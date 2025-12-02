U.E.
EIGE: UE, la cel puțin 50 de ani distanță pentru a închide decalajul de gen. România, situată sub media europeană, recuperează lent decalajele
Uniunea Europeană este la cel puțin 50 de ani distanță de atingerea egalității de gen depline, arată raportul anual al Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE), publicat marți și citat de Agerpres. În ciuda progreselor înregistrate în ultimele decenii, ritmul este insuficient pentru a aduce Europa la un nivel echitabil într-un viitor apropiat.
În 2025, Indicele Egalității de Gen al UE este de 63,4 puncte din 100, o creștere de 10,5 puncte față de 2010. Diferențele între state rămân însă uriașe: de la 47,6 în Cipru la 73,7 în Suedia – lider la nivel european. România are 57 de puncte, situându-se sub media UE și recuperând lent decalajele.
EIGE avertizează că această evoluție înseamnă o creștere medie de doar 0,7 puncte pe an, iar „în ritmul actual, UE va avea nevoie de o jumătate de secol pentru a atinge egalitatea deplină”.
Femeile lucrează echivalentul unui trimestru „gratis”
Raportul scoate în evidență inegalități constante în salarii și oportunități profesionale. Femeile din UE trebuie să lucreze 15 luni și jumătate pentru a câștiga cât câștigă un bărbat într-un singur an – echivalentul a 77% din salariul anual al unui bărbat.
„În acest fel, femeile lucrează gratis echivalentul unui trimestru întreg”, a declarat directoarea EIGE, Carlien Scheele. Acest „trimestru fantomă” afectează direct pensiile, veniturile și oportunitățile de viață.
Femeile aflate în relații câștigă cu 30% mai puțin decât partenerii lor, iar pentru femeile tinere, imigrante sau cu nivel scăzut de educație, diferența ajunge până la 50%.
Locuri de muncă mai multe, dar nu și mai bune
Raportul indică o creștere a ocupării forței de muncă în rândul femeilor, dar o stagnare la capitolul acces la poziții de leadership.
„Europa a făcut progrese, dar prea lent. Indicele arată că mai multe femei lucrează, dar nu suficiente în locuri de muncă bine plătite sau la masa deciziilor unde se adoptă bugetele”, a subliniat Scheele.
Domeniul „putere” rămâne cel mai slab punctaj din index (40,5) din cauza reprezentării insuficiente a femeilor în poziții decizionale.
Educație: progrese vizibile, dar oportunități limitate
Femeile tinere sunt mai numeroase decât bărbații în învățământul superior, însă această avansare nu se reflectă pe piața muncii. Ele continuă să se concentreze în profesii „feminizate”, precum educația, sănătatea, asistența socială sau serviciile de îngrijire, domenii esențiale, dar adesea slab plătite și cu șanse reduse de promovare, ceea ce prelungește decalajele de gen în carieră și venituri.
Sănătate: scor ridicat, dar progres în stagnare
În domeniul sănătății, femeile obțin cel mai mare scor, 86,2, influențat de stiluri de viață mai sănătoase. Totuși, raportul notează că evoluția generală stagnează, iar inegalitățile persistă, în special în rândul femeilor cu nivel scăzut de educație.
Violență de gen: o problemă gravă și răspândită
Datele rămân alarmante: 31% dintre femeile din UE au suferit violență fizică și/sau sexuală în viața adultă, cu o expunere și mai mare în rândul celor sub 45 de ani. Violența continuă să fie un obstacol major în calea egalității reale.
Institutul European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) produce cercetări independente și prezintă cele mai bune practici pentru a promova egalitatea de gen și a elimina discriminarea bazată pe gen. În calitate de agenție a UE pentru egalitatea de gen, EIGE ajută oamenii să obțină șanse egale, astfel încât toți să poată prospera, indiferent de genul și originea lor. Totodată, EIGE combină cercetarea, datele și instrumentele pentru a ajuta factorii de decizie să conceapă măsuri incluzive, transformatoare și care promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieții.
Fosta șefă a diplomației UE, reținută în cadrul unei anchete a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă în formarea diplomaților
O amplă anchetă a Parchetului European (EPPO) privind o posibilă fraudă în cadrul unui program de formare finanțat de UE pentru diplomați europeni a dus marți, 2 decembrie, la reținerea fostei șefe a diplomației europene Federica Mogherini, precum și la percheziții în Belgia, inclusiv la sediile Colegiului Europei (College of Europe, en., n.r) din Bruges și ale Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles. În total, trei suspecți au fost reținuți.
Potrivit EPPO, perchezițiile au fost realizate de Poliția Federală Belgiană (FGP West-Vlaanderen), la cererea procurorilor europeni și cu aprobarea judecătorului de instrucție din Flandra de Vest. Descinderile au vizat mai multe clădiri ale Colegiului Europei, birourile SEAE și locuințele persoanelor investigate. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), unde au fost raportate inițial suspiciunile.
Surse apropiate anchetei confirmă că, alături de Mogherini, a fost reținut și directorul adjunct al Colegiului Europei, precum și Stefano Sannino, înalt oficial european și fost secretar general al SEAE între 2021 și 2024, relatează Le Monde.
Ancheta vizează atribuirea proiectului pentru Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program de formare de nouă luni pentru diplomați juniori, finanțat de UE. Contractul a fost acordat Colegiului Europei în perioada 2021–2022, în urma unei proceduri de achiziție publice organizate de SEAE.
EPPO anunță că există „suspiciuni puternice” că, în timpul acestei proceduri, ar fi fost încălcat articolul 169 din Regulamentul Financiar, care garantează concurența loială. Procurorii suspectează că informații confidențiale privind criteriile de selecție ar fi fost comunicate în avans Colegiului Europei sau reprezentanților acestuia, oferindu-le un avantaj înainte de publicarea oficială a anunțului de licitație.
Parchetul European precizează că, înaintea perchezițiilor, a solicitat și obținut ridicarea imunității pentru mai mulți suspecți. Faptele investigate ar putea constitui:
- fraudă în achiziții publice,
- corupție,
- conflict de interese,
- încălcarea secretului profesional.
„Ancheta este în desfășurare pentru a clarifica faptele și a evalua dacă au fost comise infracțiuni”, a transmis EPPO într-un comunicat.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor belgiene.
Comisia Europeană a confirmat prezența poliției belgiene în clădirile SEAE: „Poliția a fost astăzi în clădirile SEAE, în cadrul unei investigații privind activități din mandatul anterior”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anitta Hipper, potrivit Le Monde.
Actuala Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a preluat mandatul în urmă cu un an de la succesorul Mogherini, Josep Borrell.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Ancheta este susținută și de judecătorul de instrucție din districtul Ypres, Belgia.
Stephane Séjourné a discutat cu reprezentanții din sectorul construcțiilor despre provocările și soluțiile din domeniu: Este al treilea ecosistem industrial ca mărime, fiind esențial pentru prosperitatea Europei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Stephane Séjourné a găzduit principalii actori din lanțul valoric al construcțiilor pentru a discuta despre obstacolele și provocările care afectează competitivitatea și productivitatea sectorului, precum și despre posibile soluții pentru a le aborda.
Participanții au identificat obstacolele care stau în calea unei piețe interne a UE mai integrate pentru serviciile de construcții și impactul normelor de autorizare asupra competitivității ca factori-cheie care împiedică funcționarea ecosistemului.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceștia au discutat posibile soluții, cum ar fi simplificarea procedurilor de autorizare a construcțiilor, schimbul de bune practici în materie de digitalizare și adoptarea de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea de noi piețe și o mai mare circularitate.
Problemele discutate se vor regăsi în viitoarea Strategie europeană pentru construcția de locuințe, care va viza îmbunătățirea competitivității, productivității și inovării în acest sector în întreaga Europă, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de siguranță și durabilitate.
Cei 15 participanți au reprezentat, printre altele, antreprenori, producători de produse pentru construcții, producători de construcții offsite, dezvoltatori, companii din sectorul serviciilor de construcții, proprietari de imobile, întreprinderi mici și mijlocii din sectorul construcțiilor și sindicate.
