După patru ani de război în Ucraina, scade procentul românilor care consideră Rusia vinovată: 54,9% față de 71,2% în 2022 (studiu INSCOP și New Strategy Center)

Președintele Nicușor Dan apreciază că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace în Gaza, că este în interesul României să participe, în calitate de observator, la Comitetul pentru Pace, proiectul omologului american, Donald Trump.

Într-un interviu acordat Radio România Actualități înainte de vizita în SUA, șeful statului a prezentat motivele pentru care a luat decizia participării României la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, care are loc, joi, la Washington, și este găzduită de Donald Trump.

”În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat liderul de la Palatul Cotroceni în cadrul dezbaterii de prânz la Radio România.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.

În interviul acordat, președintele Nicușor Dan a explicat că a solicitat mai multe clarificări din partea Statelor Unite cu privire la participarea la această reuniune în calitate de observator.

“După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.

El a precizat săptămâna trecută că Bucureștiul va decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA și a subliniat că România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”.

Potrivit lui Nicuşor Dan, “deciziile acestui comitet nu sunt opozabile”.

“Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, poți să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”, a punctat șeful statului la RRA.

Nicuşor Dan a mai spus că, la această primă întâlnire, se va discuta exclusiv despre situația din enclava palestiniană Fâșia Gaza.

”Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. Deci, noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România. Şi participăm la această iniţiativă, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală. Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a mai spus preşedintele.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.