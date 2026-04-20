Echipa de robotică Robo-Sapiens de la Colegiul Național „Spiru Haret” va reprezenta România la două competiții internaționale în Canada și SUA

În urma rezultatelor obținute la etapa națională a FIRST Tech Challenge (FTC), cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni la nivel global, echipa de robotică Robo-Sapiens, de la Colegiul Național „Spiru Haret” din București, a fost invitată să reprezinte România la două evenimente internaționale: Canada Cup – Niagara Premier Event (Toronto, Canada) și Cowtown Invitational Premier Event (Texas, SUA).



Fiind a 16-a echipă fondată în România și având aproape 10 ani de experiență, Robo-Sapiens se află în primul sezon în care are șansa de a participa la competiții peste ocean. Pentru echipă, această oportunitate reprezintă rezultatul anilor de implicare, perseverență și pasiune pentru tehnologie.

Fondată în 2016, echipa de robotică Robo-Sapiens are o activitate constantă, obținând numeroase premii în cadrul competițiilor precum FIRST Tech Challenge. Activitatea echipei vizează atât performanța tehnică, cât și implicarea în comunitate, prin participarea la evenimente și o prezență constantă în mediul online.

Prin munca desfășurată, echipa urmărește obținerea unor rezultate remarcabile și promovarea pasiunii pentru știință și tehnologie. Misiunea Robo-Sapiens este de a evolua prin inovație, învățare continuă și depășirea limitelor, bazându-se pe responsabilitate, perseverență, respect și colaborare, în contextul în care consideră că progresul tehnologic este strâns legat de dezvoltarea personală și de construirea unui viitor mai bun.

Pe parcursul acestui an, Robo-Sapiens a avut mai multe realizări, printre care participarea și organizarea a 80 de evenimente la nivel național, precum și un outreach de 120.000 de persoane, atât în mediul fizic, cât și în mediul online. De asemenea, a realizat mai mulți roboți custom, a obținut un premiu în cadrul etapei regionale și a participat în play-offs, implicându-se activ și în componenta de sustenabilitate a competiției.

În urma parcursului din acest sezon, echipa a fost invitată să participe la Canada Cup, o competiție internațională de robotică organizată în cadrul FIRST Tech Challenge. Evenimentul reunește 96 de echipe din întreaga lume și are loc în perioada 13-16 iunie, în Niagara Falls, fiind găzduit de Brock University. Participarea la această competiție oferă echipei oportunitatea de a reprezenta România la nivel internațional.

Obiectivul echipei este de a reprezenta România în competiții alături de echipe din străinătate, evaluându-și performanțele conform unor standarde înalte și contribuind la creșterea vizibilității la nivel global.