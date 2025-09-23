EDUCAȚIE
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, a transmis marți vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Am arătat în cadrul emisiunii difuzate de France 24 că mobilitățile prin Erasmus și inițiativele pentru crearea unui Spațiu European al Educației sunt esențiale pentru a reduce inegalitățile și pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a subliniat că România trimite anual mii de studenți și profesori în mobilități educaționale în statele membre ale Uniunii Europene, însă a atras atenția asupra necesității unui echilibru mai mare, evidențiind importanța unei mobilități care să funcționeze în ambele sensuri.
„De aceea am cerut, în Parlamentul European, dublarea bugetului Erasmus și măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa”, a amintit Victor Negrescu.
În încheierea mesajului său, eurodeputatul Victor Negrescu a subliniat că are convingerea fermă că educația poate reprezenta cel mai puternic argument pentru o Europă unită și solidară.
În calitate de co-președinte al Intergrupului pentru Viitorul Educației și Competențelor, eurodeputatul român a pledat în iulie, alături de aproape 100 de colegi din toate grupurile politice pro-europene, pentru protejarea și extinderea investițiilor europene în educație, într-un moment în care există riscul unor reduceri semnificative de fonduri în acest domeniu esențial.
Raportul OCDE „Education at a Glance 2025”: Aproape un sfert dintre tinerii din România nici nu sunt angajați, nici nu învață. Țara noastră se află în partea inferioară a clasamentului când vine vorba de investițiile în educație
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat reputatul raport „Education at a Glance 2025” ce reprezintă o radiografie a stării educației din România bazată pe mai multe elemente de raportare, precum resursele financiare și investițiile în educație, accesul la educație, instituțiile, personalul și impactul procesului de învățare.
Potrivit documentului, în România, ponderea tinerilor adulți cu un nivel de studii sub cel liceal a scăzut de la 26 % în 2019 la 24 % în 2024.
Organizația constată că România este una dintre cele șase țări membre ale OCDE și țări partenere în care nivelul de studii terțiare a scăzut în aceeași perioadă: ponderea tinerilor adulți cu studii terțiare a scăzut, de asemenea, de la 26 % în 2019 la 23 % în 2024.
O concluzie îngrijorătoare a raportului OCDE se referă la segmentul de vârstă 18-24 de ani. Tinerii români cu vârsta cuprinsă în acest interval nu sunt nici angajați, nici încadrați în programe de educație sau formare profesională (NEET), România fiind peste media OCDE de 14%, cu 22%.
Mai mult, riscul de șomaj sau inactivitate este ridicat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, în special pentru cei cu un nivel de studii sub cel liceal (18 % sunt șomeri și 45 % nu fac parte din populația activă).
Proporția tinerilor care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ în România este relativ ridicată în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și între 15 și 19 ani (16 % și, respectiv, 32 %, comparativ cu mediile OCDE de 2 % și 16 %), mai arată documentul.
În România, 62 % dintre noii studenți înscriși la programe de licență își finalizează studiile în intervalul de timp prevăzut (peste media OCDE de 43 %), iar 65 % și 66 % o fac în termen de unul și, respectiv, trei ani suplimentari (mediile OCDE: 59 % și 70 %).
Pe de altă parte, în medie, în țările OCDE, 42 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani dețin o diplomă de studii superioare, comparativ cu doar 19 % în România. Proporția este ușor mai mare în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani din România (23 %), dar a scăzut față de 2019 (26 %).
În ciuda unui nivel salarial sub medie pentru adulții cu studii superioare, un nivel de studii mai ridicat garantează în continuare perspective solide de angajare: 92 % dintre tinerii adulți cu studii superioare din România sunt angajați, comparativ cu 87 % în medie în țările OCDE, este subliniat în document.
Resursele financiare și investiția în educație
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) constată că există disparități considerabile în rândul țărilor membre și partenere când vine vorba de cheltuielile guvernamentale anuale destinate educației.
„România cheltuiește 6 069 de dolari per elev, de la nivelul primar până la cel postliceal non-terțiar, situându-se astfel în partea inferioară a clasamentului, care variază de la mai puțin de 2 000 de dolari la peste 27 000 de dolari”, arată OCDE, Luxemburg fiind țara care investește cel mai mult în educație.
Calculate ca procent din PIB, investițiile României în educație, de la învățământul primar până la cel terțiar, se ridică la 2,5% din PIB, adică sub media OCDE de 4,7%.
Situația personalului
OCDE arată că multe țări se confruntă cu o penurie de cadre didactice, reflectată nu numai în numărul de posturi didactice neocupate, ci și în alți indicatori, cum ar fi ponderea cadrelor didactice care nu sunt pe deplin calificate în cadrul personalului didactic.
