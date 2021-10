După vizita lui Jens Stoltenberg la Washington, consilierii pentru securitate națională ai țărilor NATO se reunesc la Bruxelles: Este necesar să consolidăm Alianța într-o epocă a concurenței globale

Consilierii pentru securitate națională ai celor 30 de state membre ale NATO se vor reuni, joi, la sediul Alianței Nord-Atlantice, a anunțat organizația nord-atlantică într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Este pentru a doua oară când consilierii pentru securitate națională ai șefilor de stat sau de guvern aliați se vor reuni pentru a discuta cele mai importante provocări de pe agenda Alianței.

Consilierii de securitate națională aliați și alți înalți oficiali s-au reunit pentru prima dată în 2019 pentru a discuta despre abordarea NATO în ceea ce privește contracararea amenințărilor hibride.

Extinderea formatelor de reuniuni, pe lângă cele ale miniștrilor de externe și ai apărării, face parte din procesul de reflecție NATO 2030 pentru întărirea profilului politic al Alianței și a consultărilor mai frecvente între aliați.

Anunțul acestei reuniuni a fost făcut în contextul în care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a aflat luni la Washington, unde a purtat discuții cu președintele Joe Biden, cu secretarul de stat Antony Blinken, cu secretarul apărării Lloyd Austin și cu consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan.

Stoltenberg a precizat că a purrtat “discuții extraordinare la Washington D.C. privind necesitatea de a consolida și mai mult NATO într-o epocă a concurenței globale”. “Europa și America de Nord sunt mai puternice împreună”, a subliniat el.

Thanks to @POTUS, @SecBlinken, @SecDef & @JakeSullivan46 for great talks in Washington D.C. on the need to strengthen #NATO even more in an age of global competition. Europe & North America are stronger together. pic.twitter.com/KRSd7AyYtB

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 4, 2021