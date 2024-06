Eforturi franco-americane pentru situația din Gaza. Ministrul israelian al Apărării este așteptat în SUA de omologul american. Macron îl primește luni pe regele Iordaniei pentru a discuta despre nevoia încetării focului

Republica Moldova a avut un drum plin de dificultăți de la adoptarea Declarației de Suveranitate, la 23 iunie 1990, dar rămâne o țară pașnică și democratică, în care poporul este suveran și decide soarta țării, a subliniat președinta acestei țări, Maia Sandu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

”La 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au adoptat Declarația de Suveranitate – documentul care ne-a deschis calea spre independență, democrație și stat de drept. Am avut un drum plin de dificultăți, dar, peste 34 de ani, Republica Moldova rămâne o țară pașnică și democratică, în care poporul este suveran și decide soarta țării”, a menționat ea.

Maia Sadu a evidențiat că tot ”poporul va decide și la referendumul din această toamnă soarta țării pentru deceniile care urmează – dacă sprijină aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”.

”Am învățat, în anii de independență, că democrația și libertatea nu sunt bunuri date. Aceste valori trebuie apărate, în fiecare zi, dacă vrem să ne construim o viață pașnică și prosperă, aici, la noi acasă, și să lăsăm moștenire copiilor o țară liberă, independentă și protejată”, consideră președinta țării de peste Prut.

Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați să își exprime opinia cu privire la aderarea țării la UE în cadrul unui referendum care ar urma să aibă loc cel mai probabil în luna octombrie.

Consultarea cetățenească urmărește să introducă în Constituție obiectivul de integrare europeană a țării astfel încât niciun politician să nu-l mai deturneze.

Până atunci însă, pe 25 iunie, Republica Moldova va începe oficial negocierile de aderare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul în acest sens și după ce cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au confirmat aprobarea cadrelor pentru deschiderea oficială a negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova.

🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.

This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:

· 15:30 – IGC with Ukraine

· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgS

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024