În cele 14 țări și economii pentru care sunt disponibile date, 1,6 % din posturile didactice sunt neocupate în medie, iar 4,9 % din cadrele didactice nu sunt pe deplin calificate. În România, ponderea posturilor didactice neocupate este de 1,9 %, iar ponderea cadrelor didactice care nu sunt pe deplin calificate este de 2 %.
Organizația sugerează drept soluție atragerea profesorilor aflați la a doua carieră, care „poate contribui la atenuarea deficitului de cadre didactice, aducând în același timp în câmpul muncii persoane cu o experiență mai vastă”.
De asemenea, „salariile competitive pot face profesia de cadru didactic mai atractivă, mai ales că în multe țări cadrele didactice câștigă mai puțin decât alți lucrători cu studii superioare”, sugerează OCDE.
În România, salariile reale ale cadrelor didactice din învățământul primar sunt cu 14% mai mari decât cele ale lucrătorilor cu studii superioare care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului, dar mai mici totuși decât media OCDE de 17%.
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 – 2026, informează Agerpres.
Scopul codului este acela de a asigura un mediu educațional lipsit de prejudecăți, stereotipuri negative, intoleranță, xenofobie, antisemitism, precum și orice altă formă de discurs instigator la ură.
Codul a fost elaborat în conformitate cu Statutul elevului, Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și cu legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului.
„Codul se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum și oricărei persoane care interacționează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali. În unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic și administrativ și elevii se vor delimita ferm și clar de manifestările xenofobe, instigatoare la ură și antisemite”, se arată în document.
Potrivit proiectului, obligațiile specifice pentru elevi sunt următoarele:
- să manifeste respect față de colegi, profesori și personalul școlii, indiferent de naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;
- să sesizeze orice act de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism;
- să participe la activitățile educaționale pentru prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului;
- să adopte un comportament bazat pe incluziune și respect în interacțiunile cu ceilalți;
- să nu răspândească, inclusiv în mediul online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură.
Cadrele didactice trebuie:
- să prevină și să combată orice formă de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism în cadrul orelor de curs;
- să susțină și să promoveze o cultură a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în care diversitatea este celebrată și valorificată;
- să ia măsuri rapide și eficiente în cazul identificării unor comportamente discriminatorii, xenofobe, radicalizate, antisemite sau instigatoare la ură;
- să integreze în procesul educațional elemente din Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024 – 2027;
- să se implice în organizarea de activități educaționale privind drepturile omului și istoria Holocaustului;
- să participe la sesiunile de formare privind prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului.
Codul prevede că în unitățile de învățământ preuniversitar sunt interzise următoarele fapte:
- instigarea la ură, prin orice mijloace, împotriva membrilor comunității educaționale (personal didactic și administrativ, elevi, părinți/tutori) pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;
- aplicarea unui tratament inegal, de excludere sau de restricționare în baza unor criterii precum rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, categoria socială, sexul, dizabilitatea, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu prevăzut de lege;
- promovarea unor idei, simboluri sau doctrine care susțin și promovează regimuri cu caracter totalitar, antisemit, extremist, fascist, iredentist, rasist, șovinist sau xenofob, dovedite a încălca drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu excepția situației în care acestea fac obiectul unei discipline/a unui material de studiu;
- confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în scopul răspândirii, a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup,
- promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;
- negarea, aprobarea, justificarea, minimalizarea sau distorsionarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, precum și a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, potrivit legii.
Elevii români, printre fruntașii Uniunii Europene la studiul limbilor străine în sistemul de învățământ liceal (Eurostat)
România continuă să fie pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul elevilor din învățământul liceal profesional care învață cel puțin două limbi străine ca materii obligatorii sau opționale, depășind cu mult media europeană de 60%, potrivit datelor Eurostat.
În 2023, 60% dintre elevii de liceu din Uniunea Europeană au învățat cel puțin două limbi străine ca materii obligatorii sau opționale. În cazul elevilor care urmează un liceu profesional, doar 34,8% au studiat două sau mai multe limbi străine, dar acest procent a crescut față de anul anterior. România se află printre țările cu cele mai bune rezultate: 99,1% dintre elevii români din liceele teoretice au învățat cel puțin două limbi străine. Doar Franța (99,8%) a avut un procent mai mare. La polul opus, în țări precum Portugalia (6,7%), Irlanda (10,4%) și Spania (22,4%), foarte puțini elevi au studiat două sau mai multe limbi străine în liceu.
