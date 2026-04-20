Echipa de robotică Robo-Sapiens de la Colegiul Național „Spiru Haret” va reprezenta România la două competiții internaționale în Canada și SUA

Andreea Radu
În urma rezultatelor obținute la etapa națională a FIRST Tech Challenge (FTC), cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni la nivel global, echipa de robotică Robo-Sapiens, de la Colegiul Național „Spiru Haret” din București, a fost invitată să reprezinte România la două evenimente internaționale: Canada Cup – Niagara Premier Event (Toronto, Canada) și Cowtown Invitational Premier Event (Texas, SUA).

Fiind a 16-a echipă fondată în România și având aproape 10 ani de experiență, Robo-Sapiens se află în primul sezon în care are șansa de a participa la competiții peste ocean. Pentru echipă, această oportunitate reprezintă rezultatul anilor de implicare, perseverență și pasiune pentru tehnologie.

Fondată în 2016, echipa de robotică Robo-Sapiens are o activitate constantă, obținând numeroase premii în cadrul competițiilor precum FIRST Tech Challenge. Activitatea echipei vizează atât performanța tehnică, cât și implicarea în comunitate, prin participarea la evenimente și o prezență constantă în mediul online.

Prin munca desfășurată, echipa urmărește obținerea unor rezultate remarcabile și promovarea pasiunii pentru știință și tehnologie. Misiunea Robo-Sapiens este de a evolua prin inovație, învățare continuă și depășirea limitelor, bazându-se pe responsabilitate, perseverență, respect și colaborare, în contextul în care consideră că progresul tehnologic este strâns legat de dezvoltarea personală și de construirea unui viitor mai bun.

Pe parcursul acestui an, Robo-Sapiens a avut mai multe realizări, printre care participarea și organizarea a 80 de evenimente la nivel național, precum și un outreach de 120.000 de persoane, atât în mediul fizic, cât și în mediul online. De asemenea, a realizat mai mulți roboți custom, a obținut un premiu în cadrul etapei regionale și a participat în play-offs, implicându-se activ și în componenta de sustenabilitate a competiției.

În urma parcursului din acest sezon, echipa a fost invitată să participe la Canada Cup, o competiție internațională de robotică organizată în cadrul FIRST Tech Challenge. Evenimentul reunește 96 de echipe din întreaga lume și are loc în perioada 13-16 iunie, în Niagara Falls, fiind găzduit de Brock University. Participarea la această competiție oferă echipei oportunitatea de a reprezenta România la nivel internațional.

Obiectivul echipei este de a reprezenta România în competiții alături de echipe din străinătate, evaluându-și performanțele conform unor standarde înalte și contribuind la creșterea vizibilității la nivel global.

Germania analizează o posibilă desfășurare navală în Strâmtoarea Ormuz, afirmă Boris Pistorius: „Nu este războiul nostru, dar suntem afectați de consecințele sale"
Nicușor Dan estimează că România va intra în "turbulențe politice": Avem consens pe PNRR, aderarea la OCDE, menținerea traiectoriei financiare și politica externă
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

