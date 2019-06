După șase ore de negocieri, Agenda Strategică a UE 2019-2024 a fost adoptată: Emmanuel Macron, Angela Merkel, Klaus Iohannis și ceilalți lideri europeni promit ”să protejeze modul de viață european” într-o lume ”supusă schimbărilor rapide”

Corespondență din Bruxelles

Șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au adoptat joi seară, la Bruxelles, Agenda Strategică a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024, un document care a fost pregătit și la Summitul de la Sibiu, la capătul unor negocieri prelungite în care liderii europeni au întâmpinat dificultăți în a atinge un consens privind obiectivele climatice, mai precis ținta anului 2050 pentru decarbonizarea Europei.

”O nouă agendă strategică pentru UE care setează prioritățile și direcția pentru 2019-2024”, a scris, pe Twitter, Donald Tusk, președintele Consiliului European.

“În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai neliniștită, complexă și supusă unor schimbări rapide. Aceasta creează atât oportunități, cât și provocări. În următorii cinci ani, UE poate și își va consolida rolul în acest mediu în schimbare. Împreună, vom fi hotărâți și concentrați, bazându-ne pe valorile noastre și pe punctele forte ale modelului nostru. Aceasta este singura modalitate eficientă de a modela viitorul lumii, de a promova interesele cetățenilor noștri, ale întreprinderilor și ale societăților noastre și de a ne proteja modul de viață”, afirmă liderii, în documentul asupra căruia au convenit după șase ore de negocieri pe acest subiect, unde tematica schimbărilor climatice a fost mărul discordiei, provocând deja reacții ale organizațiilor de mediu.

➡️ to protect citizens & freedoms

➡️ to develop a strong and vibrant economic base

➡️ to build a green, fair & social Europe

➡️ to promote EU values in the world

