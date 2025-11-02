EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.
Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.
„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.
Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:
- Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.
- Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.
- Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.
- Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.
Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.
Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.
Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.
Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.
PPE sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a UE”, anunță Dan Motreanu: Europa devine mai puternică dacă frontierele estice primesc atenția și resursele necesare
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene”.
„Partidul Popular European susține finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene. Este o poziție care avantajează România și pe care o susțin în calitate de europarlamentar. Europa devine mai puternică dacă toate regiunile sunt dezvoltate, iar frontierele estice primesc atenția și resursele necesare”, a anunțat Motreanu.
Programul Interreg va beneficia de un buget de zece miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, conform propunerii Comisiei Europene pentru noul Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene.
Acest sprijin financiar este conceput pentru a investi în proiecte de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul UE, în domenii precum o societate independentă, prosperă, sigură și o economie dezvoltată.
România este unul dintre beneficiarii acestor fonduri, desfășurând programe Interreg împreună cu Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia și Ungaria și fiind implicată în programe Interreg care vizează Dunărea și Marea Neagră.
„Prin apartenența PNL la PPE, cel mai mare grup politic european, putem apăra eficient interesele României în Parlamentul European”, a conchis Dan Motreanu.
Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat astăzi o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.
„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.
Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.
Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.
Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări
Cetățenii și companiile din România trebuie să beneficieze de energie la prețuri corecte, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, care a anunțat că a adresat o întrebare Comisiei Europene privind cauzele prețurilor ridicate la energie în sud-estul Europei.
În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că executivul european propune o majorare de cinci ori a bugetului pentru interconectarea sistemelor energetice ale statelor membre, în viitorului cadru financiar multianual.
„O mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și în România”, a subliniat Motreanu, citând răspunsul oficial al Comisiei.
Potrivit acestuia, Comisia Europeană va prezenta în perioada următoare un plan de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori, anunț făcut de comisarul Dan Jørgensen aflat în vizită la București.
Eurodeputatul liberal a arătat că prețurile ridicate la energie din sud-estul Europei sunt generate, în principal, de blocajele impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare, o problemă semnalată de mai multe state din regiune.
Comisia Europeană colaborează cu guvernele statelor membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei și pentru a maximiza capacitatea comercială transfrontalieră, a spori flexibilitatea sistemelor energetice și a reduce vârfurile de cerere.
De asemenea, Grupul operativ pentru Uniunea Energetică a intensificat analiza asupra regiunii Europei de Sud-Est pentru a spori gradul de pregătire pentru perioada de vară, evaluând măsuri suplimentare de cooperare regională și investiții comune în infrastructura energetică.
