Economia UE ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, subliniază președinta Băncii Centrale Europene

Economia Uniunii Europene ar fi arătat mult mai rău după pandemie dacă nu ar fi existat muncitorii străini, a evidențiat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, avertizând decidenții să nu ignore rolul migrației, chiar dacă aceasta alimentează tensiunile politice, informează Politico Europe.

Într-o intervenție la Forumul anual al Rezervei Federale din Wyoming, Lagarde a spus că un influx de muncă străină a ajutat zona euro să absoarbă șocuri succesive, cum ar fi creșterea costurilor energetice și inflația record, menținând în același timp intacte creșterea și locurile de muncă.

Rata ocupării forței de muncă în UE a crescut cu 4,1 procente între sfârșitul anului 2021 și mijlocul anului 2025, aproape egalând câștigurile raportat la produsul intern brut (PIB), a remarcat ea.

„Deși au reprezentat doar aproximativ 9 procente din forța de muncă totală în 2022, lucrătorii străini au contribuit la jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a spus Lagarde participanților la întâlnirea bancherilor centrali. Fără acea contribuție, a adăugat ea, „condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai stricte și producția mai mică.”

Lagarde a menționat Germania și Spania ca exemple. PIB-ul Germaniei ar fi cu aproximativ 6 procente mai mic astăzi fără forța de muncă străină, în timp ce redresarea puternică a Spaniei „se datorează mult” și muncitorilor străini, a spus ea.

Președinta BCE a susținut că migrația a jucat un rol crucial în compensarea scăderii ratei natalității în Europa și a apetitului crescut pentru ore de muncă mai puține. Acest lucru, a spus ea, a ajutat companiile să-și extindă producția și a atenuat presiunile inflaționiste, chiar dacă salariile nu au reușit să țină pasul cu prețurile.

Pe de altă parte, aceasta a constatat că migrația netă a împins populația UE la un record de 450 de milioane anul trecut, chiar și în condițiile în care guvernele de la Berlin la Roma depun eforturi pentru a restricționa noile sosiri, sub presiunea alegătorilor care se îndreaptă spre partidele de extremă dreaptă.

„Migrarea ar putea, în principiu, juca un rol crucial în diminuarea deficitului de forță de muncă în contextul îmbătrânirii populației indigene”, a spus Lagarde, recunoscând, în egală măsură, presiunea politică.

Ea a subliniat că piața muncii din Europa a ieșit din șocurile recente într-o „formă neașteptat de bună”. Dar a avertizat împotriva presupunerii că această dinamică va dura: declinul demografic, reacția politică și schimbarea preferințelor lucrătorilor continuă să amenințe reziliența zonei euro.