EduPro Summit. Sebastian Metz, directorul general AHK România: Educația și dezvoltarea profesională trebuie tratate ca o infrastructură economică esențială

Dacă România dorește să rămână competitivă, educația și dezvoltarea profesională nu trebuie tratate ca domenii separate ale politicilor publice, ci ca o infrastructură economică esențială, a declarat Sebastian Metz, directorul general al AHK România, în deschiderea celei de-a doua ediții a EduPro Summit.

Acesta a subliniat că un sistem de educație relevant trebuie să răspundă atât nevoilor tinerilor, oferindu-le perspective profesionale și o legătură clară cu piața muncii, cât și celor ale companiilor, prin conectarea procesului de învățare la cerințele reale ale economiei. În același timp, Sebastian Metz a precizat că educația are un rol important în dezvoltarea societății și în consolidarea colaborării dintre actorii implicați în formarea viitoarelor generații.

„Ne întâlnim într-un moment în care tehnologia, inteligența artificială, automatizarea și transformarea au un impact asupra tuturor profesiilor. În acest context, companiile se confruntă cu un deficit din ce în ce mai acut de personal calificat. Avem nevoie de o educație relevantă, de parcursuri profesionale mai solide și de o cultură a învățării continue pe tot parcursul vieții profesionale”, a afirmat directorul AHK România.

Potrivit acestuia, progresul durabil nu poate fi realizat fără o colaborare strânsă între instituțiile de învățământ, mediul de afaceri și autoritățile publice. Instituțiile de învățământ contribuie la formarea unei baze solide de cunoștințe și competențe, companiile valorifică aceste competențe prin inovare și crearea de valoare adăugată, iar autoritățile publice au rolul de a asigura condițiile necesare pentru dezvoltarea unui sistem de educație accesibil și de calitate, cu perspective pe termen lung.

„Niciunul dintre noi nu poate soluționa singur provocarea competențelor. Împreună, însă, putem construi un sistem de formare a talentelor mai apropiat de realitatea economică și mai bine pregătit pentru schimbare”, a adăugat Metz.

De asemenea, directorul general al AHK România a evidențiat necesitatea implicării tuturor actorilor relevanți în dezvoltarea educației și a formării profesionale, de la autoritățile din domeniu și instituțiile de învățământ până la companii și societate în ansamblu. În opinia sa, asigurarea unor perspective profesionale solide pentru tineri presupune asumarea unei responsabilități comune și o implicare susținută.

„Copiii nu pot aștepta pentru a avea un viitor profesional sigur. Educația este o responsabilitate comună și una pe care trebuie să ne-o asumăm fără întârziere”, a mai spus Metz.

În acest context, el a subliniat că educația profesională și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă direcții concrete de acțiune pentru AHK România. Prin intermediul Centrului European pentru Formare Profesională, organizația a sprijinit dezvoltarea educației profesionale, promovarea învățării continue și a modelului german de învățământ dual, care conectează formarea teoretică cu experiența practică în companii.

„Astăzi suntem deosebit de mândri să sărbătorim 10 ani de parteneriate între educație și mediul de afaceri și 10 ani de implicare concretă. Această aniversare demonstrează ce poate fi realizat atunci când companiile, școlile și instituțiile își asumă un obiectiv comun și își mențin angajamentul pe termen lung”, a adăugat Sebastian Metz.

În încheierea discursului său, acesta a încurajat participanții la EduPro Summit să abordeze deschis și pragmatic provocările din domeniul educației, să împărtășească experiențe și idei concrete și să identifice schimbările necesare, în colaborare cu actorii care pot transforma aceste propuneri în soluții aplicabile.

Cea de-a doua ediție a EduPro Summit, desfășurată sub tema „Educația întâlnește mediul de afaceri”, reunește reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor de învățământ și ai sectorului public, alături de elevi și studenți, pentru a discuta despre adaptarea educației la cerințele pieței muncii și pregătirea generațiilor actuale pentru profesiile viitorului.

Discuțiile vizează rolul învățământului dual și al formării profesionale în dezvoltarea competențelor necesare economiei, precum și impactul digitalizării și al inteligenței artificiale asupra profesiilor. Evenimentul își propune să promoveze schimbul de bune practici și să consolideze parteneriatele dintre educație, companii și autorități, astfel încât procesul de formare să răspundă mai bine nevoilor pieței muncii și să contribuie la competitivitatea și inovarea economiei.