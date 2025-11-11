Elveția se alătură programului Orizont Europa și altor programe-cheie ale UE din domeniul cercetării și inovării

Uniunea Europeană și Elveția au semnat acordul privind participarea Elveției la programele Orizont Europa, Europa Digitală și Euratom pentru cercetare și formare (C&F).

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acordul plasează cercetătorii și organizațiile elvețiene pe picior de egalitate cu cei din statele membre ale UE: aceștia pot conduce consorții, pot primi finanțare directă din partea UE și pot accesa toți pilonii tematici și instrumentele programelor.

„Semnarea de astăzi (n.r. luni) deschide un nou capitol în relațiile dintre UE și Elveția, aprofundând parteneriatul nostru în domeniile cercetării, inovării, educației și transformării digitale. Prin aderarea la Orizont Europa și la programele-cheie ale UE, Elveția și UE investesc în competențe, tehnologie și știință, construind o Europă mai competitivă și mai conectată”, a subliniat Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru start-up-uri, cercetare și inovare.

Acordul deschide noi posibilități de punere în comun a talentelor, a infrastructurilor de cercetare și a capacităților industriale peste granițe, accelerând progresul în ceea ce privește soluțiile climatice, transformarea digitală, producția avansată, inovarea în domeniul sănătății și securitatea energetică. Acest pas consolidează poziția Europei ca centru global pentru dezvoltarea științifică și tehnologică cu impact ridicat.

Acordul a fost semnat la Berna de Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru start-up-uri, cercetare și inovare, și Guy Parmelin, consilier federal elvețian și șef al Departamentului Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare, și intră în vigoare retroactiv de la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, acordul stabilește că Elveția va deveni membru al întreprinderii comune europene Fusion for Energy (F4E) începând din 2026, ceea ce va permite cercetătorilor și industriei elvețiene să contribuie la ITER, cel mai important proiect internațional din domeniul energiei de fuziune.

Asocierea la Erasmus+ este prevăzută pentru 2027. În plus, odată cu intrarea în vigoare a Acordului privind sănătatea, Elveția va putea participa la programul EU4Health.