După un Black Friday care a depășit toate recordurile în România, 1.800 antreprenori români participă astăzi și în eMAG Black Friday din Bulgaria și Ungaria

New Strategy Center a prezentat miercuri, 15 noiembrie, studiul ”The Battle for the Black Sea! The Importance of Freedom of Navigation and Energy Stakes”, realizat împreună cu think – tank-ul american Yorktown Institute. Evenimentul a avut loc la Army&Navy Club, în Washington DC, și a reunit peste 70 de experți, analiști, reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor cu atribuții în politica externă și de securitate a SUA, membri ai corpului diplomatic.

Au fost speakeri la acest eveniment, dedicat importanței strategice a regiunii Mării Negre, ambasadorul României în SUA, ES Andrei Muraru, George Scutaru, CEO al New Strategy Center, Laurențiu Pachiu, vicepreședinte Energy Policy Group, Contraamiralului de flotilă Liviu Coman, comandantul Componentei Maritime din cadrul Statului Major al Forțelor Navale. Au avut intervenții Doug Feith, fost Under Secretary of Defence for Policy, și Viceamiralul Sinclairs Harris, fost comandant al US Naval Forces Southern Command. Discuțiile au fost moderate de Seth Cropsey, directorul Yorktown Institute.

Studiul oferă publicului de specialitate informații despre multiplele provocări la adresa libertății de navigație din Marea Neagră ca urmare a acțiunilor cu caracter disturbator din partea Rusiei. Moscova blochează perimetre sub pretextul legal al exercițiilor navale, dar prin durata și suprafața extinsă a perimetrelor blocate acest proces afectează libertatea de navigație. Pe lângă aceasta, Rusia afectează GPS-ul navelor prin mijloace de război electronic, folosește intens aviația în zona litorală și contiguă ucraineană, plasează mine. România reprezintă principala rută pentru exportul de cereale al Ucrainei, 65% din acest export tranzitând România, în luna octombrie atingându-se un record de aproape 3 milioane tone de cereale din Ucraina. Acestea sunt foarte importante pentru a asigura stabilitatea socială în unele țări din Africa și Orientul Mijlociu, deci disturbarea libertății de navigație din Marea Neagră afectează comerțul mondial cu cereale și are un impact negativ ce depășește arealul Mării Negre.

De asemenea, studiul scoate în evidență mizele energetice ale regiunii, dominate până la războiul din Ucraina de exporturile de gaz din Rusia. Gazprom este folosit de Moscova ca factor de influență politică și de șantaj și de acea asigurarea independenței energetice a regiunii este o prioritate. Romania a început să exploateze rezervele de gaz din zona offshore a Mării Negre de anul trecut, 1 miliard m3 (bcm) fiind disponibil de pe platforma Ana, dintr-un perimetru exploatat de o companie americană Black Sea Oil&Gas. Cel mai prolific perimetru este in sudul Zonei Economice Exclusive a Mării Negre, Neptun Deep, deținut de un consorțiu format din companiile OMV Petrom și ROMGAZ, cu o capacitate estimată de minim 100 bcm. Construcția infrastructurii va începe în 2024, iar în primul trimestru din 2027 va începe exploatarea gazului din acest perimetru, ceea ce va aduce României încă 6-7 bcm anual. În acel moment, România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE. Ținând cont de comportamentul agresiv al Rusiei, studiul estimează că în perioada construcției infrastructurii critice energetice, 2024-2026, Rusia va întreprinde acțiuni de hărțuire. Tocmai de aceea SUA și NATO trebuie să aibă în vedere asemenea posibile noi tensiuni în Marea Neagră și să sprijine România prin capabilități suplimentare ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) și sisteme de rachete anti-navă, astfel încât să fie descurajată o politică agresivă navală a Rusiei și să fie protejate inclusiv interesele economice ale României în Zona Economică Exclusivă.

Studiul pledează și oferă argumentele pentru adoptarea unei strategii a SUA dedicate Mării Negre, care să dea certitudinea unei prezențe americane pe termen lung în zonă, în favoarea intereselor de securitate ale aliaților săi din regiune și ale NATO. Analiza explică elementele specifice ale Mării Negre, cum ar fi Convenția de la Montreux ce limitează prezența unor forțe navale non-riverane, și subliniază rolul important al României și faptul că țara noastră este aliatul cel mai important pe care SUA își poate construi strategia la Marea Neagră.

Experți ai NSC efectuează în perioada 13-17 noiembrie o vizită în SUA, la Washington, pentru o serie de întâlniri și evenimente ce au avut drept obiectiv prezentarea importanței strategice a regiunii Mării Negre în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și necesitatea adoptării de către Congresul SUA a ”Black Sea Security Act”, un proiect de lege ce are drept obiectiv elaborarea unei strategii pe termen lung a SUA la Marea Neagră pe multiple domenii.