Economia germană susține dezvoltarea regiunii Moldovei, ce are un potențial strategic important pentru dezvoltarea economică a României (AHK România)

„Pentru AHK România, prezența regională este esențială, deoarece dezvoltarea economică sustenabilă a României se construiește prin consolidarea tuturor regiunilor sale. Moldova are un potențial strategic important la nivel național – prin resursa umană, mediul academic puternic și capacitatea de inovare. Vocea economiei germane susține ferm dezvoltarea acestei regiuni, iar noi ne dorim să fim un partener activ în acest proces, facilitând dialogul dintre companii, autorități și universități și sprijinind investițiile care pot contribui la creșterea competitivității regiunii”, a declarat Sebastian Metz, director general și membru al Consiliului Director al AHK România, citat într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în perioada 20-22 mai, AHK România a desfășurat la Iași un program de activități dedicate consolidării cooperării dintre companii, autorități publice și instituții de învățământ superior, evidențiind potențialul regiunii Moldovei ca pol strategic de dezvoltare economică și inovare.

Agenda evenimentului a inclus vizite de documentare la compania Mennekes Electric și la stația de transformare Delgaz Grid (E.ON România), relevante pentru dinamica investițiilor industriale și pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din regiune, un element esențial pentru competitivitatea și atractivitatea investițională a Moldovei.

„Un moment central al programului l-a constituit participarea la cea de-a patra ediție a EduTech Fest, organizată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, AHK România a acordat o atenție specială mesei rotunde dedicate dialogului dintre mediul universitar și companii, discuțiile evidențiind importanța parteneriatelor dintre educație și sectorul privat pentru dezvoltarea competențelor viitorului, accelerarea inovării și creșterea competitivității regionale.

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, organizația numără peste 700 de membri. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova.