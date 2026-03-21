Elveția suspendă noi exporturi de armament către SUA pe fondul conflictului cu Iranul

INTERNAȚIONAL
Alexandra Loy
de citit inLess than 1 min.
© NATO

Elveția nu va autoriza exporturi de armament către Statele Unite atât timp cât Washingtonul este implicat în campania militară în curs împotriva Iranului, invocând principiul neutralității, potrivit Politico.

Guvernul elvețian a anunțat că nu va aproba noi licențe pentru exportul de materiale de război către state implicate în conflict, subliniind că această decizie reflectă angajamentul tradițional al țării față de neutralitate.

Autoritățile de la Berna au precizat că, de la lansarea loviturilor americane și israeliene asupra Teheranului, la 28 februarie, nu au mai fost emise noi licențe pentru exporturi de armament către Statele Unite.

Licențele deja existente rămân în vigoare, întrucât nu sunt considerate relevante „în prezent” pentru conflict, însă vor fi reevaluate în cazul în care ar putea intra în contradicție cu legislația elvețiană privind neutralitatea.

De asemenea, exporturile de bunuri cu dublă utilizare și alte produse supuse sancțiunilor împotriva Iranului vor fi monitorizate în continuare.

Guvernul elvețian a subliniat totodată că nu a acordat licențe pentru exporturi de armament către Israel sau Iran de mai mulți ani.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Articolul următor
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare