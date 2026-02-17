ROMÂNIA
După patru ani de război în Ucraina, scade procentul românilor care consideră Rusia vinovată: 54,9% față de 71,2% în 2022 (studiu INSCOP și New Strategy Center)
Aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, însă percepția este într-o diminuare considerabilă față de acum patru ani, când șapte din zece cetățeni români erau de părere că Moscova poartă responsabilitatea acestui conflict la granița cu România.
Această măsurătoare este rezultatul studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center, care va fi prezentat joi, la București. Conform studiului, 54,9% dintre români consideră că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere față de 71,2% în mai 2022.
În același timp, 14,1% dintre români consideră că Ucraina este responsabilă, procent în creștere față de 4,5% în mai 2022 și 8,8% în noiembrie 2023. Alte procente înregistrate arată că 7,7% consideră responsabilă SUA, 9% Uniunea Europeană, iar 3,5% alte entități. Non-răspunsurile au fost în proporție de 10,8%. Comparativ cu sondajele anterioare, se remarcă o scădere a procentului celor care consideră Rusia vinovată și o creștere a celor care atribuie responsabilitatea altor actori, indicând o fragmentare a percepțiilor publice și o sensibilitate tot mai mare la narațiuni alternative, alimentate de războiul informațional.
Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică faptul că „datele arată trecerea de la un consens inițial puternic al atribuirii vinovăției Rusiei către o fragmentare progresivă a percepțiilor, semn că opinia publică devine mai permeabilă la narațiuni alternative, alimentate de războiul informațional”.
„Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori indică nu doar polarizare, ci și diversificarea cadrelor de interpretare geopolitică”, subliniază directorul INSCOP.
La rândul său, George Scutaru, director general New Strategy Center, este de părere că „cercetarea validează existența unor tendințe îngrijorătoare în societate, accentuate de evenimente interne și externe, răspuns instituțional slab și campanii de dezinformare”.
„Comunicarea sporadică a elitei politice, evitarea temelor de securitate și lipsa implicării civice influențează percepția publică asupra războiului și a pregătirii țării pentru situații de criză”, mai arată el.
Prezentarea completă a studiului va avea loc joi, 19 februarie, la Hotel Intercontinental Athenee Palace, strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Regina Maria, parter, începând cu ora 11.00, în cadrul unei conferințe de presă la care vor participa reprezentanții INSCOP Research și New Strategy Center.
Studiul oferă o radiografie a opiniei publice românești privind responsabilitatea pentru războiul din Ucraina, șansele unui acord de pace, solidaritatea cu statul vecin, încrederea în garanțiile de securitate colectivă și nivelul de pregătire al țării în cazul unei agresiuni externe.
Studiul, realizat între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane, a utilizat metoda interviului telefonic prin CATI, iar eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
Ministrul Predoiu, o nouă întâlnire la Washington cu șeful FBI: România și SUA continuă discuțiile pentru un “task force” de combatere a criminalității, migrației ilegale și amenințărilor cibernetice
Ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu a avut, marți, o întrevedere la Washington cu directorul FBI, Kash Patel, și cu conducerea Biroului Federal de Investigații, axată pe dezvoltarea cooperării operative între România și Statele Unite pentru criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului, transmite MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Întâlnirea bilaterală de la sediul FBI din Washington a avut loc o între ministrul Cătălină Predoiu, și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
“Întâlnirea a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate anterior, în decembrie 2025, la Washington, D.C., între ministrul Predoiu și directorul FBI Patel”, a precizat Ministerul Afacerilor Interne.
Conform sursei citate, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă prin echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI, pentru combaterea criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului.
De asemenea, părțile au convenit să dezvolte programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico.
“MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv și aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat Cătălin Predoiu.
Episodul de neîncredere în relația cu SUA după anularea alegerilor “a fost depășit”, spune Nicușor Dan: Prezența României la Consiliul pentru Pace ajută
Relația dintre România și Statele Unite a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”, a declarat marți președintele Nicușor Dan, care se pregătește să plece la Washington, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace în Gaza, inițiat de președintele american Donald Trump.
Într-un interviu acordat postului public de radio, șeful statului a explicat că vizita sa în SUA, programată pentru 19 februarie, are rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american.
Președintele a recunoscut că anularea scrutinului din 2024 a generat îngrijorări la nivelul administrației americane. „Au existat anumite, cum să le spunem dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane”, a subliniat el.
El a subliniat însă că prezența sa la Washington va contribui la clarificarea definitivă a acestui episod. „Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”, a mai punctat acesta.
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
Anularea alegerilor, "un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice", afirmă Nicușor Dan după raportul SUA: Ingerințele Rusiei, evidențiate în rapoarte NATO și UE
"Poporul român trebuie să ignore" raportul critic din Congresul SUA, afirmă o senatoare americană: Un document ideologic și partizan care nu duce nicăieri
Întrebat dacă anularea alegerilor continuă să influențeze relația bilaterală, Nicușor Dan a respins această idee, arătând că tensiunile au fost temporare. „A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”, a subliniat șeful statului.
Întrebat despre natura vizitei sale la Washington, care ar putea întări încrederea între cele două capitale, președintele Nicușor Dan a admis existența unui moment dificil, dar a insistat că situația a fost depășită.
„Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”, a spus el.
În ceea ce privește eventuale discuții bilaterale oficiale în cadrul prezenței sale la Washington, președintele a precizat că, deocamdată, nu sunt prevăzute întâlniri formale. „Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”, a punctat președintele
Nicușor Dan s-a referit și la detaliile vizitei oficiale pe care ar urma să o efectueze în Statele Unite pentru discuții bilaterale cu Donald Trump.
Invitația oficială există încă din primăvara anului trecut, Calendarul acestei vizite depinde însă de pregătirea unor discuții economice mai ample, a mai explicat șeful statului.
„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump. Și în funcție de agendă și de … Pentru că va fi o vizită care va avea o puternică componentă economică. În momentul în care chestiunile economice vor fi suficient de mature pentru o discuție între președinți, vizita se va întâmpla”, a conchis președintele.
Nicușor Dan afirmă că este “în interesul României” să participe în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii găzduită de Trump
Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump.
Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a prezentat motivele pentru care a luat decizia participării României la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care are loc, joi, la Washington, și este găzduită de Donald Trump.
”În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat liderul de la Palatul Cotroceni în cadrul dezbaterii de prânz la Radio România.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
În interviul acordat, președintele Nicușor Dan a explicat că a solicitat mai multe clarificări din partea Statelor Unite cu privire la participarea la această reuniune în calitate de observator.
“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.
El a precizat săptămâna trecută că Bucureștiul va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”.
Potrivit lui Nicuşor Dan, “deciziile acestui comitet nu sunt opozabile”.
“Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, poți să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”, a punctat șeful statului la RRA.
Nicuşor Dan a mai spus că, la această primă întâlnire, se va discuta exclusiv despre situația din enclava palestiniană Fâșia Gaza.
Citiți și România trebuie să își urmeze interesele, afirmă senatoarea democrată Jeanne Shaheen despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Este util să se vadă cu Trump
”Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. Deci, noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România. Şi participăm la această iniţiativă, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală. Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a mai spus preşedintele.
La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
