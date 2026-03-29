Economia Europei resimte impactul războiului din Iran. Încetinirea creșterii economice și inflația rapidă riscă să adâncească presiunile industriale, fiscale și politice în regiune (Bloomberg)

Impactul economic al războiului din Iran lovește Europa, unde creșterea redusă și inflația mai rapidă riscă să adâncească presiunile industriale, fiscale și politice în regiune, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

În condițiile scăderii încrederii consumatorilor și majorării cotațiilor la gaze și petrol, Germania și Italia sunt printre țările care iau în calcul reducerea previziunilor economice, după perspectivele mai sumbre anunțate săptămâna trecută de Banca Centrală Europeană.

„Actualul șoc este probabil dincolo de ce ne imaginăm în acest moment, și duce la un fel de evaluare întârziată a nivelului gravității crizei”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde.

Industria chimică din Germania, afectată sever de ultima creștere a costurilor cu energia în 2022, a avertizat că unitățile ar putea reduce producția în urma închiderii efective a Strâmtorii Ormuz.

Cel mai mare producător german de amoniac, SKW Piesteritz GmbH, a redus activitatea la 85%, în timp ce Evonik Industries, care fabrică de produse chimice de specialitate, încă evaluează dificultățile cu care se confruntă.

De asemenea, grupul german de transport maritim Hapag-Lloyd AG se confruntă cu costuri suplimentare săptămânale de 40 – 50 milioane de dolari pentru combustibili, asigurări și depozitare. Compania încearcă să recupereze unele costuri prin „taxe de urgență”, a afirmat directorul general Rolf Habben Jansen.

Astfel de costuri amenință să afecteze sever lanțurile de aprovizionare, făcând viața mai scumpă pentru toată lumea. Consumatorii sunt conștienți: ponderea gospodăriilor care se așteaptă la o creștere mai rapidă a prețurilor anul viitor a crescut „extrem de puterni”, arată datele Institutul Național de Statistică (Insee) din Franța.

Vineri, Spania a publicat cifrele privind inflația – prima mare economie europeană care anunță datele din martie – iar avansul a fost mai ridicat decât se estima, deși nu depășește ținta BCE de 2%.

Pentru zona euro, întrebarea este dacă conflictul acționează ca un stimul sau ca un impediment al reformelor care să permită blocului să fie pe cont propriu într-o lume în care se degradează sprijinul SUA și sporește concurența din partea Chinei. Finanțarea măsurilor de sprijin economic este de asemenea o problemă pentru multe țări, doar Germania având spațiu fiscal semnificativ.

Dar Franța și-a redus anul trecut deficitul bugetar mai mult decât se estima, creșterea economiei depășind previziunile, a anunțat Institutul Național de Statistică.

A doua economie a zonei euro a înregistrat un deficit bugetar de 5,1% din PIB în 2025, în scădere de la un nivel de 5,8% din PIB în 2024, și peste previziunile Guvernului, care se aștepta la 5,4% din PIB.

Economia UE se confruntă cu riscul stagflației, ca rezultat al creșterii prețurilor energiei, în urma războiului din Iran, a afirmat vineri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis.

„Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul șocului stagflației, cu alte cuvinte, o situație în care creșterea economică mai lentă coincide cu o inflație mai ridicată”, a declarat Dombrovskis după reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană pe tema creșterii prețului energiei.

„Acesta este cazul și dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de scurtă durată. Într-un astfel de scenariu, analizele noastre sugerează că avansul economiei UE în 2026 ar putea fi cu aproximativ 0,4 puncte procentuale mai scăzut decât nivelul din previziunile de toamnă, iar inflația ar putea fi cu până la un punct procentual mai ridicată”, a avertizat oficialul.

Comisia Europeană previziona în noiembrie că PIB-ul UE va înregistra o creștere de 1,4% în 2026 și 1,5% în 2027, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta și de 1,4% anul viitor. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2% în 2026, în linie cu ținta BCE pe termen mediu.

Dombrovskis a adăugat că orice răspuns al autorităților va avea impact asupra bugetelor și a tras atenția că majoritatea statelor membre UE au spațiu limitat de manevră, în urma precedentelor șocuri și a necesității majorării cheltuielilor din domeniul apărării.