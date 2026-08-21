ECDC reacționează după schimbarea politicii de vaccinare a copiilor din SUA: Nu există noi dovezi științifice pentru modificarea schemelor de vaccinare din UE

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a reacționat la schimbările anunțate de Administrația Trump în ceea ce privește schema de vaccinare a copiilor, subliniind că nu există noi dovezi științifice care să determine deschiderea unor discuții privind modificarea actualelor scheme de vaccinare agreate la nivel european.

Poziția ECDC a fost prezentată în cadrul unei reuniuni a Grupului general de lucru al Comitetului pentru securitate sanitară, după publicarea ordinului executiv al președintelui american privind noile recomandări de vaccinare.

Noua politică americană redistribuie imunizarea copiilor în trei categorii

Prima categorie este cea a vaccinurilor recomandate tuturor copiilor, care sunt incluse imunizările împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip B, bolii pneumococice, HPV și varicelei. Vaccinarea împotriva gripei și COVID-19, dar și unele imunizări împotriva hepatitei A și B, rotavirusului și bolii meningococice sunt incluse în categoria în care imunizarea se bazează pe o decizie comună între medic și familie. O altă schimbare importantă vizează vaccinul combinat ROR (rujeolă-oreion-rubeolă). Ordinul prevede ca acesta să poată fi administrat sub forma a trei vaccinuri separate, câte unul pentru fiecare boală, atunci când astfel de produse vor deveni disponibile în Statele Unite. Documentul stabilește, de asemenea, ca vaccinurile din copilărie să fie administrate, pe cât posibil, în cadrul unor vizite medicale separate.

În acest context, ECDC a transmis că „nu există dovezi științifice noi care să poată declanșa discuții cu privire la modificarea calendarelor actuale de vaccinare a copiilor.”

ECDC subliniază că orice schimbare a calendarului de vaccinare trebuie luată numai în funcție de contextele naționale specifice, ținând seama de dovezile științifice disponibile.