Eliminarea cancerelor asociate HPV în Europa de Sud-Est necesită acțiuni decisive. Negrescu: ”Vaccinarea protejează viitorul. Screeningul salvează vieți astăzi”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că disparitățile dintre Europa de Vest și Europa de Sud-Est în prevenția cancerelor asociate infecției cu HPV sunt „încă prea mari”.

„În prezent, realitatea este încă inacceptabilă. Șansele unei persoane de a supraviețui cancerului în Europa depind de locul în care locuiește. Disparitățile dintre Europa de Vest și Europa de Sud-Est sunt încă prea mari. Dacă ne dorim cu adevărat să eliminăm cancerele asociate cu HPV din regiunea noastră, trebuie să acționăm decisiv pe trei fronturi cheie: Vaccinarea, screeningul/depistarea precoce și conștientizare/parteneriate”, a transmis deputatul european într-un mesaj video în cadrul evenimentului „One Region. One Goal: Eliminating HPV-related cancers in Southeast Europe”, organizat de European Cancer Organisation, care a reunit experți din România, Bulgaria, Serbia, Grecia și Bosnia și Herțegovina.

Europarlamentarul social-democrat pledează pentru îmbunătățirea accesului la vaccinare prin toate mijloacele: „Trebuie să trecem de la o acoperire limitată la acces universal. Vaccinarea ar trebui să fie accesibilă, la prețuri rezonabile și integrată în școli și în sistemele de asistență medicală primară.”

Referitor la încrederea cetățenilor în politicile de sănătate publică, Victor Negrescu susține că autoritățile trebuie să dovedească faptul că sunt capabile să implementeze o comunicare clară: „Pentru că politicile de sănătate publică funcționează doar atunci când oamenii le înțeleg și au încredere în ele. Iar acest lucru necesită o comunicare clară, implicarea comunității și parteneriate mai solide cu profesioniștii din domeniul sănătății. La nivel european, voi continua să pledez pentru instrumente de finanțare ale UE care să susțină aceste eforturi.”

„Vaccinarea protejează viitorul. Screeningul salvează vieți astăzi. Trebuie să ne asigurăm că fiecare femeie are acces la screening de calitate pentru cancerul de col uterin, indiferent de locul în care locuiește. Eliminarea cancerelor cauzate de HPV în Europa de Sud-Est nu este doar un obiectiv îndepărtat. Este la îndemână dacă îl tratăm ca pe un proiect regional comun”, a mai adăugat acesta.

Comunicarea oficială și strategică reprezintă cea mai mare piesă lipsă din planul național de prevenție și combatere a cancerului de col uterin în România. Potrivit datelor recente oferite de Atalsul European al Politicilor de Prevenție HPV, publicat în 2025 de European Parliamentary Forum or Sexual and Reproductive Rights și European Cancer Organisation, România obține un scor de doar 27,8% la disponibilitatea și calitatea informației online despre HPV, fiind cel mai slab dintre toți indicatorii măsurați, din cele 48 de state analizate.

