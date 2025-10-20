BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor americane, afirmă președinta BCE: „Este o chestiune de timp”
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat duminică că economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, relatează Politico Europe.
Vorbind la emisiunea „Face the Nation” difuzată de CBS, Christine Lagarde a spus că, la un moment dat, exportatorii și importatorii nu vor mai accepta marjele de profit reduse cauzate de tarife și vor decide să majoreze prețurile.
„Aceste două treimi, suportate în principal de două părți — exportatorul și importatorul — provin din comprimarea marjelor lor de profit. Cât timp vor mai suporta această presiune asupra marjei — rămâne de văzut. Iar atunci când nu o vor mai face, pentru că devine prea strânsă, costul se va transfera asupra consumatorului. Așadar, este doar o chestiune de timp”, a spus ea.
Președinta BCE: Economia europeană a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale americane
Lagarde a preciat că tarifele reprezintă unul dintre cei doi factori care au făcut ca economia mondială să fie „în transformare”, celălalt fiind progresele tehnologice.
„Transformarea”, a spus ea, „cred că a fost cauzată de două lucruri. Unul dintre ele este tarifele, care au schimbat harta comerțului mondial, au reconstituit noi alianțe și au reformat modul în care facem comerț între noi. Cred că a doua transformare majoră este impactul inteligenței artificiale asupra tuturor activităților noastre, de la gestionarea datelor până la întâlniri și tot ce se află între acestea.”
Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 2019. Anterior, a făcut parte din guvernul Franței, inclusiv în calitate de ministru pentru comerțul extern, și a fost director general al Fondului Monetar Internațional.
BCE dă asigurări că introducerea euro digital nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deținere per cont, nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP, potrvit Agerpres.
Studiul, elaborat la cererea colegislatorilor europeni, evaluează impactul potenţial al diferitelor limite de deţinere – până la 3.000 euro de persoană pentru depozitele bancare, garantate de BCE – asupra lichidităţii şi profitabilităţii sectorului.
Proiectul euro digital avansează: din 2023, BCE testează tehnologia, în timp ce UE nu a definit încă un cadru juridic.
Dacă legislaţia europeană va fi gata până la sfârşitul anului 2026, „euro digital va fi lansat până la mijlocul anului 2029”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, într-un interviu acordat recent săptămânalului financiar Milano Finanza.
Potrivit BCE, această nouă formă de „numerar digital” ar oferi un mijloc de plată sigur, gratuit şi anonim, accesibil tuturor, inclusiv offline, păstrând în acelaşi timp suveranitatea monetară europeană împotriva giganţilor privaţi americani.
Studiul publicat vineri face distincţia între un scenariu „normal”, în care euro digital este utilizat pur şi simplu ca mijloc de plată, şi un scenariu extrem de „retragere spre siguranţă” în perioade de criză financiară. În cel mai probabil scenariu, efectele ar fi „foarte limitate”, potrivit studiului.
Rata de lichiditate a băncilor, un indicator cheie care măsoară capacitatea unei instituţii de a face faţă unei crize de lichiditate pe termen scurt, ar rămâne mult peste pragurile de reglementare pentru majoritatea instituţiilor, nouă dintre ele scăzând uşor sub pragurile de reglementare, conform autorilor studiului. De asemenea, profitabilitatea ar fi afectată doar marginal, cu o scădere estimată între 0,1 şi 0,2 puncte în ceea ce priveşte rentabilitatea capitalului propriu, se mai arată în studiul menţionat.
Unele bănci private, în special din Franţa, se tem însă de un scenariu mai rău, cu o retragere a depozitelor clienţilor lor odată ce euro digital va fi implementat.
BCE a testat acest scenariu de criză şi a concluzionat că retragerile vor rămâne sub control: 156 de miliarde de euro cu un plafon de 500 de euro şi până la 699 de miliarde de euro cu un plafon de 3.000 de euro, reprezentând 2,2% din activele bancare sau 8,2% din depozitele curente.
Aceste niveluri rămân mult sub cele observate în timpul crizelor anterioare: 20,9% din depozite retrase în Cipru în 2013, 25,9% în Grecia în 2015 şi 6,4% în Belgia în timpul lansării unui produs de economii atractiv.
