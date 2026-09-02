După restricțiile comerciale impuse de Rusia, UE sprijină Armenia prin liberalizarea schimburilor comerciale

U.E.CONSILIUL UE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union, 2026

Consiliul a convenit astăzi să introducă măsuri temporare de liberalizare a comerțului pentru produsele din Armenia, pentru a sprijini economia țării în urma restricțiilor comerciale impuse recent de Rusia. Aceste măsuri vor liberaliza aproximativ 80% din exporturile Armeniei către UE. Acest regim preferențial este însoțit de anumite condiții și include, de asemenea, măsuri de salvgardare pentru protejarea pieței UE în cazul în care importurile afectează negativ producătorii europeni.

Consiliul a aprobat propunerea Comisiei fără modificări, deschizând astfel calea pentru adoptarea rapidă a regulamentului, după ce și Parlamentul European este așteptat să aprobe propunerea fără amendamente.

„Europa este alături de Armenia și de poporul său, care au ales o direcție clară către reformă și o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană. Decizia de astăzi transmite un mesaj clar: atunci când ne confruntăm cu coerciție economică, UE va răspunde. Vom crea noi oportunități și vom fi alături de partenerii noștri”, a precizat Helen McEntee, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului al Irlandei.

Regulamentul introduce o suspendare temporară a taxelor vamale la import pentru o gamă largă de produse din Armenia, inclusiv pentru anumite produse agricole supuse contingentelor tarifare.

Măsurile se vor aplica timp de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului și vor acoperi aproape 99% din exporturile Armeniei de fructe proaspete, legume și plante către Rusia, precum și peste 91% din exporturile de băuturi și băuturi spirtoase.

Regulamentul propus urmărește să sprijine Armenia după ce restricțiile comerciale impuse de Rusia au perturbat exporturile armene și rutele de tranzit.

De asemenea, acesta urmărește consolidarea relațiilor comerciale dintre UE și Armenia, în conformitate cu Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat (CEPA).

Regimul preferențial rămâne condiționat de respectarea de către Armenia a normelor de origine aplicabile, de cooperarea administrativă cu UE, de abținerea de la introducerea unor noi restricții comerciale asupra importurilor din UE și de respectarea elementelor esențiale ale CEPA, inclusiv a principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului.

Parlamentul European este așteptat să își adopte poziția fără amendamente în cadrul sesiunii plenare din septembrie. După adoptarea oficială a acestei poziții, Consiliul o va aproba, iar regulamentul va fi adoptat și va intra în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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