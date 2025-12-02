EIGE: UE, la cel puțin 50 de ani distanță pentru a închide decalajul de gen. România, situată sub media europeană, recuperează lent decalajele

Uniunea Europeană este la cel puțin 50 de ani distanță de atingerea egalității de gen depline, arată raportul anual al Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE), publicat marți și citat de Agerpres. În ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii, ritmul este insuficient pentru a aduce Europa la un nivel echitabil într-un viitor apropiat.

În 2025, Indicele Egalității de Gen al UE este de 63,4 puncte din 100, o creștere de 10,5 puncte față de 2010. Diferențele între state rămân însă uriașe: de la 47,6 în Cipru la 73,7 în Suedia – lider la nivel european. România are 57 de puncte, situându-se sub media UE și recuperând lent decalajele.

EIGE avertizează că această evoluție înseamnă o creștere medie de doar 0,7 puncte pe an, iar „în ritmul actual, UE va avea nevoie de o jumătate de secol pentru a atinge egalitatea deplină”.

Femeile lucrează echivalentul unui trimestru „gratis”

Raportul scoate în evidență inegalități constante în salarii și oportunități profesionale. Femeile din UE trebuie să lucreze 15 luni și jumătate pentru a câștiga cât câștigă un bărbat într-un singur an – echivalentul a 77% din salariul anual al unui bărbat.

„În acest fel, femeile lucrează gratis echivalentul unui trimestru întreg”, a declarat directoarea EIGE, Carlien Scheele. Acest „trimestru fantomă” afectează direct pensiile, veniturile și oportunitățile de viață.

Femeile aflate în relații câștigă cu 30% mai puțin decât partenerii lor, iar pentru femeile tinere, imigrante sau cu nivel scăzut de educație, diferența ajunge până la 50%.

Locuri de muncă mai multe, dar nu și mai bune

Raportul indică o creștere a ocupării forței de muncă în rândul femeilor, dar o stagnare la capitolul acces la poziții de leadership.

„Europa a făcut progrese, dar prea lent. Indicele arată că mai multe femei lucrează, dar nu suficiente în locuri de muncă bine plătite sau la masa deciziilor unde se adoptă bugetele”, a subliniat Scheele.

Domeniul „putere” rămâne cel mai slab punctaj din index (40,5) din cauza reprezentării insuficiente a femeilor în poziții decizionale.

Educație: progrese vizibile, dar oportunități limitate

Femeile tinere sunt mai numeroase decât bărbații în învățământul superior, însă această avansare nu se reflectă pe piața muncii. Ele continuă să se concentreze în profesii „feminizate”, precum educația, sănătatea, asistența socială sau serviciile de îngrijire, domenii esențiale, dar adesea slab plătite și cu șanse reduse de promovare, ceea ce prelungește decalajele de gen în carieră și venituri.

Sănătate: scor ridicat, dar progres în stagnare

În domeniul sănătății, femeile obțin cel mai mare scor, 86,2, influențat de stiluri de viață mai sănătoase. Totuși, raportul notează că evoluția generală stagnează, iar inegalitățile persistă, în special în rândul femeilor cu nivel scăzut de educație.

Violență de gen: o problemă gravă și răspândită

Datele rămân alarmante: 31% dintre femeile din UE au suferit violență fizică și/sau sexuală în viața adultă, cu o expunere și mai mare în rândul celor sub 45 de ani. Violența continuă să fie un obstacol major în calea egalității reale.

Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) produce cercetări independente și prezintă cele mai bune practici pentru a promova egalitatea de gen și a elimina discriminarea bazată pe gen. În calitate de agenție a UE pentru egalitatea de gen, EIGE ajută oamenii să obțină șanse egale, astfel încât toți să poată prospera, indiferent de genul și originea lor. Totodată, EIGE combină cercetarea, datele și instrumentele pentru a ajuta factorii de decizie să conceapă măsuri incluzive, transformatoare și care promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieții.