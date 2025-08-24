BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Economia UE ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, subliniază președinta Băncii Centrale Europene
Economia Uniunii Europene ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, a evidențiat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizând decidenții să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiunile politice, informează Politico Europe.
Într-o intervenție la Forumul anual al Rezervei Federale din Wyoming, Lagarde a spus că un influx de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, cum ar fi creșterea costurilor energetice și inflația record, menținând în același timp intacte creșterea și locurile de muncă.
Rata ocupării forței de muncă în UE a crescut cu 4,1 procente între sfârșitul anului 2021 și mijlocul anului 2025, aproape egalând câștigurile raportat la produsul intern brut (PIB), a remarcat ea.
„Deși au reprezentat doar aproximativ 9 procente din forța de muncă totală în 2022, lucrătorii străini au contribuit la jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a spus Lagarde participanților la întâlnirea bancherilor centrali. Fără acea contribuție, a adăugat ea, „condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai stricte și producția mai mică.”
Lagarde a menționat Germania și Spania ca exemple. PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6 procente mai mic astăzi fără forța de muncă străină, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „se datorează mult” și muncitorilor străini, a spus ea.
Președinta BCE a susținut că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii ratei natalității în Europa și a apetitului crescut pentru ore de muncă mai puține. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a atenuat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile nu au reușit să țină pasul cu prețurile.
Pe de altă parte, aceasta a constatat că migrația netă a împins populația UE la un record de 450 de milioane anul trecut, chiar și în condițiile în care guvernele de la Berlin la Roma depun eforturi pentru a restricționa noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreaptă.
„Migrarea ar putea, în principiu, juca un rol crucial în diminuarea deficitului de forță de muncă în contextul îmbătrânirii populației indigene”, a spus Lagarde, recunoscând, în egală măsură, presiunea politică.
Ea a subliniat că piața muncii din Europa a ieșit din șocurile recente într-o „formă neașteptat de bună”. Dar a avertizat împotriva presupunerii că această dinamică va dura: declinul demografic, reacția politică și schimbarea preferințelor lucrătorilor continuă să amenințe reziliența zonei euro.
Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, susține că Europa trebuie să valorifice și să aprofundeze relații comerciale cu alte state, în ciuda acordului comercial UE-SUA obținut recent și care este cu mult sub „scenariul sever pentru tarifele SUA de peste 20%.”
„Deși Statele Unite sunt și vor rămâne un partener comercial important, Europa ar trebui să urmărească și aprofundarea relațiilor comerciale cu alte state, valorificând punctele forte ale economiei sale orientate către export. Europa are o experiență solidă pe care se poate baza. Fiind primul partener comercial pentru 72 de țări, UE dispune deja de cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume”, a transmis Christine Lagarde în cadrul Consiliului Internațional de Afaceri al Forumului Economic Mondial de la Geneva.
Potrivit oficialului european, economia globală se află într-un moment dificil: „Însă, în ciuda tensiunilor comerciale recente și a incertitudinii semnificative, creșterea globală a rămas în general stabilă până în prezent. (…)Acordurile comerciale recente au atenuat, dar cu siguranță nu au eliminat, incertitudinea globală, care persistă din cauza mediului politic imprevizibil. Economia zonei euro s-a dovedit rezistentă la începutul acestui an, în ciuda unui context global dificil.”
Președinta BCE subliniază că acordul UE-SUA se confruntă în continuare cu incertitudini, mai ales pentru sectorul farmaceutic: „Produsele farmaceutice, care reprezintă peste o cincime din exporturile zonei euro către Statele Unite – au înregistrat o creștere puternică a producției în această perioadă. Desigur, odată cu aplicarea majorărilor tarifare, acest efect se inversează. În același timp, incertitudinea persistă, întrucât tarifele specifice sectorului pentru produse farmaceutice și semiconductori rămân neclare.”
Banca Centrală Europeană a lansat un concurs pentru designul viitoarelor bancnote euro. Doritorii sunt invitați să își depună candidatura până la 18 august
Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat un concurs public pentru designul viitoarelor bancnote euro – următorul pas în procesul de reproiectare a bancnotelor euro.
După consultarea experților și a publicului, Consiliul guvernatorilor BCE a selectat deja două teme posibile pentru viitoarele bancnote euro.
Potrivit unui comunicat al BCE, acestea sunt: „Cultura europeană”, axată pe spațiile culturale comune și pe europenii importanți; și „Râuri și păsări”, axată pe reziliența și diversitatea ecosistemelor naturale ale Europei. În luna ianuarie, Consiliul guvernatorilor a selectat, de asemenea, motive pentru a ilustra cele două teme posibile.
Concursul de design, care este deschis designerilor grafici cu reședința în Uniunea Europeană, urmărește să identifice cele mai bune propuneri de design pentru viitoarele bancnote euro.
Concursul se va desfășura în două etape: o etapă de înscriere și o etapă de propunere de design.
În timpul fazei de înscriere, designerii trebuie să îndeplinească cerințele specifice enumerate în anunțul de concurs. Candidații vor fi evaluați pe baza calificărilor și realizărilor lor. Designerii interesați să participe sunt invitați să își depună candidatura până la 18 august, ora 12:00 CET.
Cei selectați vor fi invitați să participe la a doua fază și să își prezinte propunerile de proiecte.
Un grup de experți independenți – juriul concursului de proiecte – va evalua propunerile și va selecta până la cinci proiecte pentru fiecare temă.
“Euro este mai mult decât o monedă – el simbolizează unitatea și diversitatea europeană. Prin intermediul acestui concurs, invităm designerii din întreaga Europă să modeleze viitorul bancnotelor noastre pentru a reflecta identitatea noastră culturală comună și patrimoniul nostru natural”, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde.