Instituţia cu sediul la Frankfurt subliniază că retrageri masive ar putea avea loc chiar şi fără un euro digital. De exemplu, cei care au economii în bănci ar putea să îşi mute banii către alte forme de active digitale ce servesc drept refugiu sigur, în special monede stabile (criptomonede), adesea susţinute de valute străine, în principal dolar.
Toate instituțiile europene „privesc cu atenție evoluția actuală” din Franța, subliniază președinta BCE: Speră că se vor găsi modalități de a respecta angajamentele internaționale
Toate instituțiile europene „privesc cu atenție evoluția actuală” din politica franceză, a menționat marți președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, la o zi după demisia surprinzătoare a premierului francez Sebastien Lecornu, relatează AFP, citat de Agerpres.
„Cred că toate instituțiile europene privesc cu atenție evoluția actuală și speră sincer că se vor găsi modalități de a respecta angajamentele internaționale, în special în ceea ce privește prezentarea bugetului”, a declarat Christine Lagarde, întrebată despre acest subiect la un eveniment organizat la Paris de Business France.
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu și-a dat demisia luni, la nici o lună de la numirea sa, informează Deutsche Welle.
Demisia lui Lecornu a fost neașteptată, marcând o escaladare suplimentară a crizei politice din Franța.
Numirea cabinetului a avut loc după săptămâni de consultări cu partidele politice de pe întreg spectrul politic. Acesta urma să țină prima sa ședință luni după-amiază.
Criza politică din Franța este rezultatul faptului că niciun partid sau grup nu deține majoritatea în parlament.
Situația politică din Franța a devenit din ce în ce mai instabilă de la realegerea președintelui Emmanuel Macron în 2022, iar decizia liderului de a convoca alegeri parlamentare anticipate a adâncit și mai mult criza.
Pe 8 septembrie, fostul prim-ministru Francois Bayrou a pierdut votul de încredere din parlament cu privire la un buget de austeritate planificat. Acest lucru l-a determinat să demisioneze din funcția de șef al guvernului minoritar. A doua zi, Macron l-a numit pe Lecornu.
Lecornu, un apropiat al lui Macron, este al cincilea prim-ministru al Franței în doi ani.
Presat de aliați să convoace anticipate sau să își dea demisia, Emmanuel Macron i-a acordat două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”, după ce liderul francez a fost văzut plimbându-se singur pe marginea Senei, într-o imagine care trădează gravitatea situației politice din Franța.
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra riscurilor generate de rețelele sociale în momentele de instabilitate financiară, subliniind că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot amplifica panica și pot accelera retragerile masive de fonduri — un fenomen similar celui care a dus la colapsul Silicon Valley Bank în 2023, informează EFE, preluat de Agerpres.
Potrivit lui Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, „rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată”. Oficialul a precizat, în cadrul unei conferințe dedicate sistemului bancar spaniol, organizate la Frankfurt, că în perioadele de stres financiar utilizarea sporită a serviciilor digitale amplifică retragerile extreme de depozite.
Analiza BCE, realizată pe baza datelor provenite de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, arată că o creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în ultimii ani a dus la o majorare de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.
„Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale”, a declarat Machado, subliniind necesitatea ca autoritățile de supraveghere să includă depozitele digitale neasigurate în testele de stres și să monitorizeze mai atent fluxurile de lichiditate.
Deși BCE nu a identificat până acum o legătură directă între rețelele sociale și retragerile de depozite în băncile europene, Machado a explicat că efectele pot fi subestimate, deoarece datele disponibile sunt lunare și nu surprind mișcările rapide care pot avea loc în doar câteva ore.
În acest context, BCE ia în considerare posibilitatea de a impune raportări mai frecvente sau chiar monitorizare în timp real pentru băncile mari din zona euro, în special în perioadele de tensiune financiară.
Totodată, digitalizarea accelerează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative cu randamente mai mari, în special cele neasigurate, a adăugat Machado, avertizând că această tendință ar putea pune presiune suplimentară pe stabilitatea sistemului bancar european.
