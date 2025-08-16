După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă dimineață că a avut „o conversație lungă și substanțială” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la care s-au alăturat și liderii europeni, după summitul din Alaska al liderului de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin.

„Am început cu discuții tête-à-tête, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Apelul a durat mai bine de o oră și jumătate, incluzând aproximativ o oră de dialog bilateral cu președintele Trump”, a declarat Zelenski, pe X, subliniind că omologul american l-a invitat luni la Washington.

Șeful statului ucrainean a subliniat că „Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a atinge pacea”, menționând că Trump l-a informat despre „întâlnirea sa cu liderul rus și principalele puncte ale discuției lor”.

Potrivit lui Zelenski, „este important ca forța Americii să influențeze evoluția situației”.

Zelenski a transmis că Kievul sprijină inițiativa liderului de la Casa Albă privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. „Ucraina subliniază că aspectele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit în acest sens”, a punctat el.

De asemenea, Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Trump la începutul săptămânii viitoare.

„Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind oprirea crimelor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație”, a precizat liderul ucrainean, întâlnirea urmând să aibă loc la aproape șase luni distanță după cearta aprinsă dintre cei doi lideri chiar în Biroul Oval, când Trump și administrația sa au fost acuzați că au regizat o ambuscadă împotriva liderului de la Kiev.

Președintele Ucrainei a insistat asupra rolului Europei în procesul de negociere.

„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă, pentru a asigura garanții de securitate solide, împreună cu America”, a afirmat Zelenski, adăugând că există „semnale pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei”.

„Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a conchis Zelenski.

Casa Albă a anunțat sâmbătă dimineață că, așa cum a precizat în declarația de presă cu Putin, președintele american Donald Trump discută telefonic cu liderii țărilor europene din NATO, după ce cu scurt timp înainte a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre recentul summit SUA-Rusia din Alaska.

Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore.

Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.

La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.

Primire cu covor roșu

Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2, escortat de aeronave F-22 Raptor, survola cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.

Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.