Edi Rama: Summitul NATO din Albania nu va avea loc în 2027. Reuniunea ar putea fi organizată în 2028

Premierul albanez Edi Rama a declarat joi, la Dublin, că următorul summit NATO, care urmează să fie găzduit de Albania, nu va avea loc în 2027. Organizarea reuniunii în 2028 rămâne posibilă, însă aliații nu au convenit încă asupra calendarului, relatează publicația albaneză CNA și dpa, preluat de Agerpres.

Rama a precizat că desemnarea Albaniei drept gazdă rămâne valabilă, dar nu există deocamdată o poziție comună privind momentul în care liderii Alianței se vor reuni.

„Cu siguranță, nu în 2027. Iar în 2028, dacă va exista un summit, acesta va avea loc la Tirana”, a afirmat premierul albanez, în marja summitului Comunității Politice Europene din Irlanda.

Găzduirea următorului summit la Tirana a fost reafirmată și în cadrul întâlnirii dintre Rama și secretarul general al NATO, Mark Rutte, desfășurată pe 3 noiembrie la Bruxelles, potrivit Ministerului albanez al Apărării. Comunicatul întâlnirii nu a precizat însă anul organizării reuniunii.

La încheierea summitului de la Ankara, din iulie 2026, Rutte confirmase că următoarea reuniune la nivel înalt va avea loc în Albania, conform deciziei luate anterior la Haga, adăugând că momentul exact urma să fie stabilit.

Autoritățile albaneze pregătiseră inițial evenimentul pentru 2027. În decembrie 2025, Guvernul de la Tirana a aprobat constituirea unei structuri de coordonare și a unei echipe naționale de organizare pentru „Summitul NATO, Tirana, 2027”.

Clarificarea lui Rama intervine și după discuții privind un posibil format virtual al reuniunii. Ministrul albanez al Apărării, Ermal Nufi, a respins această interpretare, precizând că referirea sa la o întâlnire online privea exclusiv modul în care aliații ar putea conveni data summitului. El a subliniat că Albania nu a propus nici amânarea reuniunii, nici organizarea ei virtuală și că pregătirile pentru găzduirea la Tirana continuă.

Summiturile NATO nu au o periodicitate obligatorie, chiar dacă liderii aliați s-au întâlnit anual în ultimii ani. Potrivit Alianței, acestea sunt convocate în funcție de evoluția situației politice și de securitate și sunt, de regulă, pregătite cu mult timp înainte. Cel mai recent summit s-a desfășurat la Ankara, pe 7–8 iulie 2026.