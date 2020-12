Echipa Europa: Comisia Europeană lansează platforma Digital4Development, dorind astfel să promoveze dialogul multilateral, parteneriatele comune și investițiile în economia digitală africană

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va deveni săptămâna viitoare primul lider al Alianței Nord-Atlantice care va participa la reuniunea Colegiului Comisiei Europene, la invitație președintei Ursula von der Leyen, reprezentând o nouă bornă în relația de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și Alianță.

“Am avut o bună conversație telefonică cu Jens Stoltenberg în această dimineață pentru pregătirea primei vizite a unui secretar general al NATO la reuniunea Colegiului Comisiei Europene pe 15 decembrie“, a scris von der Leyen, pe Twitter, anunțând întrunirea.

Good phone call with @jensstoltenberg this morning in preparation of the first-ever visit of a @NATO Secretary General to a College meeting of the @EU_Commission on 15 December. pic.twitter.com/TVoRnrI2Uk

Într-un mesaj separat, tot pe Twitter, secretarul general al Alianței a mulțumit președintei Comisiei Europene pentru invitație.

“Cooperarea dintre NATO și UE este la un nivel fără precedent și rămâne mai importantă ca niciodată“, a spus Jens Stoltenberg, care a dezvoltat o bună relație de cooperare politică cu Ursula von der Leyen când aceasta a fost ministru al apărării în Germania.

Thank you @vonderleyen for the invitation to meet the @eu_commission College on 15 December. #NATO-EU cooperation is at an unprecedented level & remains as important as ever. pic.twitter.com/wAZp9a4hgf

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 7, 2020