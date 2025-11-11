U.E.
Elveția se alătură programului Orizont Europa și altor programe-cheie ale UE din domeniul cercetării și inovării
Uniunea Europeană și Elveția au semnat acordul privind participarea Elveției la programele Orizont Europa, Europa Digitală și Euratom pentru cercetare și formare (C&F).
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acordul plasează cercetătorii și organizațiile elvețiene pe picior de egalitate cu cei din statele membre ale UE: aceștia pot conduce consorții, pot primi finanțare directă din partea UE și pot accesa toți pilonii tematici și instrumentele programelor.
„Semnarea de astăzi (n.r. luni) deschide un nou capitol în relațiile dintre UE și Elveția, aprofundând parteneriatul nostru în domeniile cercetării, inovării, educației și transformării digitale. Prin aderarea la Orizont Europa și la programele-cheie ale UE, Elveția și UE investesc în competențe, tehnologie și știință, construind o Europă mai competitivă și mai conectată”, a subliniat Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
Acordul deschide noi posibilități de punere în comun a talentelor, a infrastructurilor de cercetare și a capacităților industriale peste granițe, accelerând progresul în ceea ce privește soluțiile climatice, transformarea digitală, producția avansată, inovarea în domeniul sănătății și securitatea energetică. Acest pas consolidează poziția Europei ca centru global pentru dezvoltarea științifică și tehnologică cu impact ridicat.
Acordul a fost semnat la Berna de Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru start-up-uri, cercetare și inovare, și Guy Parmelin, consilier federal elvețian și șef al Departamentului Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare, și intră în vigoare retroactiv de la 1 ianuarie 2025.
De asemenea, acordul stabilește că Elveția va deveni membru al întreprinderii comune europene Fusion for Energy (F4E) începând din 2026, ceea ce va permite cercetătorilor și industriei elvețiene să contribuie la ITER, cel mai important proiect internațional din domeniul energiei de fuziune.
Asocierea la Erasmus+ este prevăzută pentru 2027. În plus, odată cu intrarea în vigoare a Acordului privind sănătatea, Elveția va putea participa la programul EU4Health.
Comisia Europeană salută hotărârea CJUE care confirmă că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă: „O etapă importantă pentru europeni”
Comisia Europeană salută hotărârea pronunțată astăzi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care confirmă în mare măsură că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă.
Prin hotărârea pronunțată astăzi, Curtea respinge cererea Danemarcei de anulare în totalitate a Directivei. Totodată, confirmă că aceasta a fost adoptată pe o bază juridică corectă.
CJUE a confirmat validitatea dispozițiilor din Directivă referitoare la negocierea colectivă pentru stabilirea salariilor. Comisia subliniază că aceste prevederi sunt esențiale pentru consolidarea protecției oferite de salariul minim și pentru a garanta că un număr cât mai mare de lucrători beneficiază de aceasta.
Salariile minime adecvate sunt esențiale pentru echitatea socială și pentru o economie productivă și favorabilă incluziunii. Acestea contribuie la protejarea puterii de cumpărare a lucrătorilor, la reducerea inegalităților salariale și a sărăciei în rândul persoanelor angajate, la susținerea cererii interne și la consolidarea stimulentelor pentru muncă. De asemenea, acestea contribuie la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, se arată într-un comunicat de presă.
„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată să-și câștige existența. Hotărârea de astăzi reprezintă o etapă importantă pentru europeni – este vorba despre demnitate, echitate și securitate financiară. Directiva va fi pusă în aplicare cu respectarea deplină a tradițiilor naționale, a autonomiei partenerilor sociali și a importanței negocierilor colective. Angajamentul nostru este ca munca să fie cu adevărat remunerată”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
De la adoptarea Directivei în 2022, salariile minime au crescut rapid în întreaga Europă, contribuind la majorarea veniturilor și la îmbunătățirea nivelului de trai pentru milioane de lucrători. În același timp, diferența dintre cele mai mari și cele mai mici salarii minime din UE s-a redus.
„Hotărârea Curții de astăzi consolidează modelul social european, care se bazează pe salarii echitabile și adecvate și pe negocieri colective puternice, aducând atât echitate socială, cât și beneficii economice. Aceasta este o veste bună pentru lucrători, în special pentru cei care câștigă salarii mici, și pentru angajatorii din întreaga Europă care plătesc salarii echitabile”, a subliniat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Comisia ia act de decizia Curții de a anula doar anumite părți din două articole ale Directivei, care stabileau criteriile de care statele membre cu salarii minime legale trebuie să țină seama, precum și regula ce interzicea reducerea salariilor minime în cazul indexării automate. Comisia analizează în prezent impactul acestor modificări.
Hotărârea Curții nu modifică legislațiile naționale prin care statele membre au transpus Directiva. Comisia va continua să urmărească implementarea sa deplină și corectă în toate statele membre.
Încă un produs tradițional românesc capătă recunoaștere și protecție la nivel european
Comisia Europeană a aprobat adăugarea produsul românesc „Cârnați din topor din Vâlcea” din România pe lista indicațiilor geografice protejate (IGP).
„Cârnați din topor din Vâlcea” sunt cârnați din carne de porc din regiunea Vâlcea, din partea central-sudică a României, care sunt afumați cu lemn de fag. Gustul și frăgezimea obținute prin sărarea și maturarea cărnii cu sare din Ocnele Mari sunt completate de aroma condimentelor și de aroma afumată.
Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție, potrivit Comisiei Europene în România.
Indicațiile geografice pot fi:
- DOP – denumire de origine protejată (pentru alimente și vin)
- IGP – indicație geografică protejată (pentru alimente și vin)
- IG – indicație geografică (pentru băuturi alcoolice și vinuri aromatizate).
Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.
Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.
Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.
Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.
Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.
Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.
Un nou partid de extremă dreapta din Belgia își ia denumirea după Donald Trump: „El întruchipează ceea ce reprezentăm”
Un nou partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă acronimul TRUMP, inspirat de numele actualului președinte american, a fost lansat recent de Salvatore Nicotra, fost lider al Frontului Național belgian (Front National – FN), relata luni publicația BRUZZ, potrivit Politico.
„„Donald Trump este simbolul suprem al populismului. El întruchipează direct ceea ce noi reprezentăm”, a declarat Nicotra, fondatorul formațiunii, pentru site-ul de știri belgian.
Denumirea partidului TRUMP provine din expresia franceză “Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” („Toți uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste”, n.r.) și reprezintă succesorul partidelor de extremă dreapta francofone Chez Nous și Frontul Național belgian.
Nicotra a precizat că, spre deosebire de Vlaams Belang, cea mai mare formațiune de extremă dreapta din Flandra, noul partid nu promovează separatismul, ci intenționează să candideze atât la nivel federal, cât și la alegerile pentru Parlamentul European din 2029.
„Suntem un partid populist de dreapta, cu o orientare socială”, a spus Nicotra.
Fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, el nu a exclus posibilitatea de a candida și la nivel local, în capitala Belgiei.
Printre ceilalți fondatori ai TRUMP se numără foști membri ai Frontului Național, inclusiv Emanuele Licari, un fost membru al Vlaams Belang care a fost exclus din partid după ce ar fi glorificat în mod public fascismul.
Lansarea oficială a formațiunii TRUMP este programată pentru 30 noiembrie 2025.
Comisiei Europene salută hotărârea CJUE care confirmă că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă: „O etapă importantă pentru europeni"