„Construcțiile reprezintă al treilea ecosistem industrial ca mărime din Europa. Acesta cuprinde 6,6 milioane de întreprinderi – dintre care peste 99 % sunt IMM-uri – și asigură locuri de muncă pentru peste 27 de milioane de persoane. Datorită impactului său amplu, acest sector este esențial pentru prosperitatea Europei, ceea ce face indispensabilă existența unui ecosistem european al construcțiilor competitiv și productiv. Dialogul de astăzi a contribuit la identificarea atât a provocărilor, cât și a soluțiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Séjourné.
Dialogurile privind punerea în aplicare fac parte din angajamentul Comisiei de a solicita feedback din partea părților interesate pentru punerea în aplicare și simplificarea politicilor UE.
După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare și simplificarea pentru mandatul 2024-2029, toți membrii Colegiului comisarilor trebuie să organizeze astfel de dialoguri în fiecare an.
România, în topul țărilor cu cea mai mare prăpastie de încredere în UE între orașe și sate, arată un nou studiu al Comisiei Europene
Încrederea în Uniunea Europeană a atins, în 2025, cel mai ridicat nivel de după criza financiară din 2008, crescând de la 31% în 2013 la 52% în primăvara acestui an, arată cel mai recent Eurobarometru. Totuși, diferențele teritoriale rămân puternice, iar România se numără printre statele cu cele mai mari decalaje între mediul urban și cel rural, potrivit unei analize publicate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.
Diferențe majore în România între orașe și sate
Conform studiului, în primăvara lui 2024, nivelul de încredere în UE în mediul rural varia puternic între statele membre: 45% sau mai puțin în Franța, Slovenia, Austria, Spania și Germania – țările cu cele mai scăzute valori; peste 65% în Finlanda, Suedia, Bulgaria, Danemarca și Portugalia; și record absolut, de 75% în Lituania.
Tendința confirmă o evoluție mai largă la nivel european, care indică că 60% dintre locuitorii orașelor din UE declară că au încredere în UE, față de 52% în orașele mici și suburbii și doar 48% în mediul rural.
În 2019, diferența între orașe și sate era de doar 2 puncte procentuale.
Citiți și Încrederea europenilor în UE a atins cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani. Doi din trei români se simt apropiați de Europa și sunt optimiști privind viitorul Uniunii
România se află în grupul țărilor unde prăpastia de încredere este cea mai mare din Uniunea Europeană, alături de Germania, Irlanda și Polonia, cu un ecart de peste 15 puncte procentuale între mediul urban și cel rural.
România, deși cu o diferență mare între rural și urban, rămâne în zona de mijloc, însă cu un decalaj intern considerat de Comisie drept „îngrijorător”.
Paradox: locuitorii din mediul rural au mai multă încredere în autoritățile locale decât în UE
Analiza JRC arată că în 2024, 65% dintre locuitorii din mediul rural din UE au avut cea mai mare încredere în autoritățile locale și regionale, chiar mai mult decât cei din orașe (64%) sau suburbii (61%).
În toate tipurile de teritorii, însă, cetățenii tind să aibă mai multă încredere în UE decât în propriile guverne naționale, unde tendința este în scădere.
De ce scade încrederea în UE în rural
Potrivit studiului, nivelul mai scăzut de încredere în UE în rândul locuitorilor din mediul rural nu este explicat doar de venituri mici, educație redusă sau locuri de muncă precare. Ruralitatea în sine contează, fiind corelată cu sentimentul de „a fi lăsați în urmă”.
Aceste rezultate continuă concluziile consultărilor publice din 2021, care au arătat că 40% dintre locuitorii din mediul rural din UE declarau că se simt „lăsați în urmă”, iar procentul urca la 60% în zonele rurale îndepărtate.
Soluția: politici adaptate teritoriilor
Studiul subliniază necesitatea unor politici bazate pe specificul local, care să aducă deciziile mai aproape de comunități și să stimuleze dezvoltarea economică, educația și ocuparea forței de muncă în mediul rural. Acest tip de intervenții ar putea crește încrederea în instituțiile europene și ar întări coeziunea teritorială în state precum România.
Raportul JRC „Trust in EU rural areas” a fost publicat în cadrul activităților Observatorului pentru Zonele Rurale, parte a viziunii UE pe termen lung pentru mediul rural până în 2040.
