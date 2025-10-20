Economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor americane, afirmă președinta BCE: „Este o chestiune de timp”

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat duminică că economia mondială „nu a resimțit încă efectele negative” ale tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, relatează Politico Europe.

Vorbind la emisiunea „Face the Nation” difuzată de CBS, Christine Lagarde a spus că, la un moment dat, exportatorii și importatorii nu vor mai accepta marjele de profit reduse cauzate de tarife și vor decide să majoreze prețurile.

„Aceste două treimi, suportate în principal de două părți — exportatorul și importatorul — provin din comprimarea marjelor lor de profit. Cât timp vor mai suporta această presiune asupra marjei — rămâne de văzut. Iar atunci când nu o vor mai face, pentru că devine prea strânsă, costul se va transfera asupra consumatorului. Așadar, este doar o chestiune de timp”, a spus ea.

Lagarde a preciat că tarifele reprezintă unul dintre cei doi factori care au făcut ca economia mondială să fie „în transformare”, celălalt fiind progresele tehnologice.

„Transformarea”, a spus ea, „cred că a fost cauzată de două lucruri. Unul dintre ele este tarifele, care au schimbat harta comerțului mondial, au reconstituit noi alianțe și au reformat modul în care facem comerț între noi. Cred că a doua transformare majoră este impactul inteligenței artificiale asupra tuturor activităților noastre, de la gestionarea datelor până la întâlniri și tot ce se află între acestea.”

Lagarde conduce Banca Centrală Europeană din 2019. Anterior, a făcut parte din guvernul Franței, inclusiv în calitate de ministru pentru comerțul extern, și a fost director general al Fondului Monetar Internațional.