După încheierea concursului, publicul va fi invitat să ofere feedback cu privire la modelele selectate. Se preconizează că Consiliul guvernatorilor va decide cu privire la designul final până la sfârșitul anului 2026.
Noile bancnote vor fi gata să intre în circulație la câțiva ani după această decizie și în urma procesului de producție.
BCE: UE face tot mai mult comerț cu regimuri autoritare, în ciuda angajamentelor pentru o politică comercială bazată pe valori democratice
Uniunea Europeană se îndepărtează tot mai mult de propriile angajamente privind o politică comercială fundamentată pe democrație și drepturile omului, arată o analiză recentă publicată pe blogul oficial al Băncii Centrale Europene (BCE). Potrivit raportului semnat de economiștii Claudia Marchini și Alexander Popov, în ultimele patru decenii, profilul democratic al partenerilor comerciali ai UE a urmat o traiectorie descendentă, atingând în 2022 cel mai scăzut nivel istoric. face tot mai mult comerț cu regimuri autoritare, în ciuda angajamentelor pentru o politică comercială bazată pe valori
„În ciuda angajamentelor explicite, UE face comerț tot mai intens cu autocrați și dictatori”, subliniază autorii.
Pentru a evalua evoluția relațiilor comerciale din perspectiva valorilor democratice, cercetătorii au construit un „indice al comerțului ponderat democratic” (DWTI – Democracy-Weighted Trade Index), aplicat celor 15 state membre ale UE din perioada de dinaintea extinderii din 2004. Alegerea acestui grup – denumit UE-15 – este motivată de faptul că majoritatea țărilor care au aderat ulterior erau ele însele regimuri nedemocratice până la sfârșitul anilor 1980.
Componența UE-15 include: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Perioada analizată se întinde între 1985 și 2023.
Acest indice corelează datele privind importurile cu scorurile obținute de fiecare partener comercial în Liberal Democracy Index – un indicator care măsoară respectarea libertăților civile și a statului de drept.
Potrivit acestuia, între 1985 și 1999, calitatea democratică a comerțului european a crescut considerabil, atingând un vârf de 0,59 în 1999 – un scor echivalent cu situația ipotetică în care toate importurile ar proveni de la o democrație consolidată precum India. Însă, între 1999 și 2022, scorul DWTI a scăzut treptat la 0,41 – un nivel comparabil cu situația în care doar jumătate din importuri ar proveni din Canada, cealaltă jumătate venind dintr-o țară cu regim democratic erodat, precum Turcia.
China, doar o parte a ecuației
În ciuda ponderii uriașe pe care China o are în comerțul UE – aproximativ o cincime din totalul importurilor – și a scorului extrem de scăzut în indexul democrației (locul 172 din 179 de țări), autorii arată că deteriorarea profilului democratic al comerțului nu poate fi explicată doar prin creșterea importurilor din China. Chiar și fără a lua în calcul China, indicele DWTI înregistrează o scădere semnificativă în ultimii 25 de ani.
„Datele sugerează că UE-15 a reorientat treptat importurile către țări mai puțin democratice și că, în același timp, calitatea guvernanței democratice a partenerilor comerciali a scăzut”, se arată în raport.
Mai mult, analiza respinge ipoteza unui declin global al democrației ca explicație principală. Dimpotrivă, datele sugerează că media globală a calității democrației a crescut în afara UE-15 în ultimele decenii.
Trei riscuri majore pentru UE
Raportul BCE identifică trei riscuri majore generate de această tendință. În primul rând, este vorba despre compromiterea credibilității Uniunii ca entitate care promovează o politică comercială bazată pe valori. În al doilea rând, comerțul cu regimuri autoritare contribuie indirect la consolidarea unor regimuri cu agende expansioniste și militariste, ceea ce amplifică riscurile geopolitice. În al treilea rând, tranziția ecologică – în special producția de baterii electrice – depinde de metale rare precum cobaltul, litiul sau nichelul, importate în mare parte din țări nedemocratice, unele implicate în abuzuri grave ale drepturilor omului, cum ar fi China, Rusia și Republica Democratică Congo. Abuzurile practicate în cadrul extracției acestor materii prime, sub forma muncii forțate a deținuților și a copiilor, au fost bine documentate.
„Există riscul ca, încercând să rezolvăm o problemă – emisiile de carbon – să o agravăm pe alta – abuzurile asupra drepturilor omului”, avertizează autorii.
Totuși, raportul oferă și o notă de optimism. În 2023, indicele DWTI a încetat să mai scadă, ca urmare a sancțiunilor comerciale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. „Valorile par să conteze – cel puțin atunci când sunt aplicate cu hotărâre”, conchid Marchini și Popov.
România, solidară cu Ucraina: Ministrul apărării, prezent la Kiev de Ziua Independenței, cu mesajul că “fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România”
Cancelarul german Friedrich Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri”
Mesaje de felicitare și sprijin cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Lideri occidentali reiterează că vor fi alături de Ucraina „atât timp cât este nevoie” pentru a-și asigura un viitor democratic, liber și independent
Forumul European Alpbach: România rămâne un partener activ în întărirea relației transatlantice, sprijinirea vecinilor vulnerabili și dezvoltarea industriei europene de apărare, asigură Oana Țoiu
Ziua Independenței Ucrainei. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, reafirmă „sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și pentru dreptul acesteia de a-și decide propriul viitor”
„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european
Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, anunță președintele Volodimir Zelenski
Trump elogiază “spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor într-o scrisoare către Zelenski: SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
