După vizita la București, Zelenski a ajuns la sediul NATO pentru prima dată de la începutul războiului: Obiectivul, apărarea noastră comună

După vizita efectuată marți la București, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află miercuri la Bruxelles, la cartierul general al NATO, acolo unde miniștrii apărării din țările aliate se întrunesc pentru o reuniune ministerială în care este cuprinsă și o reuniune a recent înființatului Consiliu NATO – Ucraina la nivelul miniștrilor apărării.

“Vizită importantă la Cartierul General al NATO pentru a ne întări rezistența în timp ce se apropie iarna”, a declarat Zelenski pe Twitter, adăugând că “obiectivul principal: apărarea noastră comună a libertății și a oamenilor”.

Zelenski urmează să se alăture unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO mai târziu în cursul zilei și se va întâlni, de asemenea, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu secretarul american al apărării Lloyd Austin și se va adresa grupului de la Ramstein.

Important visit to NATO HQ to strengthen our resilience as winter approaches.

I will meet with @JensStoltenberg, @SecDef, and address the Ramstein meeting. I will also hold talks with @alexanderdecroo.

The key focus: our common defense of freedom and people.

