Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035 – România Puternică

Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, în prezența a numeroși invitați din cadrul administrației, reprezentanți ai comunității de business și antreprenoriat, mediului academic și universitar, societate civilă, etc.

Lucrarea cu un cuvânt-înainte semnat de acad. Daniel Dăianu și o postfață semnată de conf. univ. dr. Tănase Stamule reunește viziunile a peste 100 de tineri lideri emergenți, mulți dintre ei reprezentanți ai Generației Z cu privire la rolul României în context regional și internațional și propune un proiect național de dezvoltare pentru perioada post-fonduri europene, valorificând oportunitățile noii etape de reindustrializare 4.0. Aceasta include, potrivit autorilor consolidarea infrastructurii critice prin centre de date de ultimă generație, dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR-uri), integrarea tehnologiilor digitale emergente atât în mediul de business cât și la nivelul administrației publice, tranziția către industrii cu valoare adăugată ridicată și sprijinirea ecosistemelor de educație și inovare care să repoziționeze România ca hub regional de competitivitate și reziliență.

Potrivit coordonatorilor proiectului editorial, volumul lansat ieri reprezintă un racord cu lucrarea „România noului val” lansată de Club România în 2015, în care 77 de reprezentanți de elită ai tinerei generații și-au prezentat viziunea despre lume și societate. Mulți dintre aceștia ocupă în prezent poziții importante în administrație, mediul academic, economic și cultural.

„În urmă cu zece ani, sub mentoratul regretatului academician Solomon Marcus, cu contribuția decisivă a regretatului Bogdan Andrei Gavrilă, lansam volumul „România Noului Val”-o încercare a tinerilor generației Y de a descifra viitorul prin proiecții și iterații, asupra evoluțiilor care duc lumea înainte. Privit în oglinda retrovizoare a timpului, „România Noului Val” 2015 include texte cu proiecte vizionare și concepte inovatoare; ceea ce părea atunci utopic și la început de drum, acum sunt subiecte de agendă curentă.

Nu numai proiectele, dar și oamenii cooptați în demersul editorial s-au dovedit a fi de succes. Liderii emergenți de ieri au devenit în mare parte liderii și mentorii de astăzi. Proiectele lor au prins contur în realitate.

Cu volumul din acest an-„Noul val 2035-România puternică” încercăm să aruncăm o privire lungă în viitor, dincolo de fotografia blurată a momentului: s-au creat tensiuni majore în raporturile dintre lumea virtuală și lumea reală, între globalizare și deglobalizare, între laic și religios în sens larg, etc.

Evaziunea din real, post-adevărul, narațiunile conspiraționiste au avut ca efect retragerea în propria carapace, distrugerea țesăturilor sociale, polarizare majoră, spectrul unui război mondial, reașezări și recompuneri de înțelesuri, altădată limpezi.

„Care mai sunt creatorii de sens și care e sensul?”- este cheia de boltă a noului volum. Ar fi multe de adăugat. Le vom adăuga împreună! Generația Z are cuvântul. Gen Z takes the stage!”, explică cei doi coordonatori ai lucrării.

La rândul său, academicianul Daniel Dăianu apreciază că un număr cât mai mare de tineri/oameni excepționali aduce plusuri pentru viața semenilor și crește șansele ca România să facă față la vremurile foarte complicate pe care le trăim.

„NOUL VAL este o sintagmă de acum zece ani, care a avut o dimensiune de anticipare a prezenței în viața societății românești a unor tineri cu dotare intelectuală și antreprenorială (nu am în vedere numai propensiuni pentru activitate de afaceri) ieșită din comun; iar nu puțini dintre ei au dovedit cu prisosință că merită încrederea de care au fost înconjurați. Iar un om care a dat încredere tinerilor a fost regretatul academician Solomon Marcus, de la a cărui naștere s-a împlinit un centenar în acest an, și care care a fost alături de tinerii ce au avut contribuții reunite în volumul publicat în 2015.

Îi îndemn pe cei tineri să se inspire din moștenirea științifică și umană unică pe care ne-a dăruit-o Solomon Marcus.”

Acest demers, potrivit lui Tănase Stamule, autorul postfeței, răspunde nevoii de lideri educați în poziții de decizie, iar volumul este o dovadă că această resursă există în România și trebuie promovată.

„Mulți dintre autorii acestui volum fac parte din această generație, iar felul în care se exprimă, experiența internațională multiculturală și cunoașterea aprofundată în domeniile lor de specializare mă fac să fiu mai optimist în ceea ce privește viitoarea generație de lideri ai României. Statul nostru trece printr-o criză profundă de resursă umană de calitate la

nivel central și local, iar marile teme ridicate în acest volum nu pot fi abordate fără specialiști de nivel internațional care să dea direcția acțiunilor noastre. Faptul că se formează o nouă generație de lideri bine pregătiți este o ocazie pentru decidenții de astăzi să deschidă ușile organizațiilor pe care le conduc și să își împrospăteze resursa umană cu oameni de calitate”.

Volumul „Noul val 2035 România puternică” formulează o serie de direcții strategice și puncte forte pentru transformarea economiei românești, aducând în prim-plan exemple de antreprenori și inițiative de succes din domenii cheie: de la industria de apărare și securitate, economia spațiului cosmic, la tehnologiile verzi, sănătate, agricultură inteligentă sau industriile creative.

Sunt domenii în care România are potențial de dezvoltare, atât prin prisma resursei umane calificate cât și prin capcitatea de a integra tehnologii de vârf.

Totodată, lucrarea deschide dezbaterea asupra dimensiunii culturale și spirituale, explorând pericolul fragmentării sociale și nevoia reconectării la repere comune. În acest cadru, 10 tineri filosofi din noua generație propun o reflecție asupra recuperării spiritualității și a valorilor comune într-o lume digitală, ca fundament pentru o Românie puternică și pregătită pentru viitor.

După un deceniu de la lansarea volumului „România noului Val”, volumul „Noul val 2035-România Puternică” proiectează în spațiul public figuri reprezentative al noului leadership de generație Z și crează o platformă de vizibilitate pentru ideile inovatoare, pentru valorile care îi inspiră pe tinerii lideri emergenți care activează fie în țară sau străinătate și de asemenea să încurajează participarea acestora în consolidarea unei societăți deschise și europene.

Volumul a fost realizat de Editura Club România, în coordonarea lui Marius Stoian și Ionuț Stanimir.