnării acordului. De asemenea, au avut loc întâlniri private în cadrul cărora se preconiza că vor fi discutate războaiele din Ucraina și Gaza, precum și tarifele pe care SUA le-ar putea aplica oțelului importat din Marea Britanie.

La ceremonia de semnare a unui acord menit să promoveze investițiile în tehnologie în ambele țări, Starmer s-a referit la președintele american ca „prietenul meu, prietenul nostru” și a vorbit despre „lideri care se respectă reciproc și lideri care se plac sincer”.

Evenimentul a avut loc la Chequers, un conac din secolul al XVI-lea situat la nord-vest de Londra, care servește ca refugiu rural pentru liderii britanici.

„Astăzi am depășit cu mult legătura unică” dintre Marea Britanie și SUA, a afirmat Starmer într-o conferință de presă, precizând noul acord „confirmând statutul nostru de parteneri principali în domeniul științei și tehnologiei, gata să definim împreună acest secol, așa cum am făcut-o și în secolul trecut”, relatează și BBC.

„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a continuat el, potrivit The Guardian.

Conform premierului britanic, investițiile de 150 de miliarde de lire sterline (200 de miliarde de dolari) pe care acordul în domeniul tehnologic le va genera ar trebui să creeze 15.000 de locuri de muncă în Marea Britanie.

La rândul său, Donald Trump a apreciat că SUA și Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității”, liderul american punctând ambele țări sunt „unite pentru totdeauna” și vor fi prietene pentru totdeauna, aspect care a fost principalul motivul pentru care a încheiat primul său acord comercial cu Marea Britanie.

El l-a numit pe Starmer un „negociator dur” și a apreciat că este posibil ca acordul să fi fost mai avantajos pentru Marea Britanie decât pentru SUA. Premierul britanic a intervenit, spunând cu tact că este „un acord bun pentru amândoi”.

Potrivit textului publicat de Downing Street, Memorandumul de Înțelegere dintre SUA și Regatul Unit privind „Technology Prosperity Deal” are ca scop consolidarea cooperării bilaterale în domeniul științei și tehnologiei pentru a sprijini prosperitatea și securitatea comună.

Documentul difuzat de guvernul britanic subliniază parteneriatul strategic dintre cele două țări, experiența lor în inovație și tehnologiile disruptive, precum și dorința de a menține leadership-ul global în aceste domenii.

Domeniile principale de cooperare includ:

Inteligența artificială (AI): dezvoltarea infrastructurii, a seturilor de date științifice, a modelelor pentru biotehnologie, medicină de precizie și energie de fuziune; promovarea exporturilor și a politicilor pro-inovare; schimb de expertiză și resurse între institutele de AI din SUA și UK.

Energie nucleară civilă: accelerarea implementării reactoarelor avansate, securizarea lanțului de aprovizionare cu combustibili nucleari (inclusiv independența față de Rusia până în 2028), armonizarea reglementărilor, promovarea standardelor comune și dezvoltarea fuziunii nucleare.

Tehnologii cuantice: crearea de programe comune de benchmarking și competiții pentru algoritmi cuantici, dezvoltarea standardelor interoperabile, accelerarea aplicațiilor practice în domenii precum sănătatea, finanțele și apărarea.

Inovație: colaborare în securitatea cercetării, telecomunicații (6G), infrastructuri critice, reziliența sistemelor de poziționare și timp, precum și atragerea de investiții private pentru tehnologii critice.

Pentru implementarea acordului este prevăzută e crearea unui Grup de Lucru la nivel ministerial în termen de șase luni, care să stabilească prioritățile și să monitorizeze proiectele comune. Anual, SUA și Regatul Unit vor evalua progresul și vor ajusta direcțiile de cooperare. Memorandumul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și nu implică angajamente financiare directe, dar oferă cadrul strategic pentru extinderea parteneriatului tehnologic SUA – Marea Britanie.

Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit

Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.

Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.

Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.

Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.