Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre

Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.

Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.

„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.

Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:

Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.

Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.

Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.

Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.

Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.

Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.

Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.

Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.