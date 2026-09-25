Elevii de la Cyprus College Limassol, în vizită la ICI București pentru a învăța despre dezvoltarea software, robotică, inteligența artificială și calculul de înaltă performanță

Programarea în Unity, Internet of Things, robotica, high-performance computing și inteligența artificială s-au numărat printre temele abordate de elevii de la Cyprus College Limassol în cadrul unei vizite de trei zile la ICI București. Aceștia se află în București în perioada 14–28 septembrie 2026, în cadrul unui proiect Erasmus.

Potrivit unei informări a institutului, prima zi a fost dedicată programării în Unity. Elevii au lucrat la dezvoltarea unor funcționalități pentru exportarea informațiilor din aplicație, prin generarea unui fișier PDF pornind de la un text și a unui fișier CSV pe baza unui tabel.

În cea de-a doua zi, activitățile s-au concentrat pe Internet of Things și robotică, cu accent pe modul în care aceste tehnologii pot fi integrate în aplicații și sisteme digitale.

Ultima zi a fost dedicată high-performance computing și inteligenței artificiale. Elevii au participat la o prezentare despre modul în care infrastructurile HPC și AI Factories pot sprijini dezvoltarea agenților inteligenți, fiind prezentate și aplicații practice, precum și oportunități de acces la infrastructurile europene de calcul.

Prin aceste activități, elevii au avut ocazia să parcurgă teme diferite, de la dezvoltare software și robotică până la inteligență artificială și resurse de calcul de înaltă performanță.

Vizita s-a desfășurat la ICI București – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cadrul mobilității Erasmus a elevilor de la Cyprus College Limassol