Eforturile de reformă ale României “sunt răsplătite”, afirmă von der Leyen după aprobarea cererii de plată din PNRR

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a felicitat România pentru progresele înregistrate în procesul de reformă, subliniind că eforturile autorităților române sunt „răsplătite”.

„Felicitări, România! Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem acest elan și să valorificăm cât mai bine #NextGenEU în țara voastră”, a transmis șefa Comisiei Europene într-un mesaj publicat pe X.

Congratulations Romania! Your reform efforts are rewarded. Let’s keep the momentum and make the best of #NextGenEU in your country 🇷🇴 https://t.co/prZTLGAPcw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2026

Comisia Europeană a dat joi undă verde celei de a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din cadrul programului NextGenerationEU.

Comisia Europeană a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de a patra cereri de plată a României, din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al programului NextGenerationEU.

Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor legate de cererea de plată respectivă, sprijinind gestionarea sustenabilă a pădurilor, decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate, precum și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, aceste fonduri sunt menite să consolideze procesul decizional la nivel guvernamental, să promoveze digitalizarea, să îmbunătățească eficiența sistemului de justiție, să consolideze lupta împotriva corupției și să sprijine dezvoltarea sistemului de învățământ.

Comisia a constatat că România a atins în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului.

România a prezentat cea de a patra cerere de plată la 19 decembrie 2025.

Planul de redresare și reziliență al României stabilește investiții și reforme ample al căror scop este ca societatea și economia României să devină mai sustenabile, reziliente și pregătite pentru tranziția verde și cea digitală. Planul este finanțat cu 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sub formă de granturi și 7,84 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Odată cu cea de patra cerere de plată, fondurile plătite României în cadrul MRR vor ajunge la 12,97 miliarde de euro (inclusiv prefinanțarea în valoare de 3,79 miliarde de euro, primită în 2021 și 2022, și o prefinanțare în valoare de 288 milioane de euro din cadrul REPowerEU, primită în ianuarie 2024). Această sumă corespunde unui procent de 60,6 % din totalul fondurilor din planul României, fiind evaluate 62 % din toate jaloanele și țintele din plan.