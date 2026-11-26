Noua legislație farmaceutică europeană conține măsuri importante pentru susținerea inovării, dar nu are ambiția necesară pentru a influența semnificativ competitivitatea Europei, consideră Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA). Într-o poziție publicată după votul de miercuri din Parlamentul European, federația solicită reguli armonizate și predictibile pentru companii și măsuri naționale care să reducă întârzierile în accesul pacienților la medicamente.

Votul încheie prima revizuire integrală a legislației farmaceutice europene din ultimele două decenii. Potrivit EFPIA, noul cadru va influența deciziile companiilor globale privind localizarea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea de medicamente.

„Într-un moment în care Europa continuă să rămână în urma Statelor Unite și Chinei în cercetarea și dezvoltarea farmaceutică, studiile clinice și producție, această oportunitate importantă de a ajuta Europa să concureze a fost în mare parte ratată”, a declarat Nathalie Moll, director general al EFPIA.

Federația recunoaște eforturile Parlamentului European și Consiliului de a îmbunătăți propunerea inițială din 2023 și salută mai multe elemente ale reformei, printre care menținerea celor opt ani de protecție a datelor de reglementare, reducerea perioadei de evaluare de către autoritățile de reglementare la 180 de zile, consacrarea programului PRIME în legislație și crearea unor spații de testare în materie de reglementare pentru noile tehnologii.

EFPIA apreciază și introducerea primului stimulent european pentru dezvoltarea de noi antimicrobiene, considerând că acesta ar putea contribui la combaterea uneia dintre cele mai importante provocări de sănătate la nivel mondial.

Cu toate acestea, organizația avertizează că aceste progrese nu sunt suficiente pentru a inversa tendința de orientare a investițiilor către alte regiuni. Potrivit datelor invocate de federație, doar unul din cinci medicamente noi provine în prezent din Europa, în timp ce cercetarea și dezvoltarea atrag tot mai multe investiții în Statele Unite și China.

Printre preocupările EFPIA se numără reducerea cu 12 luni a perioadei de bază de protecție pe piață, pe care companiile ar putea să o recupereze numai în condiții stricte. Federația consideră că prevederile privind lansarea medicamentelor și obligațiile ample și complexe legate de prevenirea penuriilor sporesc incertitudinea și reduc predictibilitatea sistemului.

În privința accesului pacienților, EFPIA susține că principalele cauze ale întârzierilor și inegalităților se află în procesele naționale de stabilire a prețurilor și de compensare, pe care le descrie drept lente, imprevizibile și insuficient finanțate.

Federația cere statelor membre respectarea termenului de 180 de zile pentru deciziile privind prețurile și compensarea, utilizarea deplină a evaluărilor clinice comune realizate la nivelul UE și posibilitatea ca pacienții să aibă acces la medicamente noi din prima zi, în timp ce negocierile de preț continuă.

Aplicarea legislației devine astfel esențială, consideră EFPIA, care solicită un sistem european coerent, în locul a 27 de abordări naționale. Regulile ar trebui să fie clare, armonizate și discutate cu industria înainte de aplicarea fiecărei prevederi.

„Privind înainte, Europa are nevoie de politici ambițioase, strategice și pe termen lung, comparabile cu cele din Statele Unite și China. Actul privind biotehnologia este un foarte bun punct de plecare. Acesta ar trebui completat de un dialog strategic privind științele vieții. Acțiunile rezultate ar trebui să urmărească transformarea Europei în «cel mai atractiv loc din lume pentru științele vieții până în 2030», în conformitate cu orientările politice din 2024 ale președintei von der Leyen”, a afirmat Nathalie Moll.