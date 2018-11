Economişti: Acordul pentru Brexit este mai prost pentru economia Marii Britanii decât apartenenţa la UE

Acordul pentru Brexit negociat de premierul Theresa May este mai prost pentru economie decât apartenenţa la UE, spun economiștii citați de Bloomberg. Aceștia prognozează o cădere importantă a PIB-ului Marii Britanii în următorul deceniu.

Acest acord va reduce PIB-ul pe cap de locuitor cu 1,9%-5,5% comparativ cu rămânerea în Uniunea Europeană, potrivit unui grup de cercetători coordonat de economistul Jonathan Portes. Lipsa unui acord pentru Brexit ar reduce PIB-ul pe cap de locuitor cu până la 8,7%.

Economiile obţinute din contribuţiile la bugetul UE vor compensa doar o mică parte din daunele provocate economiei, potrivit unei analize efectuate de Centre for Economic Performance (Centrul pentru Performanţe Economice) şi institutul de cercetări The UK in a Changing Europe (Regatul Unit într-o Economie în Schimbare).

Acordul pentru Brexit va reduce şi fondurile disponibile pentru serviciile publice. Economiştii au explicat că au menţinut marja mare a estimării referitoare la PIB din cauza incertitudinillor foarte mari.

PIB-ul va fi mai mic cu 0,4%-1,8% cu acordul lui May şi cu 1%-3,1% în lipsa unui acord, potrivit studiului.

Brexitul va reduce economia britanică cu 100 de miliarde de lire sterline pe an, până în 2030, a avertizat luni un alt raport, publicat de National Institute of Economic and Social Research (Institutul Naţional pentru Cercetări Economice şi Sociale). Suma este echivalentă cu producţia anuală a Ţării Galilor sau cu serviciile financiare din Londra.

