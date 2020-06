Echipa MApN de sprijin împotriva COVID-19 s-a întors din SUA. Ambasadorul Adrian Zuckerman: Nu vom uita acest act de bunătate şi ajutor în momente grele

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul reasigurării strategice a NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

“Aş vrea să mulţumesc echipei Tarom – piloţii, personalul navigant, mecanicii – pentru că au ajutat la această călătorie. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, şi echipa sa merită mulţumiri pentru că au pus la dispoziţie cursa Tarom. Tarom este un exemplu de afacere românească ce are nevoie de susţinere şi trebuie să zboare iar ca înainte. Trebuie să facem ca Tarom să zboare cu profit şi sperăm să aibă zboruri directe spre Statele Unite”, a punctat el, încheie sursa citată

