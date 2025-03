După vizita lui JD Vance în Groenlanda, ministrul de externe danez a criticat SUA, afirmând că țara sa „nu apreciază tonul folosit” de administrația Trump: „Nu așa vorbești cu aliații tăi”

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a criticat Statele Unite pentru lipsa lor de respect, la câteva ore după ce vicepreședintele JD Vance a vizitat o bază militară americană din Groenlanda, informează Politico Europe.

Vineri seara, într-un mesaj video de două minute, în care s-a adresat direct americanilor, ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a făcut apel la încetarea mesajelor ostile din partea Washingtonului.

„Au fost făcute multe acuzații și multe alegații. Și, desigur, suntem deschiși criticilor, dar pentru a fi complet sinceri, nu apreciem tonul în care au fost exprimate. Nu așa vorbești cu aliații tăi apropiați”, a transmis șeful diplomației daneze,pe platforma X.

Dear American friends.

We agree that status quo in the Artcic is not an option.

So let’s talk about how we can fix it – together.

Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) March 28, 2025