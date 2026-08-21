ECDC reacționează după schimbarea politicii de vaccinare a copiilor din SUA: Nu există noi dovezi științifice pentru modificarea schemelor de vaccinare din UE

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© CaleaEuropeana - Zaim Diana

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a reacționat la schimbările anunțate de Administrația Trump în ceea ce privește schema de vaccinare a copiilor, subliniind că nu există noi dovezi științifice care să determine deschiderea unor discuții privind modificarea actualelor scheme de vaccinare agreate la nivel european. 

Poziția ECDC a fost prezentată în cadrul unei reuniuni a Grupului general de lucru al Comitetului pentru securitate sanitară, după publicarea ordinului executiv al președintelui american privind noile recomandări de vaccinare. 

Noua politică americană redistribuie imunizarea copiilor în trei categorii

  1. Prima categorie este cea a vaccinurilor recomandate tuturor copiilor, care sunt incluse imunizările împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip B, bolii pneumococice, HPV și varicelei.
  2. Vaccinarea împotriva gripei și COVID-19, dar și unele imunizări împotriva hepatitei A și B, rotavirusului și bolii meningococice sunt incluse în categoria în care imunizarea se bazează pe o decizie comună între medic și familie.
  3. O altă schimbare importantă vizează vaccinul combinat ROR (rujeolă-oreion-rubeolă). Ordinul prevede ca acesta să poată fi administrat sub forma a trei vaccinuri separate, câte unul pentru fiecare boală, atunci când astfel de produse vor deveni disponibile în Statele Unite. Documentul stabilește, de asemenea, ca vaccinurile din copilărie să fie administrate, pe cât posibil, în cadrul unor vizite medicale separate.

În acest context, ECDC a transmis că „nu există dovezi științifice noi care să poată declanșa discuții cu privire la modificarea calendarelor actuale de vaccinare a copiilor.”

ECDC subliniază că orice schimbare a calendarului de vaccinare trebuie luată numai în funcție de contextele naționale specifice, ținând seama de dovezile științifice disponibile.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Lituania construiește o nouă tabără militară pentru trupele NATO, în apropiere de granița cu Belarus
Lituania construiește o nouă tabără militară pentru trupele NATO, în apropiere de granița cu Belarus
Articolul următor
Șapte țări, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, condamnă planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania: „Va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state”
Șapte țări, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, condamnă planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania: „Va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state”
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare