COMUNICATE DE PRESĂ
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035 – România Puternică
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, în prezența a numeroși invitați din cadrul administrației, reprezentanți ai comunității de business și antreprenoriat, mediului academic și universitar, societate civilă, etc.
Lucrarea cu un cuvânt-înainte semnat de acad. Daniel Dăianu și o postfață semnată de conf. univ. dr. Tănase Stamule reunește viziunile a peste 100 de tineri lideri emergenți, mulți dintre ei reprezentanți ai Generației Z cu privire la rolul României în context regional și internațional și propune un proiect național de dezvoltare pentru perioada post-fonduri europene, valorificând oportunitățile noii etape de reindustrializare 4.0. Aceasta include, potrivit autorilor consolidarea infrastructurii critice prin centre de date de ultimă generație, dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR-uri), integrarea tehnologiilor digitale emergente atât în mediul de business cât și la nivelul administrației publice, tranziția către industrii cu valoare adăugată ridicată și sprijinirea ecosistemelor de educație și inovare care să repoziționeze România ca hub regional de competitivitate și reziliență.
Potrivit coordonatorilor proiectului editorial, volumul lansat ieri reprezintă un racord cu lucrarea „România noului val” lansată de Club România în 2015, în care 77 de reprezentanți de elită ai tinerei generații și-au prezentat viziunea despre lume și societate. Mulți dintre aceștia ocupă în prezent poziții importante în administrație, mediul academic, economic și cultural.
„În urmă cu zece ani, sub mentoratul regretatului academician Solomon Marcus, cu contribuția decisivă a regretatului Bogdan Andrei Gavrilă, lansam volumul „România Noului Val”-o încercare a tinerilor generației Y de a descifra viitorul prin proiecții și iterații, asupra evoluțiilor care duc lumea înainte. Privit în oglinda retrovizoare a timpului, „România Noului Val” 2015 include texte cu proiecte vizionare și concepte inovatoare; ceea ce părea atunci utopic și la început de drum, acum sunt subiecte de agendă curentă.
Nu numai proiectele, dar și oamenii cooptați în demersul editorial s-au dovedit a fi de succes. Liderii emergenți de ieri au devenit în mare parte liderii și mentorii de astăzi. Proiectele lor au prins contur în realitate.
Cu volumul din acest an-„Noul val 2035-România puternică” încercăm să aruncăm o privire lungă în viitor, dincolo de fotografia blurată a momentului: s-au creat tensiuni majore în raporturile dintre lumea virtuală și lumea reală, între globalizare și deglobalizare, între laic și religios în sens larg, etc.
Evaziunea din real, post-adevărul, narațiunile conspiraționiste au avut ca efect retragerea în propria carapace, distrugerea țesăturilor sociale, polarizare majoră, spectrul unui război mondial, reașezări și recompuneri de înțelesuri, altădată limpezi.
„Care mai sunt creatorii de sens și care e sensul?”- este cheia de boltă a noului volum. Ar fi multe de adăugat. Le vom adăuga împreună! Generația Z are cuvântul. Gen Z takes the stage!”, explică cei doi coordonatori ai lucrării.
La rândul său, academicianul Daniel Dăianu apreciază că un număr cât mai mare de tineri/oameni excepționali aduce plusuri pentru viața semenilor și crește șansele ca România să facă față la vremurile foarte complicate pe care le trăim.
„NOUL VAL este o sintagmă de acum zece ani, care a avut o dimensiune de anticipare a prezenței în viața societății românești a unor tineri cu dotare intelectuală și antreprenorială (nu am în vedere numai propensiuni pentru activitate de afaceri) ieșită din comun; iar nu puțini dintre ei au dovedit cu prisosință că merită încrederea de care au fost înconjurați. Iar un om care a dat încredere tinerilor a fost regretatul academician Solomon Marcus, de la a cărui naștere s-a împlinit un centenar în acest an, și care care a fost alături de tinerii ce au avut contribuții reunite în volumul publicat în 2015.
Îi îndemn pe cei tineri să se inspire din moștenirea științifică și umană unică pe care ne-a dăruit-o Solomon Marcus.”
Acest demers, potrivit lui Tănase Stamule, autorul postfeței, răspunde nevoii de lideri educați în poziții de decizie, iar volumul este o dovadă că această resursă există în România și trebuie promovată.
„Mulți dintre autorii acestui volum fac parte din această generație, iar felul în care se exprimă, experiența internațională multiculturală și cunoașterea aprofundată în domeniile lor de specializare mă fac să fiu mai optimist în ceea ce privește viitoarea generație de lideri ai României. Statul nostru trece printr-o criză profundă de resursă umană de calitate la
nivel central și local, iar marile teme ridicate în acest volum nu pot fi abordate fără specialiști de nivel internațional care să dea direcția acțiunilor noastre. Faptul că se formează o nouă generație de lideri bine pregătiți este o ocazie pentru decidenții de astăzi să deschidă ușile organizațiilor pe care le conduc și să își împrospăteze resursa umană cu oameni de calitate”.
Volumul „Noul val 2035 România puternică” formulează o serie de direcții strategice și puncte forte pentru transformarea economiei românești, aducând în prim-plan exemple de antreprenori și inițiative de succes din domenii cheie: de la industria de apărare și securitate, economia spațiului cosmic, la tehnologiile verzi, sănătate, agricultură inteligentă sau industriile creative.
Sunt domenii în care România are potențial de dezvoltare, atât prin prisma resursei umane calificate cât și prin capcitatea de a integra tehnologii de vârf.
Totodată, lucrarea deschide dezbaterea asupra dimensiunii culturale și spirituale, explorând pericolul fragmentării sociale și nevoia reconectării la repere comune. În acest cadru, 10 tineri filosofi din noua generație propun o reflecție asupra recuperării spiritualității și a valorilor comune într-o lume digitală, ca fundament pentru o Românie puternică și pregătită pentru viitor.
După un deceniu de la lansarea volumului „România noului Val”, volumul „Noul val 2035-România Puternică” proiectează în spațiul public figuri reprezentative al noului leadership de generație Z și crează o platformă de vizibilitate pentru ideile inovatoare, pentru valorile care îi inspiră pe tinerii lideri emergenți care activează fie în țară sau străinătate și de asemenea să încurajează participarea acestora în consolidarea unei societăți deschise și europene.
Volumul a fost realizat de Editura Club România, în coordonarea lui Marius Stoian și Ionuț Stanimir.
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Cercetarea doctorală și postdoctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va beneficia de 15 miliarde de euro.
În cadrul apelului PS/688/PS_P3/OP4/ESO4.7/PS_P3_ESO4.7_A6 – Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și competențe transversale prin consolidarea educației doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a ocupat primul loc în competiția de proiecte, obținând la evaluare 99 de puncte.
Proiectul cu titlul „Inovație în cercetare și practică clinică: Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și transversale prin consolidarea formării doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie pentru dezvoltarea abordărilor integrate de chirurgie minim invazivă și medicină de precizie” are valoarea de 75.520.761,60 lei.
Potrivit unui comunicat al UMFCD, proiectul confinanțat de Uniunea Europeană se va finaliza în decembrie 2029.
„Poziția Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în fruntea clasamentelor internaționale are ca fundament cercetarea medicală de vârf desfășurată în universitatea noastră, studenții doctoranzi fiind parte a echipelor de cercetare. Sunt deosebit de bucuros că, prin acest proiect, vom oferi doctoranzilor un sprijin suplimentar în formarea pentru cercetare la un nivel performant, atât din punctul de vedere al pregătirii curriculare, cât și prin dezvoltarea infrastructurii moderne de cercetare. Este un demers valoros pentru studenții doctoranzi, demers care se situează pe coordonatele binecunoscute ale universității noastre: Inițiere, Evoluție, Excelență”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare, formare și implementare a unor abordări integrate și inovatoare în domeniul sănătății, prin sprijinirea granturilor doctorale și postdoctorale, promovarea cercetării avansate în domeniul medical și farmaceutic și facilitarea colaborării interdisciplinare între universitate, spitale și centre de cercetare.
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, alături de Academia de Studii Economice din București se situează pe poziția 801-1000 în clasamentul Times Higher Education, fiind cele mai bine poziționate universități din România, informează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București într-un comunicat.
Conform analizei transmise Times Higher Education 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București ocupă primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
„Faptul că UMF „Carol Davila” se menține și în această ediție a clasamentului internațional Times Higher Education, alături de Academia de Studii Economice din București, în intervalul 801–1000 mondial, consolidându-și poziția de vârf între cele 22 de universități din România incluse în ranking, ne onorează și ne responsabilizează deopotrivă. Această performanță este rezultatul efortului comun al cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și partenerilor instituționali care, prin munca lor, prin pasiune și profesionalism, mențin Universitatea noastră în elita educației medicale internaționale”, subliniază rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.
Acesta a reiterat că Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București „va continua să fie un reper” al excelenței academice, „o promisiune pe care o reînnoim cu fiecare generație”.
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior. De asemenea, profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri.
Datele relevă o evoluție pozitivă și în ceea ce privește forța de muncă: cele 13.078 de firme incluse în primele 10 poziții angajează un total de 1.393.055 de salariați, cifră în creștere cu 3,77% față de perioada anterioară.
„Cifrele Topului Național al Firmelor 2025 vorbesc de la sine. Avem o creștere de peste 6% a cifrei de afaceri, aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top și o extindere constantă a numărului de locuri de muncă. Aceste rezultate demonstrează că situația economică a României nu este deloc atât de sumbră pe cât se vehiculează uneori în spațiul public. Mediul de afaceri românesc dovedește capacitate de adaptare. Companiile noastre continuă să investească, să angajeze și să genereze profit. Creșterea cu aproape 4% a numărului de salariați este un semnal foarte important – economia română nu doar rezistă, ci creează oportunități” a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.
Din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%). Industria rămâne cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total al companiilor clasate, cu o marjă de profit de 10,63%.
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.
Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării.
Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
